Ламине Ямал Францияга қарши ярим финал олдидан: "Биз улардан қўрқмаймиз"
Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал Жаҳон чемпионати ярим финали доирасидаги Франция билан бўладиган тўқнашув олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Барселона ҳужумчиси "Қизил фурия"нинг рақибга нисбатан ҳеч қандай қўрқуви йўқлигини ва жамоа фақат ғалаба ҳақида ўйлаётганини таъкидлади. Бу учрашув Испания учун сўнгги 16 йил ичида ушбу турнирнинг ярим финалидаги илк иштирок бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Испанлар чорак финалда Белгия терма жамоасини 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, кучли тўртликка йўлланма олдилар. Микел Мерино ва Фабиан Руизнинг голлари жамоага муваффақият келтирган бўлса, Ламине Ямал учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топилди. Копе нашри хабарига кўра, ёш иқтидор эгаси ўйиндан сўнг дарҳол Диде Дешам бошчилигидаги Франция билан бўладиган баҳсга эътибор қаратган.
Тарихий устунлик ва психологик тайёргарликФранция турнирнинг асосий фаворитларидан бири саналса-да, Ламине Ямал сўнгги ўзаро учрашувлардаги натижаларга таяниб, ишонч билан гапирди. Унинг сўзларига кўра, Испания охирги икки баҳсда "уч ранглилар"ни мағлуб этишга муваффақ бўлган ва бу омил ярим финалда қўшимча устунлик беради.
"Биз айнан шу босқичга етиб келиш, шундай даражадаги ўйинларда иштирок этиш ва ғалаба қозониш учун келганмиз. Энди дам олиш ва Франция билан баҳс ҳақида ўйлаш вақти келди. Охирги икки марта улар билан ўйнаганимизда ғалаба қозонганмиз. Шундай экан, бизда қўрқув йўқ", — дея таъкидлади 18 ёшли футболчи.
Шунингдек, Ямал Франция кетма-кет учинчи марта Жаҳон чемпионати финалига чиқиши ёки Испания уларни кетма-кет учинчи бор мағлуб этиши ҳақидаги вариантларни ўртага ташлади. У жамоасининг имкониятларини юқори баҳолаган ҳолда, майдонда бор кучини беришга тайёрлигини билдирди.
Голлар сони эмас, жамоа манфаати муҳимТурнир давомида Ямалнинг сермаҳсуллиги борасида танқидий фикрлар ҳам янгради. Бироқ ҳужумчи шахсий статистика эмас, балки жамоавий натижа муҳимлигини уқтирмоқда. Унинг фикрича, голлар сони майдондаги умумий фойда ва жамоанинг муваффақияти олдида иккинчи даражали масаладир.
"Агар биз Жаҳон чемпионлигини қўлга киритсак, мен нечтадир гол урганим ёки умуман гол урмаганим ҳеч кимнинг ёдида қолмайди деб ўйлайман. Агар ғолиб бўлсак, ҳаммамиз бахтли бўламиз, мен учун энг асосийси — шу", — дейди Ламине Ямал. Футболчи ўзининг Евро 2024 мусобақасидаги муваффақиятли иштирокини эслатиб, голлар ҳар доим ҳам ўйинчи таъсирини ўлчайдиган ягона мезон эмаслигини исботлади.
Испания ва Франция ўртасидаги ярим финал баҳси нафақат икки гранд жамоанинг тўқнашуви, балки ёш иқтидорлар ва тажрибали юлдузлар ўртасидаги ўзига хос дуелга айланиши кутилмоқда. Испания матбуоти ушбу ўйинни турнирнинг "эрта финали" сифатида баҳоламоқда.
…