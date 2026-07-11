Apple ва OpenAI ўртасида суд можароси бошланди
Apple OpenAI ва ўзининг икки собиқ ходимига қарши судга даъво киритди. Компания OpenAIни истеъмолчи қурилмалари йўналишидаги ишланмалари учун Appleнинг тижорий сирларидан фойдаланганликда айбламоқда.
Reuters маълумотига кўра, даъво Калифорния федерал судига киритилган. Унда Appleнинг собиқ ходимлари Tang Tan ва Chang Liu ҳам жавобгар сифатида кўрсатилган. Apple улар махфий техник маълумотларни қўлга киритган ва OpenAI манфаати учун ишлатган бўлиши мумкинлигини даъво қилмоқда.
The Verge ёзишича, Apple даъвосида OpenAI ишга қабул жараёнида собиқ Apple ходимларидан лойиҳаларга оид маълумотлар ва прототиплар ҳақида сўрагани иддао қилинган. Шунингдек, компания Chang Liu Apple тизимларига кириб, айрим файлларни кўчирганини таъкидламоқда.
AP хабарида қайд этилишича, Apple ушбу ишда OpenAI билан бирга io Products компаниясини ҳам тилга олган. Мазкур йўналиш OpenAI'нинг аппарат қурилмалар бозорига кириш режалари билан боғланмоқда.
Apple даъвосига кўра, компания OpenAI'га февраль ойидаёқ ўз хавотирларини билдирган, бироқ вазият ҳал этилмаган. OpenAI эса ўғирланган маълумотларга қизиқиши йўқлигини билдириб, айбловларни рад этган.
Ҳозирча суд якуний қарор чиқаргани йўқ. Иш бўйича кейинги жараёнларда Apple тақдим этган далиллар ва OpenAI'нинг жавоб позицияси кўриб чиқилади.
…