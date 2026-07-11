АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи футболчи ўлимида айбланмоқда...
АҚШда 42 ёшли ўзбекистонлик юк машинаси ҳайдовчиси Беҳзод Асроров ҳалокатли йўл-транспорт ҳодисасидан кейин оғир айбловларга дуч келди. Фожиа оқибатида Массачусетс университети футбол жамоасининг 21 ёшли дарвозабони ҳалок бўлган.
Терговчиларнинг иддаосига кўра, ҳайдовчи авариядан сўнг юк машинаси ҳаракатига оид маълумотларни яширишга уринган. Иш АҚШда хорижлик ҳайдовчиларнинг тил билиши ва хавфсизлик талаблари бўйича янги баҳсларни ҳам келтириб чиқарди.
Ҳалокат қандай содир бўлган?
Тергов материалларига кўра, Беҳзод Асроров бошқарувидаги юк машинаси спортчи ҳаракатланаётган енгил автомобиль билан тўқнашган.
Зарбадан сўнг юк машинаси қарама-қарши ҳаракат йўналишига чиқиб кетган ва яна бир нечта транспорт воситаси иштирокидаги тўқнашувларга сабаб бўлган.
Ҳодиса оқибатида Массачусетс университети футбол жамоасининг 21 ёшли дарвозабони олган жароҳатларидан вафот этган.
Полиция онлайн таржимондан фойдаланган
Маълум қилинишича, Асроров 2024 йилда грин-карта орқали АҚШга келган. У инглиз тилини билмагани сабабли полиция ходимлари у билан онлайн таржимон ёрдамида мулоқот қилган.
Айнан шу ҳолат кейинчалик АҚШда юк машинаси ҳайдовчилари учун тил билиш талаблари ҳақидаги баҳсларни янада кучайтирди.
Терговчилар қандай далилларни келтирмоқда?
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар маълумотига кўра, авариядан кейин ҳайдовчи айрим далилларни йўқ қилиш ёки яширишга уринган бўлиши мумкин.
Терговда қуйидаги ҳолатлар қайд этилган:
юк машинасидаги видеорегистратор узиб олинган;
учта мобил телефон шикастланган;
ҳайдовчининг иш вақти ва ҳаракатини қайд этувчи мослама бузилган.
Терговчилар бу ҳаракатлар юк машинасининг авариягача бўлган ҳаракати ҳақидаги маълумотларни яшириш мақсадида қилинган деб ҳисобламоқда.
Қандай айбловлар қўйилди?
Беҳзод Асроровга қасддан бўлмаган қотиллик ва далилларни сохталаштириш билан боғлиқ айбловлар қўйилган.
Ҳозирча унинг айби суд томонидан якуний тасдиқланмаган. Иш бўйича тергов ва суд жараёнлари давом этмоқда.
Фожиа сиёсий баҳсга ҳам айланди
Ҳодиса АҚШ жамоатчилигида катта шов-шувга сабаб бўлди. АҚШ транспорт вазири инглиз тилини етарли даражада билмайдиган юк машинаси ҳайдовчиларининг ишлашига чеклов киритишга чақирди.
Энди бу иш нафақат бир инсоннинг жавобгарлиги, балки АҚШда тижорий транспорт ҳайдовчиларига қўйиладиган тил ва малака талаблари бўйича ҳам муҳим муҳокамаларга сабаб бўлиши кутилмоқда.
…