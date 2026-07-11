АҚШга ноқонуний йўналиш орқали олиб чиқишни таклиф қилган шахс қўлга олинди

·0·Жамият
АҚШга ноқонуний йўналиш орқали олиб чиқишни таклиф қилган шахс қўлга олинди

ДХХ ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари чет элга ноқонуний юборишни ваъда қилган шахсларга нисбатан тезкор тадбирлар ўтказди.

Биринчи ҳолатда Тошкент шаҳрида яшовчи икки нафар шахс фуқароларни Жанубий Кореяга ишга юборишни ваъда қилган. Улар "G-1" визасини танишлари орқали расмийлаштириб беришини, кейинчалик эса ушбу мамлакатда доимий яшаш ҳуқуқини олишга ёрдамлашишини айтган.

Бу хизматлар эвазига гумонланувчилар 55 минг АҚШ доллари сўраган. Улар пулнинг 25 минг долларини олган вақтида ушланган.

Иккинчи ҳолатда Наманган вилояти Косонсой туманида яшовчи, аввал фирибгарлик жинояти учун судланган шахс фуқарони АҚШга ноқонуний йўл билан юборишни таклиф қилган.

У фуқарони аввал Ўзбекистондан Туркияга, кейин Испания ва Мексика орқали АҚШга олиб боришни режалаштирган. Бунинг учун 50 минг АҚШ доллари талаб қилган.

Тошкентда ўтказилган тезкор тадбирда у келишилган маблағнинг 20 минг долларини олган пайтда қўлга олинди.

Мазкур ҳолатлар юзасидан жиноят ишлари қўзғатилди. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида 8 кунда 400 га яқин совуқ қурол мусодара қилиндиТошкент вилоятида 8 кунда 400 га яқин совуқ қурол мусодара қилиндиБугун, 13:11Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...Ўзбек алифбоси ўзгарадими? Алишер Қодиров муҳим тафсилотни айтди...Бугун, 12:57Фарғонада кўмир омбори менежери 1,7 млрд сўмлик талон-торожда гумонланмоқдаФарғонада кўмир омбори менежери 1,7 млрд сўмлик талон-торожда гумонланмоқдаБугун, 12:37Тошкент марказида тунда от чоптирган уч киши ИИБга чақирилдиТошкент марказида тунда от чоптирган уч киши ИИБга чақирилдиБугун, 12:03ЙПХни айблаган ҳайдовчи кейинчалик хатосини тан олиб узр сўрадиЙПХни айблаган ҳайдовчи кейинчалик хатосини тан олиб узр сўрадиБугун, 12:03Навоийда фожиа: Зарафшон дарёсида 3 нафар ўсмир чўкиб кетдиНавоийда фожиа: Зарафшон дарёсида 3 нафар ўсмир чўкиб кетдиБугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди