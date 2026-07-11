Россияда бензин танқислиги кучайди: ишлаб чиқариш талабнинг 65 фоизини қопламоқда

·29·Дунё
Россияда бензин танқислиги кучайди: ишлаб чиқариш талабнинг 65 фоизини қопламоқда

Россияда бензин ишлаб чиқариш ҳажми кескин пасайиб, ўртача мавсумий талабнинг атиги 65 фоизини қоплайдиган даражага тушгани айтилмоқда. Ёзги мавсумда истеъмол ортиши фонида кунлик тақчиллик июнь ойидаги кўрсаткичдан ҳам юқорилаган.

Reuters манбаларига кўра, вазият июль ойининг иккинчи ярмида яхшиланиши мумкин. Бироқ бунинг учун нефтни қайта ишлаш заводлари тикланиши, импорт кўпайиши ва янги ҳужумлар содир бўлмаслиги керак.

Кунлик тақчиллик 45 минг тоннага етган

Агентлик суҳбатдошларининг маълум қилишича, Россияда кунлик бензин тақчиллиги 40–45 минг тоннани ташкил этмоқда.

Бу ёзги мавсумдаги умумий талабнинг тахминан 35 фоизига тенг. Июнь ойида эса тақчиллик 25 фоиз атрофида баҳоланган эди.

Шу тариқа бир ой ичида бозордаги етишмовчилик янада кучайган.

Ёзда қанча бензин истеъмол қилинади?

Reuters ҳисоб-китобига кўра, Россияда ёзги талабнинг энг юқори чўққисида кунлик бензин истеъмоли 115–120 минг тоннага етади.

Амалдаги ишлаб чиқариш ҳажми эса бу эҳтиёжни тўлиқ қоплаш учун етарли эмас.

Талабнинг ортишига одатда:

  • таътил мавсуми;

  • автомобиль қатновининг кўпайиши;

  • қишлоқ хўжалиги ишлари;

  • ички туризм фаоллашуви таъсир қилади.

Вазият қачон яхшиланиши мумкин?

Агентлик манбалари вазият июль ойининг иккинчи ярмида бироз барқарорлашиши мумкинлигини билдирган.

Бунинг учун учта асосий шарт кўрсатилмоқда:

  • нефтни қайта ишлаш заводлари фаолияти тикланиши;

  • бензин импортининг ортиши;

  • заводларга янги ҳужумлар содир бўлмаслиги.

Агар ушбу шартлар бажарилмаса, тақчиллик янада узайиши мумкин.

Нархларга таъсир бўладими?

Матнда бензин нархлари бўйича аниқ прогноз келтирилмаган. Бироқ ишлаб чиқариш талабдан орқада қолиши ички бозорда нархлар ва таъминот босимини кучайтириши мумкин.

Ҳозирча асосий савол — Россия заводлари ёзги талаб чўққисигача ишлаб чиқаришни қай даражада тиклай олади?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киевга баллистик ракета зарбаси: 10 киши яраландиКиевга баллистик ракета зарбаси: 10 киши яраландиБугун, 13:39“Ишқий муносабатлар” орқали терактга ёлланган аёл“Ишқий муносабатлар” орқали терактга ёлланган аёлБугун, 13:11АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи футболчи ўлимида айбланмоқда...АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи футболчи ўлимида айбланмоқда...Бугун, 13:00Британияда даҳшатли қотиллик: Таниқли сиёсатчи Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдириб кетилдиБританияда даҳшатли қотиллик: Таниқли сиёсатчи Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдириб кетилдиБугун, 12:49«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот берди«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот бердиБугун, 11:43Парвоз вақтида ойна синиб: йўловчи ташқарига чиқиб кетдиПарвоз вақтида ойна синиб: йўловчи ташқарига чиқиб кетдиБугун, 11:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди