МиниМах асосчиси AGI яратилмагунча маош олишдан воз кечди

·30·Техно
МиниМах асосчиси AGI яратилмагунча маош олишдан воз кечди

Хитойнинг сунъий интеллект соҳасидаги энг истиқболли стартапларидан бири саналган МиниМах компанияси раҳбари Ян Сзюнсзе кутилмаган қарор қабул қилди. Компания акциялари қиймати 80 фоизга тушиб кетган бир пайтда, у умумий сунъий интеллект (AGI) даражасига эришилмагунча ўзига маош ёзмасликка қарор қилди. Бу ҳақда Соут Чина Морнинг Пост нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ян Сзюнсзе компания ходимларига йўллаган ички мактубида: "Бугундан бошлаб AGI яратиладиган кунга қадар мен компаниядан маош олмайман", деб таъкидлаган. Маълумот учун, AGI инсон даражасидаги интеллектуал вазифаларни бажара оладиган тизим ҳисобланади. Ҳозирда дунёнинг етакчи компаниялари, жумладан OpenAI ва Google ҳам айнан шу технология устида иш олиб бормоқда.

Бундан ташқари, МиниМах раҳбари ўзига тегишли бўлган акцияларнинг бир қисмини ходимларга ўтказиб беришга вада берди. Режага кўра, кейинги тўрт йил давомида компания улушининг 4 фоизи ишчиларни рағбатлантиришга, яна 1 фоизи эса очиқ кодли (опен-соурсе) лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш фондига йўналтирилади.

Молиявий инқироз ва инвестиция масалалари

Ҳозирда МиниМах молиявий жиҳатдан мураккаб даврни бошдан кечирмоқда. Компания 2 миллиард долларгача инвестиция жалб қилишни режалаштирган бўлса-да, унинг акциялари март ойидан буён ўз қийматининг қарийб 80 фоизини йўқотди. Янги эмиссия қилинаётган акциялар нархи бозор қийматидан 10 фоизга арзонроқ таклиф этилмоқда, бу эса мавжуд акциядорлар улушининг қадрсизланишига олиб келмоқда.

Компаниянинг флагман маҳсулоти бўлмиш M3 модели июн ойида тақдим этилган эди, бироқ у дастурчилар орасида кутилганидек оммалашмади. Натижада МиниМах ўз моделидан фойдаланиш нархини икки баравар арзонлаштиришга мажбур бўлди. Бу қадам бозорда компания бизнес-модели жиддий босим остида эканлигидан далолат сифатида қабул қилинди.

Хитойнинг генератив сунъий интеллект бозори айни дамда шафқатсиз нархлар рақобати майдонига айланган. МиниМах рақобатчилари — Жипу AI, DeepSeek ва Мооншот AI каби компаниялар ўз позицияларини мустаҳкамлаб бормоқда. Масалан, Жипу яқинда 4 миллиард доллар инвестиция жалб қилиб, бозордаги етакчилигини намойиш этди.

Экспертларнинг фикрича, МиниМах учун асосий вазифа — жалб қилинган маблағларни янги, рақобатбардош моделларни ишлаб чиқишга йўналтиришдир. Ян Сзюнсзенинг маошдан воз кечиши эса жамоани умумий мақсад йўлида бирлаштириш ва инвесторлар ишончини қайтаришга қаратилган рамзий қадам бўлиши мумкин.

МиниМахСунъий ИнтеллектAGIТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ва OpenAI ўртасида суд можароси бошландиApple ва OpenAI ўртасида суд можароси бошландиБугун, 14:31Япония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтдиЯпония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтдиБугун, 13:53Квантли дисплейлар инқилоби: Олимлар ҚД-ЛEД экранлар умрини минг баробар узайтиришдиКвантли дисплейлар инқилоби: Олимлар ҚД-ЛEД экранлар умрини минг баробар узайтиришдиБугун, 13:24Хитойда рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли янги смартфон тайёрланмоқдаХитойда рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли янги смартфон тайёрланмоқдаБугун, 12:50АҚШнинг киберхавфсизлик агентлиги СИСА тизимида жиддий камчиликлар аниқландиАҚШнинг киберхавфсизлик агентлиги СИСА тизимида жиддий камчиликлар аниқландиБугун, 06:29Honor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этдиHonor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этдиБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги