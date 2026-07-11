Британияда даҳшатли қотиллик: Таниқли сиёсатчи Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдириб кетилди

·44·Дунё
Британияда даҳшатли қотиллик: Таниқли сиёсатчи Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдириб кетилди

Буюк Британияда ўнг консерватив қарашлари билан танилган машҳур сиёсатчи, собиқ парламент аъзоси Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдирилган ҳолда топилди. Ушбу мудҳиш воқеа бутун мамлакат сиёсий доираларини ларзага солди. Полиция қотилликда гумон қилиб 26 ёшли эркакни қўлга олган бўлса-да, ҳозирча жиноят сиёсий мотивлар ёки террорчилик билан боғлиқ эмаслиги билдирилмоқда. Zamin.uz жиноят тафсилотлари ва Британия раҳбариятининг муносабатини тўплади.

Қотиллик тафсилотлари ва гумонланувчи

Британия ҳуқуқ-тартибот идоралари мудҳиш воқеа юзасидан дастлабки расмий маълумотларни очиқлади:

  • 78 ёшли Энн Уиддикомбнинг жасади 9 июль куни Англия жануби-ғарбидаги Девон графлиги ҳудудида, Дартмур миллий боғи яқинида жойлашган Ҳейтор-Вейл қишлоғидаги уйидан топилган.

  • Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар гумонланувчи қўлга олингач, воқеа ҳақида 10 июль куни расман ахборот берди.

  • Қотилликда гумонланаётган 26 ёшли эркак Ньютон-Эббот шаҳрида ҳибсга олинган.

  • Девон ва Корнуолл полицияси бош констебли Мэтт Лонгманнинг маълум қилишича, марҳума оғир тан жароҳатлари олган.

  • Полиция гумонланувчи Британия фуқароси эканини маълум қилди ва мазкур жиноят террорчилик ҳаракати ёки сиёсий мотивлар билан боғлиқ эмаслиги ҳақида дастлабки хулосани билдирди. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Энн Уиддикомб ким эди? (Сиёсий фаолияти)

Энн Уиддикомб Британия сиёсий майдонида ўзининг муросасиз ва қатъий қарашлари билан танилган эди:

  • Парламентдаги фаолияти: У Консерватив партиядан 1987–2010 йилларда парламентнинг Қуйи палатаси депутати бўлган.

  • Ҳукуматдаги ўрни: 1990–1997 йилларда бош вазир Жон Мейжор ҳукуматида ижтимоий таъминот, бандлик ва ички ишлар соҳаларида вазир ўринбосари лавозимларида фаолият юритган.

  • Қатъий позицияси: У аёлларнинг аборт қилиш ҳуқуқини кенгайтиришга ва эвтаназияни қонунийлаштиришга қарши чиққан, аммо мамлакатда ўлим жазосини қайта тиклаш тарафдори бўлган.

  • Брекзит ва сўнгги йиллар: Парламентни тарк этгач, телевидениедаги машҳур реалити-шоуларда иштирок этди. Кейинчалик Найжел Фараж раҳбарлик қилган Brexit Party сафида Европарламент аъзоси бўлди. 2023 йилдан бошлаб эса миграцияга қарши қатъий сиёсати билан танилган Reform UK партиясининг фаол вакили ва нотиқи сифатида иш олиб бораётган эди.

Расмий Лондоннинг муносабати: Мамлакат шокда

Сиёсатчининг ўлимидан сўнг Буюк Британиянинг амалдаги ва собиқ раҳбарлари ўз ҳамдардликларини билдиришди:

Кир Стармер (Буюк Британия бош вазири): «Бу жуда даҳшатли хабар. Унинг оиласи ва яқинларига ҳамдардлик билдираман. Энн Уиддикомб кўп йиллар давомида Британия сиёсий ҳаётида салмоқли ўринга эга бўлган шахс эди». Бош вазир, шунингдек, мамлакат қонун чиқарувчиларининг хавфсизлиги давлат учун устувор масала эканини таъкидлаб, сиёсий қарашлардан қатъи назар умумий қадриятларни ҳимоя қилишга чақирди.

Найжел Фараж (Reform UK партияси раҳбари): Сиёсатчининг ўлими уни қаттиқ ларзага солганини билдириб, жамоатчилик олдида фаолият юритувчи шахслар ҳаёти тобора хавфли тус олаётганини алоҳида таъкидлади.

Борис Жонсон (Британиянинг собиқ бош вазири): Энн Уиддикомбни «Брекзит ғоясининг фидойи тарафдори ва кучли нотиқ» деб атаб, унинг вафотини мамлакат учун катта йўқотиш сифатида баҳолади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ишқий муносабатлар” орқали терактга ёлланган аёл“Ишқий муносабатлар” орқали терактга ёлланган аёлБугун, 13:11АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи футболчи ўлимида айбланмоқда...АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи футболчи ўлимида айбланмоқда...Бугун, 13:00«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот берди«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот бердиБугун, 11:43Парвоз вақтида ойна синиб: йўловчи ташқарига чиқиб кетдиПарвоз вақтида ойна синиб: йўловчи ташқарига чиқиб кетдиБугун, 11:18Зеленский Россияга қарши янги ҳарбий қўмондонлик туздиЗеленский Россияга қарши янги ҳарбий қўмондонлик туздиБугун, 10:14Венесуэлада яна зилзила кузатилди, қурбонлар борВенесуэлада яна зилзила кузатилди, қурбонлар борБугун, 10:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди