Абитуриентлар тест топширадиган манзиллар билан олдиндан танишиши мумкин

·0·Ўзбекистон
Абитуриентлар тест топширадиган манзиллар билан олдиндан танишиши мумкин

Тест синовлари ўтказиладиган бинолар рўйхати UzBMB сайтига жойлаштирилди. Маълумотлар абитуриентлар ўз имтиҳон манзилини олдиндан аниқлаб олиши учун эълон қилинган.

Рўйхатда тест ўтказиладиган ҳудуднинг сурати, кириш нуқталари, жой номи, манзили, бино рақами ва қайси гуруҳлар шу ерда тест топшириши кўрсатилган.

Шунингдек, ҳар бир манзилнинг Google харитадаги жойлашуви ҳам берилган. Бу абитуриентларга тест куни керакли бинога адашмай етиб боришда ёрдам беради.

Барча абитуриентлар 11–12 июль кунлари 09:00 дан 11:00 гача ва 13:00 дан 15:00 гача рухсатномада кўрсатилган манзилга бориб, тест ўтказиладиган жой билан танишишлари мумкин.

Абитуриентларга имтиҳон куни кечикмаслик учун манзил, кириш йўлаги ва бино рақамини олдиндан текшириб олиш тавсия этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда сув таъминоти мутахассиси 1,2 миллион сўм билан ушландиҚашқадарёда сув таъминоти мутахассиси 1,2 миллион сўм билан ушландиБугун, 11:52Қарийб 13 минг абитуриент тестсиз талаба бўлиш имкониятини қўлга киритдиҚарийб 13 минг абитуриент тестсиз талаба бўлиш имкониятини қўлга киритдиБугун, 11:14Тошкент вилоятида 389 нафар шахсдан совуқ қуроллар олиб қўйилдиТошкент вилоятида 389 нафар шахсдан совуқ қуроллар олиб қўйилдиБугун, 10:40Тошкентда янги олий мактаб очилади: битирувчиларга икки диплом бериладиТошкентда янги олий мактаб очилади: битирувчиларга икки диплом бериладиКеча, 22:52Тошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси қурилади: режа маъқулландиТошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси қурилади: режа маъқулландиКеча, 22:30Президентнинг маданият бўйича янги вакили кимлиги маълум бўлдиПрезидентнинг маданият бўйича янги вакили кимлиги маълум бўлдиКеча, 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа