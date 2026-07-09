Эрдўған саммитдан кейин ғайриоддий совға берди: Европа етакчилари уни сақлашда қийналди
Фото: Reuters
Туркия президенти Режеп Таййип Эрдўған Анқарада ўтган НАТО саммитидан сўнг Европа Иттифоқи ва айрим Европа давлатлари раҳбарларига ўйма нақшли тўппонча ва ўқ-дори совға қилгани хабар қилинди.
Reuters манбаларига кўра, бу дипломатик совға бир томондан Туркия мудофаа саноати имкониятларини кўрсатишга қаратилган бўлса, иккинчи томондан европалик амалдорлар учун ҳуқуқий ва логистика жиҳатидан ноқулай вазият туғдирган.
Совға Европа етакчиларига топширилган
Хабарларга кўра, совға олганлар орасида Европа комиссияси раҳбари Урсула фон дер Ляйен, Европа кенгаши раиси Антониу Кошта ва бошқа Европа етакчилари бор.
Коштанинг хавфсизлик хизмати қуролларни текшириш учун олиб кетган. Европалик амалдорлар Белгияда қурол муомаласи бўйича қатъий қоидалар амал қилишини, шу сабаб Кошта ва фон дер Ляйен бу совғани шахсан сақлаши даргумон эканини айтган.
Айрим раҳбарлар совғани Туркияда қолдирди
Буюк Британия бош вазири Кир Стармер ва Нидерландия ҳукумати раҳбари Роб Йеттен тўппончаларни Туркияда қолдиришга қарор қилган.
Нидерландия ҳукумати вакили Йеттенга берилган қурол Анқарадаги элчихонада қолдирилганини тасдиқлаган.
Туркия бу орқали нимани кўрсатмоқчи бўлди?
Кузатувчилар фикрича, бундай ғайриоддий дипломатик совға Туркия мудофаа саноатининг ривожланиши ва мамлакатнинг йирик ўқотар қурол экспортчиларидан бири сифатидаги мақомини таъкидлаш учун танланган бўлиши мумкин.
Бироқ амалда бу совға кўплаб иштирокчилар учун мураккаб масалага айланди. Чунки Европа давлатларида қуролни олиб кириш, сақлаш ва расмий рўйхатдан ўтказиш бўйича қоидалар анча қатъий.
НАТО саммити Анқарада ўтди
НАТО саммити 7–8 июль кунлари Туркия пойтахтидаги Бештепа президент мажмуасида бўлиб ўтди.
Унда альянснинг барча 32 мамлакати етакчилари, шунингдек, бошқа давлатлар делегациялари иштирок этди. Европа Иттифоқи номидан саммитда Антониу Кошта ва Урсула фон дер Ляйен қатнашди.
Дипломатик совға баҳсга айланди
Одатда саммитлардан кейин етакчиларга рамзий совғалар топширилади. Аммо бу сафарги совға ўзининг мазмуни ва ҳуқуқий оқибатлари билан алоҳида муҳокама мавзусига айланди.
Эрдўғаннинг бу қадами Туркия саноат қудратини намойиш қилишга қаратилган бўлиши мумкин, аммо Европа етакчилари учун асосий савол бошқача бўлди: бундай совғани қаерда ва қандай сақлаш мумкин?
…