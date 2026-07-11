Ламине Ямал Францияга қарши ярим финал олдидан: "Биз улардан қўрқмаймиз"

·0·Спорт
Ламине Ямал Францияга қарши ярим финал олдидан: "Биз улардан қўрқмаймиз"

Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал Жаҳон чемпионати ярим финали доирасидаги Франция билан бўладиган тўқнашув олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Барселона ҳужумчиси "Қизил фурия"нинг рақибга нисбатан ҳеч қандай қўрқуви йўқлигини ва жамоа фақат ғалаба ҳақида ўйлаётганини таъкидлади. Бу учрашув Испания учун сўнгги 16 йил ичида ушбу турнирнинг ярим финалидаги илк иштирок бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испанлар чорак финалда Белгия терма жамоасини 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кучли тўртликка йўлланма олдилар. Микел Мерино ва Фабиан Руизнинг голлари жамоага муваффақият келтирган бўлса, Ламине Ямал учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди. Копе нашри хабарига кўра, ёш иқтидор эгаси ўйиндан сўнг дарҳол Диде Дешам бошчилигидаги Франция билан бўладиган баҳсга эътибор қаратган.

Тарихий устунлик ва психологик тайёргарлик

Франция турнирнинг асосий фаворитларидан бири саналса-да, Ламине Ямал сўнгги ўзаро учрашувлардаги натижаларга таяниб, ишонч билан гапирди. Унинг сўзларига кўра, Испания охирги икки баҳсда "уч ранглилар"ни мағлуб этишга муваффақ бўлган ва бу омил ярим финалда қўшимча устунлик беради.

"Биз айнан шу босқичга етиб келиш, шундай даражадаги ўйинларда иштирок этиш ва ғалаба қозониш учун келганмиз. Энди дам олиш ва Франция билан баҳс ҳақида ўйлаш вақти келди. Охирги икки марта улар билан ўйнаганимизда ғалаба қозонганмиз. Шундай экан, бизда қўрқув йўқ", — дея таъкидлади 18 ёшли футболчи.

Шунингдек, Ямал Франция кетма-кет учинчи марта Жаҳон чемпионати финалига чиқиши ёки Испания уларни кетма-кет учинчи бор мағлуб этиши ҳақидаги вариантларни ўртага ташлади. У жамоасининг имкониятларини юқори баҳолаган ҳолда, майдонда бор кучини беришга тайёрлигини билдирди.

Голлар сони эмас, жамоа манфаати муҳим

Турнир давомида Ямалнинг сермаҳсуллиги борасида танқидий фикрлар ҳам янгради. Бироқ ҳужумчи шахсий статистика эмас, балки жамоавий натижа муҳимлигини уқтирмоқда. Унинг фикрича, голлар сони майдондаги умумий фойда ва жамоанинг муваффақияти олдида иккинчи даражали масаладир.

"Агар биз Жаҳон чемпионлигини қўлга киритсак, мен нечтадир гол урганим ёки умуман гол урмаганим ҳеч кимнинг ёдида қолмайди деб ўйлайман. Агар ғолиб бўлсак, ҳаммамиз бахтли бўламиз, мен учун энг асосийси — шу", — дейди Ламине Ямал. Футболчи ўзининг Евро 2024 мусобақасидаги муваффақиятли иштирокини эслатиб, голлар ҳар доим ҳам ўйинчи таъсирини ўлчайдиган ягона мезон эмаслигини исботлади.

Испания ва Франция ўртасидаги ярим финал баҳси нафақат икки гранд жамоанинг тўқнашуви, балки ёш иқтидорлар ва тажрибали юлдузлар ўртасидаги ўзига хос дуелга айланиши кутилмоқда. Испания матбуоти ушбу ўйинни турнирнинг "эрта финали" сифатида баҳоламоқда.

ИспанияФранцияЛамине ЯмалЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаевга автомобиль топширилди (видео)Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаевга автомобиль топширилди (видео)Бугун, 14:32Хави Ламине Ямал ҳақида: «У Месси даражасидаги ноёб иқтидор эканини дарров англаганман»Хави Ламине Ямал ҳақида: «У Месси даражасидаги ноёб иқтидор эканини дарров англаганман»Бугун, 13:57Гарри Кейн Доналд Трумп билан гольф ўйнагани ҳақида: Бу ғайритабиий тажриба бўлдиГарри Кейн Доналд Трумп билан гольф ўйнагани ҳақида: Бу ғайритабиий тажриба бўлдиБугун, 13:32Норвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингНорвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 13:16Benfica Жоау Палиньи трансфери учун ҳаракат бошлади: Марко Силва собиқ шогирдини кутмоқдаBenfica Жоау Палиньи трансфери учун ҳаракат бошлади: Марко Силва собиқ шогирдини кутмоқдаБугун, 13:12Жорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтдиЖорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтдиБугун, 12:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди