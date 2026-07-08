Олтин арзонлашди: Ўзбекистон захираси кескин камайди

·0·Ўзбекистон
Олтин арзонлашди: Ўзбекистон захираси кескин камайди

Ўзбекистоннинг халқаро олтин-валюта захиралари июнь ойида сезиларли қисқарди. Марказий банк маълумотларига кўра, захиралар қиймати бир ой ичида 6,8 миллиард долларга пасайган.

2026 йил 1 июль ҳолатига республика олтин-валюта захираларининг умумий қиймати 63,7 миллиард долларни ташкил қилди. Бу эса июнь ойи бошидаги кўрсаткичга нисбатан 9,6 фоизга кам эканига ишора қилади.

Маълум қилинишича, халқаро захираларнинг асосий қисмини ташкил этувчи олтин активлари қиймати ҳам пасайган. Агар июнь ойи бошида ушбу кўрсаткич 61,4 миллиард доллар бўлган бўлса, июль бошига келиб 55,75 миллиард долларга тушган. Мутахассислар бу ҳолатни жаҳон бозорида олтин нархининг арзонлаши билан изоҳламоқда.

Шу билан бирга, захирадаги олтиннинг физик ҳажми ўсишда давом этган. Жумладан, Марказий банк омборларидаги олтин миқдори 13,9 миллион трой унция ёки тахминан 432 тоннага етган. Бу бир ой аввалги кўрсаткичдан қарийб 9 тонна, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан эса 68 тоннадан ортиқ кўпдир.

Валюта активлари ҳам камайиш қайд этди. Июль ойи бошида халқаро захиралардаги валюта маблағлари 7,44 миллиард долларни ташкил этган бўлса, июнь ойи аввалида бу рақам 8,57 миллиард доллар эди. Бир ой ичидаги қисқариш 1,1 миллиард долларга тенг бўлди.

Мутахассислар таъкидлашича, захиралар қиймати пасайишига асосан жаҳон бозорида олтин нархларининг ўзгариши таъсир қилган. Шу билан бирга, мамлакатнинг олтин захиралари ҳажми ўсишда давом этаётгани халқаро резервлар таркибидаги ижобий омил сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб берадиТилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб берадиБугун, 13:25Шавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилдиШавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилдиБугун, 13:04Ўзбекистонда 1,27 миллион гектар майдонда янги ўрмон барпо этиладиЎзбекистонда 1,27 миллион гектар майдонда янги ўрмон барпо этиладиБугун, 12:43Маккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрдиМаккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрдиБугун, 12:38Тошкентда 1,3 млрд сўмдан ортиқ газ талон-торож қилингани аниқландиТошкентда 1,3 млрд сўмдан ортиқ газ талон-торож қилингани аниқландиБугун, 11:11Водийда ярим тунда зилзила кузатилдиВодийда ярим тунда зилзила кузатилдиБугун, 04:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади