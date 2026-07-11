МиниМах асосчиси AGI яратилмагунча маош олишдан воз кечди
Хитойнинг сунъий интеллект соҳасидаги энг истиқболли стартапларидан бири саналган МиниМах компанияси раҳбари Ян Сзюнсзе кутилмаган қарор қабул қилди. Компания акциялари қиймати 80 фоизга тушиб кетган бир пайтда, у умумий сунъий интеллект (AGI) даражасига эришилмагунча ўзига маош ёзмасликка қарор қилди. Бу ҳақда Соут Чина Морнинг Пост нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ян Сзюнсзе компания ходимларига йўллаган ички мактубида: "Бугундан бошлаб AGI яратиладиган кунга қадар мен компаниядан маош олмайман", деб таъкидлаган. Маълумот учун, AGI инсон даражасидаги интеллектуал вазифаларни бажара оладиган тизим ҳисобланади. Ҳозирда дунёнинг етакчи компаниялари, жумладан OpenAI ва Google ҳам айнан шу технология устида иш олиб бормоқда.
Бундан ташқари, МиниМах раҳбари ўзига тегишли бўлган акцияларнинг бир қисмини ходимларга ўтказиб беришга вада берди. Режага кўра, кейинги тўрт йил давомида компания улушининг 4 фоизи ишчиларни рағбатлантиришга, яна 1 фоизи эса очиқ кодли (опен-соурсе) лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш фондига йўналтирилади.
Молиявий инқироз ва инвестиция масалалариҲозирда МиниМах молиявий жиҳатдан мураккаб даврни бошдан кечирмоқда. Компания 2 миллиард долларгача инвестиция жалб қилишни режалаштирган бўлса-да, унинг акциялари март ойидан буён ўз қийматининг қарийб 80 фоизини йўқотди. Янги эмиссия қилинаётган акциялар нархи бозор қийматидан 10 фоизга арзонроқ таклиф этилмоқда, бу эса мавжуд акциядорлар улушининг қадрсизланишига олиб келмоқда.
Компаниянинг флагман маҳсулоти бўлмиш M3 модели июн ойида тақдим этилган эди, бироқ у дастурчилар орасида кутилганидек оммалашмади. Натижада МиниМах ўз моделидан фойдаланиш нархини икки баравар арзонлаштиришга мажбур бўлди. Бу қадам бозорда компания бизнес-модели жиддий босим остида эканлигидан далолат сифатида қабул қилинди.
Хитойнинг генератив сунъий интеллект бозори айни дамда шафқатсиз нархлар рақобати майдонига айланган. МиниМах рақобатчилари — Жипу AI, DeepSeek ва Мооншот AI каби компаниялар ўз позицияларини мустаҳкамлаб бормоқда. Масалан, Жипу яқинда 4 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозордаги етакчилигини намойиш этди.
Экспертларнинг фикрича, МиниМах учун асосий вазифа — жалб қилинган маблағларни янги, рақобатбардош моделларни ишлаб чиқишга йўналтиришдир. Ян Сзюнсзенинг маошдан воз кечиши эса жамоани умумий мақсад йўлида бирлаштириш ва инвесторлар ишончини қайтаришга қаратилган рамзий қадам бўлиши мумкин.
…