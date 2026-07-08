Олтин арзонлашди: Ўзбекистон захираси кескин камайди
Ўзбекистоннинг халқаро олтин-валюта захиралари июнь ойида сезиларли қисқарди. Марказий банк маълумотларига кўра, захиралар қиймати бир ой ичида 6,8 миллиард долларга пасайган.
2026 йил 1 июль ҳолатига республика олтин-валюта захираларининг умумий қиймати 63,7 миллиард долларни ташкил қилди. Бу эса июнь ойи бошидаги кўрсаткичга нисбатан 9,6 фоизга кам эканига ишора қилади.
Маълум қилинишича, халқаро захираларнинг асосий қисмини ташкил этувчи олтин активлари қиймати ҳам пасайган. Агар июнь ойи бошида ушбу кўрсаткич 61,4 миллиард доллар бўлган бўлса, июль бошига келиб 55,75 миллиард долларга тушган. Мутахассислар бу ҳолатни жаҳон бозорида олтин нархининг арзонлаши билан изоҳламоқда.
Шу билан бирга, захирадаги олтиннинг физик ҳажми ўсишда давом этган. Жумладан, Марказий банк омборларидаги олтин миқдори 13,9 миллион трой унция ёки тахминан 432 тоннага етган. Бу бир ой аввалги кўрсаткичдан қарийб 9 тонна, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан эса 68 тоннадан ортиқ кўпдир.
Валюта активлари ҳам камайиш қайд этди. Июль ойи бошида халқаро захиралардаги валюта маблағлари 7,44 миллиард долларни ташкил этган бўлса, июнь ойи аввалида бу рақам 8,57 миллиард доллар эди. Бир ой ичидаги қисқариш 1,1 миллиард долларга тенг бўлди.
Мутахассислар таъкидлашича, захиралар қиймати пасайишига асосан жаҳон бозорида олтин нархларининг ўзгариши таъсир қилган. Шу билан бирга, мамлакатнинг олтин захиралари ҳажми ўсишда давом этаётгани халқаро резервлар таркибидаги ижобий омил сифатида баҳоланмоқда.
…