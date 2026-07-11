Британияда даҳшатли қотиллик: Таниқли сиёсатчи Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдириб кетилди
Буюк Британияда ўнг консерватив қарашлари билан танилган машҳур сиёсатчи, собиқ парламент аъзоси Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдирилган ҳолда топилди. Ушбу мудҳиш воқеа бутун мамлакат сиёсий доираларини ларзага солди. Полиция қотилликда гумон қилиб 26 ёшли эркакни қўлга олган бўлса-да, ҳозирча жиноят сиёсий мотивлар ёки террорчилик билан боғлиқ эмаслиги билдирилмоқда. Zamin.uz жиноят тафсилотлари ва Британия раҳбариятининг муносабатини тўплади.
Қотиллик тафсилотлари ва гумонланувчи
Британия ҳуқуқ-тартибот идоралари мудҳиш воқеа юзасидан дастлабки расмий маълумотларни очиқлади:
78 ёшли Энн Уиддикомбнинг жасади 9 июль куни Англия жануби-ғарбидаги Девон графлиги ҳудудида, Дартмур миллий боғи яқинида жойлашган Ҳейтор-Вейл қишлоғидаги уйидан топилган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар гумонланувчи қўлга олингач, воқеа ҳақида 10 июль куни расман ахборот берди.
Қотилликда гумонланаётган 26 ёшли эркак Ньютон-Эббот шаҳрида ҳибсга олинган.
Девон ва Корнуолл полицияси бош констебли Мэтт Лонгманнинг маълум қилишича, марҳума оғир тан жароҳатлари олган.
Полиция гумонланувчи Британия фуқароси эканини маълум қилди ва мазкур жиноят террорчилик ҳаракати ёки сиёсий мотивлар билан боғлиқ эмаслиги ҳақида дастлабки хулосани билдирди. Ҳозирда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Энн Уиддикомб ким эди? (Сиёсий фаолияти)
Энн Уиддикомб Британия сиёсий майдонида ўзининг муросасиз ва қатъий қарашлари билан танилган эди:
Парламентдаги фаолияти: У Консерватив партиядан 1987–2010 йилларда парламентнинг Қуйи палатаси депутати бўлган.
Ҳукуматдаги ўрни: 1990–1997 йилларда бош вазир Жон Мейжор ҳукуматида ижтимоий таъминот, бандлик ва ички ишлар соҳаларида вазир ўринбосари лавозимларида фаолият юритган.
Қатъий позицияси: У аёлларнинг аборт қилиш ҳуқуқини кенгайтиришга ва эвтаназияни қонунийлаштиришга қарши чиққан, аммо мамлакатда ўлим жазосини қайта тиклаш тарафдори бўлган.
Брекзит ва сўнгги йиллар: Парламентни тарк этгач, телевидениедаги машҳур реалити-шоуларда иштирок этди. Кейинчалик Найжел Фараж раҳбарлик қилган Brexit Party сафида Европарламент аъзоси бўлди. 2023 йилдан бошлаб эса миграцияга қарши қатъий сиёсати билан танилган Reform UK партиясининг фаол вакили ва нотиқи сифатида иш олиб бораётган эди.
Расмий Лондоннинг муносабати: Мамлакат шокда
Сиёсатчининг ўлимидан сўнг Буюк Британиянинг амалдаги ва собиқ раҳбарлари ўз ҳамдардликларини билдиришди:
Кир Стармер (Буюк Британия бош вазири): «Бу жуда даҳшатли хабар. Унинг оиласи ва яқинларига ҳамдардлик билдираман. Энн Уиддикомб кўп йиллар давомида Британия сиёсий ҳаётида салмоқли ўринга эга бўлган шахс эди». Бош вазир, шунингдек, мамлакат қонун чиқарувчиларининг хавфсизлиги давлат учун устувор масала эканини таъкидлаб, сиёсий қарашлардан қатъи назар умумий қадриятларни ҳимоя қилишга чақирди.
Найжел Фараж (Reform UK партияси раҳбари): Сиёсатчининг ўлими уни қаттиқ ларзага солганини билдириб, жамоатчилик олдида фаолият юритувчи шахслар ҳаёти тобора хавфли тус олаётганини алоҳида таъкидлади.
Борис Жонсон (Британиянинг собиқ бош вазири): Энн Уиддикомбни «Брекзит ғоясининг фидойи тарафдори ва кучли нотиқ» деб атаб, унинг вафотини мамлакат учун катта йўқотиш сифатида баҳолади.
…