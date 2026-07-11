Хави Ламине Ямал ҳақида: «У Месси даражасидаги ноёб иқтидор эканини дарров англаганман»

·0·Спорт
Хави Ламине Ямал ҳақида: «У Месси даражасидаги ноёб иқтидор эканини дарров англаганман»

Барселона клубининг собиқ бош мураббийи Хави ёш юлдуз Ламине Ямалнинг жамоага келиши ва унинг илк машғулотларидаги таассуротлари билан ўртоқлашди. Мутахассиснинг фикрича, 17 ёшли футболчи нафақат жамоанинг, балки бутун жаҳон футболининг келгуси 20 йилликдаги асосий симосига айланиш салоҳиятига эга. Хави уни ўз даврида Лионель Месси атрофида юзага келган шов-шув ва иқтидор билан қиёслади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри учун ёзган мақоласида Хави Ламине Ямал ҳақида илк бор у ҳали Барселона академиясида ўйнаб юрганида эшитганини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, клуб ичида ҳамма бир овоздан «Ла Масиа»да ўзига хос мўъжизавий бола пайдо бўлганини гапира бошлаган. Бу ҳолат Хавига ёш Лионель Месси асосий таркибга кириб келишидан олдинги муҳитни эслатиб юборган.

«Мен у ҳақида кўришимдан олдин эшитган эдим. Одамлар бу бола ҳақида тинмай гапиришарди — худди Лео Месси билан бўлгани каби. Менга жуда яхши ўйнайдиган, бошқалардан кескин ажралиб турадиган бир йигит борлигини айтишган эди. Ламине билан ҳам айнан шу сценарий такрорланди», — дея эслайди Барселона афсонаси.

Илк кўрик ва кутилмаган қарор

Хави Ламине Ямалнинг ўйинини илк бор клуб томонидан ёзиб олинган ёшлар жамоаси учрашувида кўрган. Ўшанда футболчи атиги 15 ёшда бўлишига қарамай, майдонда ҳақиқий етакчилик қобилиятини намойиш этган. Ўша ўйинда у битта гол уриб, иккита голли узатмани амалга оширган. Мураббийнинг айтишича, унинг қарор қабул қилиш тезлиги ва совуққонлиги мутахассисларни ҳайратда қолдирган.

Шу воқеадан сўнг, Хави ёш иқтидор эгасини дарҳол асосий таркиб машғулотларига жалб қилишни талаб қилган. Гарчи клуб раҳбарияти футболчининг шартномаси билан боғлиқ масалалар ҳали тўлиқ ҳал этилмагани сабабли бироз кутишни маслаҳат берган бўлса-да, мураббий ўз қарорида қатъий турган. У Ямалнинг маҳорати аллақачон катталар футболига тайёр эканини тушуниб етган эди.

«У 15 ёшида машғулотларга келганида, ундаги ўзгача бир нарсани сезиш мумкин эди. У ажойиб дриблинг соҳиби эди ва деярли хатога йўл қўймасди. Позицион ўйинларда ва асосий таркиб билан ўтказилган баҳсларда у худди тажрибали футболчилардек ҳаракат қиларди. Мен унинг тайёрлигини кўрдим ва унга дебют қилиш имкониятини бердим», — дейди Хави.

Келажакнинг бош қаҳрамони

Ламине Ямалнинг майдондаги ҳаракатлари кўп жиҳатдан Диего Марадона, Пеле ва Роналдо каби афсоналарнинг ёшлигини эслатиб юбормоқда. Мутахассислар унинг тўп билан муомаласи ва ўйинни ўқиш қобилиятини юқори баҳолашмоқда. Ҳозирда у нафақат Барселона, балки Испания терма жамоасининг ҳам ажралмас бўлагига айланиб улгурди.

Хави ўз мақоласида Ямалнинг психологик жиҳатдан ҳам жуда кучли эканини таъкидлаган. Унинг фикрича, ёш футболчининг юлдузлик касалига берилмасдан, ўз устида ишлашда давом этиши уни яқин йилларда «Олтин тўп» учун асосий даъвогарга айлантиради. Футбол олами ҳозирда янги даврнинг бошланишига гувоҳ бўлмоқда ва бу давр айнан Ламине Ямал номи билан боғланиши кутилмоқда.

Ламине ЯмалБарселонаХавиЛионель МессиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Доналд Трумп билан гольф ўйнагани ҳақида: Бу ғайритабиий тажриба бўлдиГарри Кейн Доналд Трумп билан гольф ўйнагани ҳақида: Бу ғайритабиий тажриба бўлдиБугун, 13:32Норвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингНорвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 13:16Benfica Жоау Палиньи трансфери учун ҳаракат бошлади: Марко Силва собиқ шогирдини кутмоқдаBenfica Жоау Палиньи трансфери учун ҳаракат бошлади: Марко Силва собиқ шогирдини кутмоқдаБугун, 13:12Жорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтдиЖорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтдиБугун, 12:33Манчестер Юнайтед Андрей Сантос трансфери учун 50 миллион фунт сарфлашга яқинМанчестер Юнайтед Андрей Сантос трансфери учун 50 миллион фунт сарфлашга яқинБугун, 11:57Садио Мане Сенегал терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиСадио Мане Сенегал терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиБугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди