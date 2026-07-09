Эрдўған саммитдан кейин ғайриоддий совға берди: Европа етакчилари уни сақлашда қийналди

·0·Дунё
Эрдўған саммитдан кейин ғайриоддий совға берди: Европа етакчилари уни сақлашда қийналди

Фото: Reuters

Туркия президенти Режеп Таййип Эрдўған Анқарада ўтган НАТО саммитидан сўнг Европа Иттифоқи ва айрим Европа давлатлари раҳбарларига ўйма нақшли тўппонча ва ўқ-дори совға қилгани хабар қилинди.

Reuters манбаларига кўра, бу дипломатик совға бир томондан Туркия мудофаа саноати имкониятларини кўрсатишга қаратилган бўлса, иккинчи томондан европалик амалдорлар учун ҳуқуқий ва логистика жиҳатидан ноқулай вазият туғдирган.

Совға Европа етакчиларига топширилган

Хабарларга кўра, совға олганлар орасида Европа комиссияси раҳбари Урсула фон дер Ляйен, Европа кенгаши раиси Антониу Кошта ва бошқа Европа етакчилари бор.

Коштанинг хавфсизлик хизмати қуролларни текшириш учун олиб кетган. Европалик амалдорлар Белгияда қурол муомаласи бўйича қатъий қоидалар амал қилишини, шу сабаб Кошта ва фон дер Ляйен бу совғани шахсан сақлаши даргумон эканини айтган.

Айрим раҳбарлар совғани Туркияда қолдирди

Буюк Британия бош вазири Кир Стармер ва Нидерландия ҳукумати раҳбари Роб Йеттен тўппончаларни Туркияда қолдиришга қарор қилган.

Нидерландия ҳукумати вакили Йеттенга берилган қурол Анқарадаги элчихонада қолдирилганини тасдиқлаган.

Туркия бу орқали нимани кўрсатмоқчи бўлди?

Кузатувчилар фикрича, бундай ғайриоддий дипломатик совға Туркия мудофаа саноатининг ривожланиши ва мамлакатнинг йирик ўқотар қурол экспортчиларидан бири сифатидаги мақомини таъкидлаш учун танланган бўлиши мумкин.

Бироқ амалда бу совға кўплаб иштирокчилар учун мураккаб масалага айланди. Чунки Европа давлатларида қуролни олиб кириш, сақлаш ва расмий рўйхатдан ўтказиш бўйича қоидалар анча қатъий.

НАТО саммити Анқарада ўтди

НАТО саммити 7–8 июль кунлари Туркия пойтахтидаги Бештепа президент мажмуасида бўлиб ўтди.

Унда альянснинг барча 32 мамлакати етакчилари, шунингдек, бошқа давлатлар делегациялари иштирок этди. Европа Иттифоқи номидан саммитда Антониу Кошта ва Урсула фон дер Ляйен қатнашди.

Дипломатик совға баҳсга айланди

Одатда саммитлардан кейин етакчиларга рамзий совғалар топширилади. Аммо бу сафарги совға ўзининг мазмуни ва ҳуқуқий оқибатлари билан алоҳида муҳокама мавзусига айланди.

Эрдўғаннинг бу қадами Туркия саноат қудратини намойиш қилишга қаратилган бўлиши мумкин, аммо Европа етакчилари учун асосий савол бошқача бўлди: бундай совғани қаерда ва қандай сақлаш мумкин?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

12-қаватдан дивани билан учиб кетган эркак: Хитойдаги торнадо даҳшати12-қаватдан дивани билан учиб кетган эркак: Хитойдаги торнадо даҳшатиБугун, 18:35Бухорода ўлдирилган ҳиндистонлик талаба иши Ҳиндистонда ҳам очилдиБухорода ўлдирилган ҳиндистонлик талаба иши Ҳиндистонда ҳам очилдиБугун, 18:2645 ёшли чўпон шер чангалидан 30 дақиқадан сўнг тирик чиқди45 ёшли чўпон шер чангалидан 30 дақиқадан сўнг тирик чиқдиБугун, 18:09Россияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтди (видео)Россияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтди (видео)Бугун, 17:51Хитойда ўзини ўликка соладиган қўзичоқ интернет юлдузига айланди!Хитойда ўзини ўликка соладиган қўзичоқ интернет юлдузига айланди!Бугун, 17:27Покистондаги уч қаватли ётоқли автобус интернетни ҳайратга солмоқдаПокистондаги уч қаватли ётоқли автобус интернетни ҳайратга солмоқдаБугун, 17:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди