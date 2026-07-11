Россияда бензин танқислиги кучайди: ишлаб чиқариш талабнинг 65 фоизини қопламоқда
Россияда бензин ишлаб чиқариш ҳажми кескин пасайиб, ўртача мавсумий талабнинг атиги 65 фоизини қоплайдиган даражага тушгани айтилмоқда. Ёзги мавсумда истеъмол ортиши фонида кунлик тақчиллик июнь ойидаги кўрсаткичдан ҳам юқорилаган.
Reuters манбаларига кўра, вазият июль ойининг иккинчи ярмида яхшиланиши мумкин. Бироқ бунинг учун нефтни қайта ишлаш заводлари тикланиши, импорт кўпайиши ва янги ҳужумлар содир бўлмаслиги керак.
Кунлик тақчиллик 45 минг тоннага етган
Агентлик суҳбатдошларининг маълум қилишича, Россияда кунлик бензин тақчиллиги 40–45 минг тоннани ташкил этмоқда.
Бу ёзги мавсумдаги умумий талабнинг тахминан 35 фоизига тенг. Июнь ойида эса тақчиллик 25 фоиз атрофида баҳоланган эди.
Шу тариқа бир ой ичида бозордаги етишмовчилик янада кучайган.
Ёзда қанча бензин истеъмол қилинади?
Reuters ҳисоб-китобига кўра, Россияда ёзги талабнинг энг юқори чўққисида кунлик бензин истеъмоли 115–120 минг тоннага етади.
Амалдаги ишлаб чиқариш ҳажми эса бу эҳтиёжни тўлиқ қоплаш учун етарли эмас.
Талабнинг ортишига одатда:
таътил мавсуми;
автомобиль қатновининг кўпайиши;
қишлоқ хўжалиги ишлари;
ички туризм фаоллашуви таъсир қилади.
Вазият қачон яхшиланиши мумкин?
Агентлик манбалари вазият июль ойининг иккинчи ярмида бироз барқарорлашиши мумкинлигини билдирган.
Бунинг учун учта асосий шарт кўрсатилмоқда:
нефтни қайта ишлаш заводлари фаолияти тикланиши;
бензин импортининг ортиши;
заводларга янги ҳужумлар содир бўлмаслиги.
Агар ушбу шартлар бажарилмаса, тақчиллик янада узайиши мумкин.
Нархларга таъсир бўладими?
Матнда бензин нархлари бўйича аниқ прогноз келтирилмаган. Бироқ ишлаб чиқариш талабдан орқада қолиши ички бозорда нархлар ва таъминот босимини кучайтириши мумкин.
Ҳозирча асосий савол — Россия заводлари ёзги талаб чўққисигача ишлаб чиқаришни қай даражада тиклай олади?
…