Хави Ламине Ямал ҳақида: «У Месси даражасидаги ноёб иқтидор эканини дарров англаганман»
Барселона клубининг собиқ бош мураббийи Хави ёш юлдуз Ламине Ямалнинг жамоага келиши ва унинг илк машғулотларидаги таассуротлари билан ўртоқлашди. Мутахассиснинг фикрича, 17 ёшли футболчи нафақат жамоанинг, балки бутун жаҳон футболининг келгуси 20 йилликдаги асосий симосига айланиш салоҳиятига эга. Хави уни ўз даврида Лионель Месси атрофида юзага келган шов-шув ва иқтидор билан қиёслади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри учун ёзган мақоласида Хави Ламине Ямал ҳақида илк бор у ҳали Барселона академиясида ўйнаб юрганида эшитганини таъкидлади. Мураббийнинг сўзларига кўра, клуб ичида ҳамма бир овоздан «Ла Масиа»да ўзига хос мўъжизавий бола пайдо бўлганини гапира бошлаган. Бу ҳолат Хавига ёш Лионель Месси асосий таркибга кириб келишидан олдинги муҳитни эслатиб юборган.
«Мен у ҳақида кўришимдан олдин эшитган эдим. Одамлар бу бола ҳақида тинмай гапиришарди — худди Лео Месси билан бўлгани каби. Менга жуда яхши ўйнайдиган, бошқалардан кескин ажралиб турадиган бир йигит борлигини айтишган эди. Ламине билан ҳам айнан шу сценарий такрорланди», — дея эслайди Барселона афсонаси.
Илк кўрик ва кутилмаган қарорХави Ламине Ямалнинг ўйинини илк бор клуб томонидан ёзиб олинган ёшлар жамоаси учрашувида кўрган. Ўшанда футболчи атиги 15 ёшда бўлишига қарамай, майдонда ҳақиқий етакчилик қобилиятини намойиш этган. Ўша ўйинда у битта гол уриб, иккита голли узатмани амалга оширган. Мураббийнинг айтишича, унинг қарор қабул қилиш тезлиги ва совуққонлиги мутахассисларни ҳайратда қолдирган.
Шу воқеадан сўнг, Хави ёш иқтидор эгасини дарҳол асосий таркиб машғулотларига жалб қилишни талаб қилган. Гарчи клуб раҳбарияти футболчининг шартномаси билан боғлиқ масалалар ҳали тўлиқ ҳал этилмагани сабабли бироз кутишни маслаҳат берган бўлса-да, мураббий ўз қарорида қатъий турган. У Ямалнинг маҳорати аллақачон катталар футболига тайёр эканини тушуниб етган эди.
«У 15 ёшида машғулотларга келганида, ундаги ўзгача бир нарсани сезиш мумкин эди. У ажойиб дриблинг соҳиби эди ва деярли хатога йўл қўймасди. Позицион ўйинларда ва асосий таркиб билан ўтказилган баҳсларда у худди тажрибали футболчилардек ҳаракат қиларди. Мен унинг тайёрлигини кўрдим ва унга дебют қилиш имкониятини бердим», — дейди Хави.
Келажакнинг бош қаҳрамониЛамине Ямалнинг майдондаги ҳаракатлари кўп жиҳатдан Диего Марадона, Пеле ва Роналдо каби афсоналарнинг ёшлигини эслатиб юбормоқда. Мутахассислар унинг тўп билан муомаласи ва ўйинни ўқиш қобилиятини юқори баҳолашмоқда. Ҳозирда у нафақат Барселона, балки Испания терма жамоасининг ҳам ажралмас бўлагига айланиб улгурди.
Хави ўз мақоласида Ямалнинг психологик жиҳатдан ҳам жуда кучли эканини таъкидлаган. Унинг фикрича, ёш футболчининг юлдузлик касалига берилмасдан, ўз устида ишлашда давом этиши уни яқин йилларда «Олтин тўп» учун асосий даъвогарга айлантиради. Футбол олами ҳозирда янги даврнинг бошланишига гувоҳ бўлмоқда ва бу давр айнан Ламине Ямал номи билан боғланиши кутилмоқда.
…