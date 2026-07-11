Apple ва OpenAI ўртасида суд можароси бошланди

·31·Техно
Apple ва OpenAI ўртасида суд можароси бошланди

Apple OpenAI ва ўзининг икки собиқ ходимига қарши судга даъво киритди. Компания OpenAIни истеъмолчи қурилмалари йўналишидаги ишланмалари учун Appleнинг тижорий сирларидан фойдаланганликда айбламоқда.

Reuters маълумотига кўра, даъво Калифорния федерал судига киритилган. Унда Appleнинг собиқ ходимлари Tang Tan ва Chang Liu ҳам жавобгар сифатида кўрсатилган. Apple улар махфий техник маълумотларни қўлга киритган ва OpenAI манфаати учун ишлатган бўлиши мумкинлигини даъво қилмоқда.

The Verge ёзишича, Apple даъвосида OpenAI ишга қабул жараёнида собиқ Apple ходимларидан лойиҳаларга оид маълумотлар ва прототиплар ҳақида сўрагани иддао қилинган. Шунингдек, компания Chang Liu Apple тизимларига кириб, айрим файлларни кўчирганини таъкидламоқда.

AP хабарида қайд этилишича, Apple ушбу ишда OpenAI билан бирга io Products компаниясини ҳам тилга олган. Мазкур йўналиш OpenAI'нинг аппарат қурилмалар бозорига кириш режалари билан боғланмоқда.

Apple даъвосига кўра, компания OpenAI'га февраль ойидаёқ ўз хавотирларини билдирган, бироқ вазият ҳал этилмаган. OpenAI эса ўғирланган маълумотларга қизиқиши йўқлигини билдириб, айбловларни рад этган.

Ҳозирча суд якуний қарор чиқаргани йўқ. Иш бўйича кейинги жараёнларда Apple тақдим этган далиллар ва OpenAI'нинг жавоб позицияси кўриб чиқилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МиниМах асосчиси AGI яратилмагунча маош олишдан воз кечдиМиниМах асосчиси AGI яратилмагунча маош олишдан воз кечдиБугун, 14:20Япония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтдиЯпония космик пойгада янги босқичга чиқди: РВ-Х кўп марта ишлатиладиган ракетаси синовдан ўтдиБугун, 13:53Квантли дисплейлар инқилоби: Олимлар ҚД-ЛEД экранлар умрини минг баробар узайтиришдиКвантли дисплейлар инқилоби: Олимлар ҚД-ЛEД экранлар умрини минг баробар узайтиришдиБугун, 13:24Хитойда рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли янги смартфон тайёрланмоқдаХитойда рекорд даражадаги 10 000 мА/соат сиғимли янги смартфон тайёрланмоқдаБугун, 12:50АҚШнинг киберхавфсизлик агентлиги СИСА тизимида жиддий камчиликлар аниқландиАҚШнинг киберхавфсизлик агентлиги СИСА тизимида жиддий камчиликлар аниқландиБугун, 06:29Honor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этдиHonor бренди байкерлар учун махсус Watch 6 Plus Моторкйкле Эдитион ақлли соатини тақдим этдиБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги