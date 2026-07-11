АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи футболчи ўлимида айбланмоқда...

·0·Дунё
АҚШда ўзбекистонлик ҳайдовчи футболчи ўлимида айбланмоқда...

АҚШда 42 ёшли ўзбекистонлик юк машинаси ҳайдовчиси Беҳзод Асроров ҳалокатли йўл-транспорт ҳодисасидан кейин оғир айбловларга дуч келди. Фожиа оқибатида Массачусетс университети футбол жамоасининг 21 ёшли дарвозабони ҳалок бўлган.

Терговчиларнинг иддаосига кўра, ҳайдовчи авариядан сўнг юк машинаси ҳаракатига оид маълумотларни яширишга уринган. Иш АҚШда хорижлик ҳайдовчиларнинг тил билиши ва хавфсизлик талаблари бўйича янги баҳсларни ҳам келтириб чиқарди.

Ҳалокат қандай содир бўлган?

Тергов материалларига кўра, Беҳзод Асроров бошқарувидаги юк машинаси спортчи ҳаракатланаётган енгил автомобиль билан тўқнашган.

Зарбадан сўнг юк машинаси қарама-қарши ҳаракат йўналишига чиқиб кетган ва яна бир нечта транспорт воситаси иштирокидаги тўқнашувларга сабаб бўлган.

Ҳодиса оқибатида Массачусетс университети футбол жамоасининг 21 ёшли дарвозабони олган жароҳатларидан вафот этган.

Полиция онлайн таржимондан фойдаланган

Маълум қилинишича, Асроров 2024 йилда грин-карта орқали АҚШга келган. У инглиз тилини билмагани сабабли полиция ходимлари у билан онлайн таржимон ёрдамида мулоқот қилган.

Айнан шу ҳолат кейинчалик АҚШда юк машинаси ҳайдовчилари учун тил билиш талаблари ҳақидаги баҳсларни янада кучайтирди.

Терговчилар қандай далилларни келтирмоқда?

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар маълумотига кўра, авариядан кейин ҳайдовчи айрим далилларни йўқ қилиш ёки яширишга уринган бўлиши мумкин.

Терговда қуйидаги ҳолатлар қайд этилган:

  • юк машинасидаги видеорегистратор узиб олинган;

  • учта мобил телефон шикастланган;

  • ҳайдовчининг иш вақти ва ҳаракатини қайд этувчи мослама бузилган.

Терговчилар бу ҳаракатлар юк машинасининг авариягача бўлган ҳаракати ҳақидаги маълумотларни яшириш мақсадида қилинган деб ҳисобламоқда.

Қандай айбловлар қўйилди?

Беҳзод Асроровга қасддан бўлмаган қотиллик ва далилларни сохталаштириш билан боғлиқ айбловлар қўйилган.

Ҳозирча унинг айби суд томонидан якуний тасдиқланмаган. Иш бўйича тергов ва суд жараёнлари давом этмоқда.

Фожиа сиёсий баҳсга ҳам айланди

Ҳодиса АҚШ жамоатчилигида катта шов-шувга сабаб бўлди. АҚШ транспорт вазири инглиз тилини етарли даражада билмайдиган юк машинаси ҳайдовчиларининг ишлашига чеклов киритишга чақирди.

Энди бу иш нафақат бир инсоннинг жавобгарлиги, балки АҚШда тижорий транспорт ҳайдовчиларига қўйиладиган тил ва малака талаблари бўйича ҳам муҳим муҳокамаларга сабаб бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британияда даҳшатли қотиллик: Таниқли сиёсатчи Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдириб кетилдиБританияда даҳшатли қотиллик: Таниқли сиёсатчи Энн Уиддикомб ўз уйида ўлдириб кетилдиБугун, 12:49«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот берди«Конорни аямай калтаклайман»: Ҳоллоуэй бўлажак жанг олдидан баёнот бердиБугун, 11:43Парвоз вақтида ойна синиб: йўловчи ташқарига чиқиб кетдиПарвоз вақтида ойна синиб: йўловчи ташқарига чиқиб кетдиБугун, 11:18Зеленский Россияга қарши янги ҳарбий қўмондонлик туздиЗеленский Россияга қарши янги ҳарбий қўмондонлик туздиБугун, 10:14Венесуэлада яна зилзила кузатилди, қурбонлар борВенесуэлада яна зилзила кузатилди, қурбонлар борБугун, 10:04Хитойда сув тошқинида қолганлар дронлар ёрдамида қутқарилмоқда (видео)Хитойда сув тошқинида қолганлар дронлар ёрдамида қутқарилмоқда (видео)Бугун, 09:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди