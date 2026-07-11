Япония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтди
Япония аэрокосмик тадқиқотлар агентлиги (JAXA) мамлакат тарихида илк бор кўп марта фойдаланишга мўлжалланган РВ-Х экспериментал ракетасини муваффақиятли учирди ва қўндирди. Ушбу синов кунчиқар мамлакат учун коинотга парвозлар таннархини кескин камайтириш ва глобал космик бозорда рақобатбардошликни ошириш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Носиро полигонида ўтказилган синовлар давомида аппарат вертикал равишда ҳавога кўтарилиб, ҳавода муаллақ туриш, горизонтал силжиш ва белгиланган нуқтага юmsҳоқ қўниш амалларини тўлиқ бажарди. Лойиҳа раҳбари Такаши Ито сўзларига кўра, ракета 11 метр баландликка кўтарилиб, 16 метр масофага силжиган ва муваффақиятли ерга қўнган. Гарчи парвоз бир дақиқадан кам давом этган бўлса-да, у технологик жиҳатдан мукаммал режалаштирилган эди.
Технологик хусусиятлар ва истиқболларРВ-Х ракетаси JAXA ва Mitsubishi Ҳеавй Индустриес корпорацияси ҳамкорлигида ишлаб чиқилган. Қурилманинг диаметри 1,8 метр, баландлиги эса 7,3 метрни ташкил этади. У узоқ муддат хизмат қилишга мўлжалланган махсус двигател ва тўртта амортизацияли таянч билан жиҳозланган. Муҳандисларнинг таъкидлашича, ушбу двигател ҳозирга қадар 165 маротаба оловли синовлардан муваффақиятли ўтган.
Ҳозирда Япония ўзининг энг янги H3 ракетасидан фойдаланмоқда, бироқ у бир марталик тизим бўлгани сабабли иқтисодий жиҳатдан SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракеталари билан рақобатлашишга қийналмоқда. РВ-Х лойиҳаси айнан шу муаммони ҳал қилишга қаратилган бўлиб, келажакда Япониянинг тўлиқ қайта фойдаланиладиган ракета ташувчиларига эга бўлишига замин яратади.
Глобал рақобат ва халқаро ҳамкорликixbt.com маълумотига кўра, Япония ушбу синовни Хитой ўзининг кўп марта ишлатиладиган ракетасини муваффақиятли қўндирганидан бир кун ўтиб амалга оширди. Бу соҳада АҚШнинг SpaceX компанияси етакчилик қилаётган бўлса-да, Хитой ва эндиликда Япония ҳам пешқадамлар сафига қўшилишга интилмоқда. Космик миссиялар нархини тушириш бугунги кунда жаҳон космонавтикасининг асосий трендига айланган.
JAXA фақат ўз ресурслари билан чекланиб қолмасдан, Германия ва Франция билан ҳам кўп марта фойдаланиладиган тизимлар устида қўшма тадқиқотлар олиб бормоқда. Келгусида РВ-Х ракетасини 100 метр баландликка кўтариш ва мураккаброқ маневрларни амалга ошириш режалаштирилган. Ушбу технологиялар ўзлаштирилиши коинотга юк етказиб бериш харажатларини бир неча баробарга арзонлаштириши кутилмоқда.
…