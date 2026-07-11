АҚШга ноқонуний йўналиш орқали олиб чиқишни таклиф қилган шахс қўлга олинди
ДХХ ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари чет элга ноқонуний юборишни ваъда қилган шахсларга нисбатан тезкор тадбирлар ўтказди.
Биринчи ҳолатда Тошкент шаҳрида яшовчи икки нафар шахс фуқароларни Жанубий Кореяга ишга юборишни ваъда қилган. Улар "G-1" визасини танишлари орқали расмийлаштириб беришини, кейинчалик эса ушбу мамлакатда доимий яшаш ҳуқуқини олишга ёрдамлашишини айтган.
Бу хизматлар эвазига гумонланувчилар 55 минг АҚШ доллари сўраган. Улар пулнинг 25 минг долларини олган вақтида ушланган.
Иккинчи ҳолатда Наманган вилояти Косонсой туманида яшовчи, аввал фирибгарлик жинояти учун судланган шахс фуқарони АҚШга ноқонуний йўл билан юборишни таклиф қилган.
У фуқарони аввал Ўзбекистондан Туркияга, кейин Испания ва Мексика орқали АҚШга олиб боришни режалаштирган. Бунинг учун 50 минг АҚШ доллари талаб қилган.
Тошкентда ўтказилган тезкор тадбирда у келишилган маблағнинг 20 минг долларини олган пайтда қўлга олинди.
Мазкур ҳолатлар юзасидан жиноят ишлари қўзғатилди. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
…