Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаевга автомобиль топширилди (видео)
Ўзбекистон миллий жамоаси етакчилари Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаев яна бир эътирофга сазовор бўлди. Футболчиларга Б.А. Ҳолдинг томонидан автомобиллар тантанали равишда топширилди.
Тақдирлаш маросимида ҳар икки футболчига янги автомобил калитлари топширилди. Тадбир миллий қўшиқ ва рақслар ҳамда тантанали муҳитда ўтди.
Миллий жамоа юлдузларига муносиб эътироф
Суратда Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаев Б.А. Ҳолдинг вакиллари билан бирга янги автомобиллар фонида эсдалик суратига тушгани акс этган.
Маросимга меҳмонлар, ташкилотчилар ва миллий либосдаги рақс жамоаси ҳам ташриф буюрган.
Жаҳон чемпионати иштирокчиларига қўллаб-қувватлов
Автомобилларни топшириш маросими Ўзбекистон миллий жамоаси футболчиларига кўрсатилаётган эътибор ва қўллаб-қувватловнинг яна бир намунаси сифатида баҳоланмоқда.
Элдор Шомуродов ва Аббос Файзуллаев сўнгги йилларда миллий жамоанинг энг муҳим футболчиларидан бири сифатида жамоа муваффақиятларига муносиб ҳисса қўшиб келмоқда.
Мухлислар илиқ қарши олди
Футболчиларга автомобиллар топширилгани ҳақидаги хабар ижтимоий тармоқларда ҳам қизғин муҳокама қилинмоқда. Кўплаб мухлислар миллий жамоа вакилларини табриклаб, келгуси учрашувларда ҳам муваффақият тиламоқда.
Б.А. Ҳолдинг томонидан ташкил этилган ушбу тақдирлаш маросими миллий жамоа футболчилари меҳнатига берилган яна бир муносиб эътироф сифатида эътироф этилмоқда.
…