Mercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклда
Автомобил саноатида электр двигателларга ўтиш жараёни тезлашгани сайин, анъанавий ички ёнув двигателларининг ўзига хос овози ва ҳайдаш ҳиссиётини сақлаб қолиш муҳандислар олдидаги асосий вазифага айланмоқда. Mercedes-AMG бўлинмаси ўзининг янги авлод электромобиллари, хусусан, кутилаётган Mercedes-AMG CLA 45 модели учун ҳақиқий двигател ҳайқириғини эслатувчи инновацион тизим устида ишламоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу технология ixbt.com нашри томонидан "веганча бургер"га қиёсланмоқда — яни маҳсулот гўштдан тайёрланмаган бўлса-да, унинг таъми ва кўриниши ҳақиқийсидан деярли фарқ қилмайди. Mercedes-AMG муҳандислари электромобилнинг жимжитлигини спортча агрессивлик билан алмаштириш учун мураккаб акустик тизимлар ва тебраниш генераторларидан фойдаланишмоқда.
Саноатдаги янги тренд: Виртуал узатмалар қутисиЭлектр спорткарлар оламида бурилиш нуқтаси Hyundai Ioniq 5 Н моделининг тақдим этилиши билан юз берди. Ушбу автомобил ўзининг виртуал узатмалар қутиси ва двигател овози симуляцияси билан ҳайдовчиларга худди бензинли машина бошқараётганлик ҳиссини беришга муваффақ бўлди. Эндиликда Mercedes-Benz ҳам ушбу трендга қўшилиб, ўзининг юқори унумдорликка эга моделларини шундай функциялар билан бойитмоқда.
Янги Mercedes-AMG CLA 45 нафақат ташқи овоз динамиклари, балки салондаги акустика орқали ҳам ҳайдовчига динамик алоқани таъминлайди. Бу шунчаки аудио файлни ижро этиш эмас, балки электромобилнинг тезланиши, тормозланиши ва бурилишлардаги юкламасига қараб ўзгарувчан интерактив товушлар мажмуасидир.
Porsche Taycan ва Honda каби брендлар ҳам ўз моделларида шунга ўхшаш технологияларни жорий этган эди. Бироқ, Mercedes-AMG ўзининг "Аффалтербах руҳи"ни сақлаб қолиш учун товуш устида янада чуқурроқ ишламоқда. Мақсад — ҳайдовчи электромобил рулида ўтирганида ўзини худди афсонавий V8 двигателли машинадагидек ҳис қилишига эришишдир.
Ўзбекистон бозори учун аҳамиятиЎзбекистонда ҳам электромобиллар оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, премиум сегментдаги бундай янгиликлар маҳаллий автомобил ишқибозлари учун жуда муҳим. Кўплаб ҳайдовчилар электромобилга ўтишда айнан двигателнинг "жонли" овози йўқлигидан шикоят қилишади. Mercedes-AMG томонидан таклиф этилаётган ечим ушбу тўсиқни бартараф этиши кутилмоқда.
Келгуси ойларда ва йилларда кўплаб ишлаб чиқарувчилар ушбу йўналишдан кетиши тахмин қилинмоқда. Электромобиллар энди шунчаки тежамкор транспорт воситаси эмас, балки эмоцияларга бой спорт қурилмаларига айланиб бормоқда. Mercedes-AMG CLA 45 бу борада немис сифатини рақамли технологиялар билан бирлаштирган навбатдаги қадам бўлади.
…