Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаевга автомобиль топширилди (видео)

·0·Спорт
Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаевга автомобиль топширилди (видео)

Ўзбекистон миллий жамоаси етакчилари Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаев яна бир эътирофга сазовор бўлди. Футболчиларга Б.А. Ҳолдинг томонидан автомобиллар тантанали равишда топширилди.

Тақдирлаш маросимида ҳар икки футболчига янги автомобил калитлари топширилди. Тадбир миллий қўшиқ ва рақслар ҳамда тантанали муҳитда ўтди.

Миллий жамоа юлдузларига муносиб эътироф

Суратда Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаев Б.А. Ҳолдинг вакиллари билан бирга янги автомобиллар фонида эсдалик суратига тушгани акс этган.

Маросимга меҳмонлар, ташкилотчилар ва миллий либосдаги рақс жамоаси ҳам ташриф буюрган.

Жаҳон чемпионати иштирокчиларига қўллаб-қувватлов

Автомобилларни топшириш маросими Ўзбекистон миллий жамоаси футболчиларига кўрсатилаётган эътибор ва қўллаб-қувватловнинг яна бир намунаси сифатида баҳоланмоқда.

Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаев сўнгги йилларда миллий жамоанинг энг муҳим футболчиларидан бири сифатида жамоа муваффақиятларига муносиб ҳисса қўшиб келмоқда.

Мухлислар илиқ қарши олди

Футболчиларга автомобиллар топширилгани ҳақидаги хабар ижтимоий тармоқларда ҳам қизғин муҳокама қилинмоқда. Кўплаб мухлислар миллий жамоа вакилларини табриклаб, келгуси учрашувларда ҳам муваффақият тиламоқда.

Б.А. Ҳолдинг томонидан ташкил этилган ушбу тақдирлаш маросими миллий жамоа футболчилари меҳнатига берилган яна бир муносиб эътироф сифатида эътироф этилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хави Ламине Ямал ҳақида: «У Месси даражасидаги ноёб иқтидор эканини дарров англаганман»Хави Ламине Ямал ҳақида: «У Месси даражасидаги ноёб иқтидор эканини дарров англаганман»Бугун, 13:57Гарри Кейн Доналд Трумп билан гольф ўйнагани ҳақида: Бу ғайритабиий тажриба бўлдиГарри Кейн Доналд Трумп билан гольф ўйнагани ҳақида: Бу ғайритабиий тажриба бўлдиБугун, 13:32Норвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингНорвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 13:16Benfica Жоау Палиньи трансфери учун ҳаракат бошлади: Марко Силва собиқ шогирдини кутмоқдаBenfica Жоау Палиньи трансфери учун ҳаракат бошлади: Марко Силва собиқ шогирдини кутмоқдаБугун, 13:12Жорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтдиЖорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтдиБугун, 12:33Манчестер Юнайтед Андрей Сантос трансфери учун 50 миллион фунт сарфлашга яқинМанчестер Юнайтед Андрей Сантос трансфери учун 50 миллион фунт сарфлашга яқинБугун, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди