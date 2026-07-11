“Ишқий муносабатлар” орқали терактга ёлланган аёл

·0·Дунё
“Ишқий муносабатлар” орқали терактга ёлланган аёл

Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) Москвада Мудофаа вазирлигининг юқори мартабали ҳарбий хизматчисига қарши тайёрланаётган терактнинг олди олинганини маълум қилди.

Идора хабарига кўра, ушбу иш доирасида 2001 йилда туғилган Россия фуқароси бўлган аёл қўлга олинган. ФХХ унинг Украина махсус хизматлари билан ҳамкорлик қилганини даъво қилмоқда.

Маълум қилинишича, аёл 2024 йилда WhatsApp орқали ёлланган. Унга Москва ва Санкт-Петербургдаги айрим объектлар ҳақида маълумот тўплаш, ҳарбий хизматчининг яшаш манзили ва автомобилини кузатиш ҳамда олинган маълумотларни Украинадаги координатордан бирига етказиш вазифаси юклатилган.

ФХХнинг таъкидлашича, аёл ижара хонадонини терактни амалга ошириши режалаштирилган шахс учун тайёрлаган. Шунингдек, хизмат вакиллари уни топшириқларни бажаришга жалб қилишда украиналик координатор ўзини унга нисбатан ҳис-туйғулари бор инсон сифатида таништириб, ишқий муносабатларни давом эттиришни ваъда қилганини билдирган.

Россия ФХХ ушбу ҳолат юзасидан тергов ишлари давом этаётганини маълум қилди.

FSB xodimlari ayolni Qizil maydon fonida hibsga olishmoqda.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи футболчи ўлимида айбланмоқда...АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи футболчи ўлимида айбланмоқда...Бугун, 13:00Британияда даҳшатли қотиллик: Таниқли сиёсатчи Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдириб кетилдиБританияда даҳшатли қотиллик: Таниқли сиёсатчи Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдириб кетилдиБугун, 12:49«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот берди«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот бердиБугун, 11:43Парвоз вақтида ойна синиб: йўловчи ташқарига чиқиб кетдиПарвоз вақтида ойна синиб: йўловчи ташқарига чиқиб кетдиБугун, 11:18Зеленский Россияга қарши янги ҳарбий қўмондонлик туздиЗеленский Россияга қарши янги ҳарбий қўмондонлик туздиБугун, 10:14Венесуэлада яна зилзила кузатилди, қурбонлар борВенесуэлада яна зилзила кузатилди, қурбонлар борБугун, 10:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди