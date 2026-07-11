Абитуриентлар тест топширадиган манзиллар билан олдиндан танишиши мумкин
Тест синовлари ўтказиладиган бинолар рўйхати UzBMB сайтига жойлаштирилди. Маълумотлар абитуриентлар ўз имтиҳон манзилини олдиндан аниқлаб олиши учун эълон қилинган.
Рўйхатда тест ўтказиладиган ҳудуднинг сурати, кириш нуқталари, жой номи, манзили, бино рақами ва қайси гуруҳлар шу ерда тест топшириши кўрсатилган.
Шунингдек, ҳар бир манзилнинг Google харитадаги жойлашуви ҳам берилган. Бу абитуриентларга тест куни керакли бинога адашмай етиб боришда ёрдам беради.
Барча абитуриентлар 11–12 июль кунлари 09:00 дан 11:00 гача ва 13:00 дан 15:00 гача рухсатномада кўрсатилган манзилга бориб, тест ўтказиладиган жой билан танишишлари мумкин.
Абитуриентларга имтиҳон куни кечикмаслик учун манзил, кириш йўлаги ва бино рақамини олдиндан текшириб олиш тавсия этилади.
…