Япония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтди

·0·Техно
Япония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтди

Япония аэрокосмик тадқиқотлар агентлиги (JAXA) мамлакат тарихида илк бор кўп марта фойдаланишга мўлжалланган РВ-Х экспериментал ракетасини муваффақиятли учирди ва қўндирди. Ушбу синов кунчиқар мамлакат учун коинотга парвозлар таннархини кескин камайтириш ва глобал космик бозорда рақобатбардошликни ошириш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Носиро полигонида ўтказилган синовлар давомида аппарат вертикал равишда ҳавога кўтарилиб, ҳавода муаллақ туриш, горизонтал силжиш ва белгиланган нуқтага юmsҳоқ қўниш амалларини тўлиқ бажарди. Лойиҳа раҳбари Такаши Ито сўзларига кўра, ракета 11 метр баландликка кўтарилиб, 16 метр масофага силжиган ва муваффақиятли ерга қўнган. Гарчи парвоз бир дақиқадан кам давом этган бўлса-да, у технологик жиҳатдан мукаммал режалаштирилган эди.

Технологик хусусиятлар ва истиқболлар

РВ-Х ракетаси JAXA ва Mitsubishi Ҳеавй Индустриес корпорацияси ҳамкорлигида ишлаб чиқилган. Қурилманинг диаметри 1,8 метр, баландлиги эса 7,3 метрни ташкил этади. У узоқ муддат хизмат қилишга мўлжалланган махсус двигател ва тўртта амортизацияли таянч билан жиҳозланган. Муҳандисларнинг таъкидлашича, ушбу двигател ҳозирга қадар 165 маротаба оловли синовлардан муваффақиятли ўтган.

Ҳозирда Япония ўзининг энг янги H3 ракетасидан фойдаланмоқда, бироқ у бир марталик тизим бўлгани сабабли иқтисодий жиҳатдан SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракеталари билан рақобатлашишга қийналмоқда. РВ-Х лойиҳаси айнан шу муаммони ҳал қилишга қаратилган бўлиб, келажакда Япониянинг тўлиқ қайта фойдаланиладиган ракета ташувчиларига эга бўлишига замин яратади.

Глобал рақобат ва халқаро ҳамкорлик

ixbt.com маълумотига кўра, Япония ушбу синовни Хитой ўзининг кўп марта ишлатиладиган ракетасини муваффақиятли қўндирганидан бир кун ўтиб амалга оширди. Бу соҳада АҚШнинг SpaceX компанияси етакчилик қилаётган бўлса-да, Хитой ва эндиликда Япония ҳам пешқадамлар сафига қўшилишга интилмоқда. Космик миссиялар нархини тушириш бугунги кунда жаҳон космонавтикасининг асосий трендига айланган.

JAXA фақат ўз ресурслари билан чекланиб қолмасдан, Германия ва Франция билан ҳам кўп марта фойдаланиладиган тизимлар устида қўшма тадқиқотлар олиб бормоқда. Келгусида РВ-Х ракетасини 100 метр баландликка кўтариш ва мураккаброқ маневрларни амалга ошириш режалаштирилган. Ушбу технологиялар ўзлаштирилиши коинотга юк етказиб бериш харажатларини бир неча баробарга арзонлаштириши кутилмоқда.

ЯпонияJAXAРакетаТехнологияКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Квантли дисплейлар инқилоби: Олимлар ҚД-ЛEД экранлар умрини минг баробар узайтиришдиКвантли дисплейлар инқилоби: Олимлар ҚД-ЛEД экранлар умрини минг баробар узайтиришдиБугун, 13:24Хитойда рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли янги смартфон тайёрланмоқдаХитойда рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли янги смартфон тайёрланмоқдаБугун, 12:50АҚШнинг киберхавфсизлик агентлиги СИСА тизимида жиддий камчиликлар аниқландиАҚШнинг киберхавфсизлик агентлиги СИСА тизимида жиддий камчиликлар аниқландиБугун, 06:29Honor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этдиHonor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этдиБугун, 06:23Ядро энергетикасида инқилоб: Ампера 30 йил давомида ёқилғи талаб қилмайдиган реакторни яратмоқдаЯдро энергетикасида инқилоб: Ампера 30 йил давомида ёқилғи талаб қилмайдиган реакторни яратмоқдаБугун, 05:55Bill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаBill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаБугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги