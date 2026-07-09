Россияга ҳужум қилган дронлар Қозоғистондан учирилдими?

·57·Дунё
Россияга ҳужум қилган дронлар Қозоғистондан учирилдими?

Россиянинг Омск вилоятига дронлар ҳужуми ортидан улар Қозоғистон ҳудудидан учирилгани ҳақидаги хабарлар кенг муҳокамага сабаб бўлди. Бироқ Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги бу даъволарни қатъий рад этиб, уларни ҳеч қандай далил билан тасдиқланмаган асоссиз иддаолар деб атади.

Маълум бўлишича, Омск вилоятига қилинган ҳужумдан кейин айрим Россия оммавий ахборот воситалари ва экспертлари дронлар Қозоғистон ҳудудидан парвоз қилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилган. Бундай мулоҳазалар асосан Омск вилоятининг Қозоғистон билан чегарадош эканига таянган ҳолда билдирилган.

Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги эса ушбу маълумотларга муносабат билдириб, тарқатилаётган иддаолар ҳақиқатга тўғри келмаслиги ва ҳеч қандай ишончли далиллар билан исботланмаганини маълум қилди.

Вазирлик баёнотида таъкидланишича, бундай хабарлар Қозоғистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик ҳамда анъанавий дўстона муносабатларга путур етказишга қаратилган асоссиз уриниш сифатида баҳоланмоқда.

Расмий Остона мамлакат ташқи сиёсати яхши қўшничилик, ўзаро ҳурмат ва бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик тамойиллари асосида юритилишини яна бир бор эслатди. Шунингдек, Қозоғистон халқаро ҳуқуқ нормалари ва хавфсизликка оид халқаро мажбуриятларга қатъий амал қилиши қайд этилди.

Баёнотда, шунингдек, Қозоғистон ўз ҳудуди, ҳаво макони ёки инфратузилмасидан бошқа давлатларга қарши ҳарбий ҳаракатларни амалга ошириш учун фойдаланилишига йўл қўймаслиги алоҳида урғуланди.

Якунда Ташқи ишлар вазирлиги оммавий ахборот воситалари ва жамоатчилик вакилларини фақат расман тасдиқланган маълумотларга таянишга ҳамда текширилмаган ахборотларни тарқатмасликка чақирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп буйруғи билан Эрон ўққа тутилди: Эрон АҚШ базаларига ракета ёғдирдиТрамп буйруғи билан Эрон ўққа тутилди: Эрон АҚШ базаларига ракета ёғдирдиБугун, 10:35Диана Шуригина ишида кескин бурилиш: суд қароридан кейин вазият ўзгардиДиана Шуригина ишида кескин бурилиш: суд қароридан кейин вазият ўзгардиБугун, 10:09Сиэтлда ўзбеклар янги қадам ташлади: энди “маҳалла” океан ортида ҳам яшайдиСиэтлда ўзбеклар янги қадам ташлади: энди “маҳалла” океан ортида ҳам яшайдиБугун, 09:35Парижда 6 соатлик сўроқ ва Россияда террорчилик айблови: Павел Дуров икки ўт орасида қолдиПарижда 6 соатлик сўроқ ва Россияда террорчилик айблови: Павел Дуров икки ўт орасида қолдиБугун, 09:27Дешам Марокаш ҳақида қандай фикрда?:Франция олдида жиддий синов турибдиДешам Марокаш ҳақида қандай фикрда?:Франция олдида жиддий синов турибдиБугун, 00:35ЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинадиЖССТ огоҳлантирди: ҳар беш инсондан бири саратонга чалинадиБугун, 00:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди