Mercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклда

·0·Авто
Mercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклда

Автомобил саноатида электр двигателларга ўтиш жараёни тезлашгани сайин, анъанавий ички ёнув двигателларининг ўзига хос овози ва ҳайдаш ҳиссиётини сақлаб қолиш муҳандислар олдидаги асосий вазифага айланмоқда. Mercedes-AMG бўлинмаси ўзининг янги авлод электромобиллари, хусусан, кутилаётган Mercedes-AMG CLA 45 модели учун ҳақиқий двигател ҳайқириғини эслатувчи инновацион тизим устида ишламоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу технология ixbt.com нашри томонидан "веганча бургер"га қиёсланмоқда — яни маҳсулот гўштдан тайёрланмаган бўлса-да, унинг таъми ва кўриниши ҳақиқийсидан деярли фарқ қилмайди. Mercedes-AMG муҳандислари электромобилнинг жимжитлигини спортча агрессивлик билан алмаштириш учун мураккаб акустик тизимлар ва тебраниш генераторларидан фойдаланишмоқда.

Саноатдаги янги тренд: Виртуал узатмалар қутиси

Электр спорткарлар оламида бурилиш нуқтаси Hyundai Ioniq 5 Н моделининг тақдим этилиши билан юз берди. Ушбу автомобил ўзининг виртуал узатмалар қутиси ва двигател овози симуляцияси билан ҳайдовчиларга худди бензинли машина бошқараётганлик ҳиссини беришга муваффақ бўлди. Эндиликда Mercedes-Benz ҳам ушбу трендга қўшилиб, ўзининг юқори унумдорликка эга моделларини шундай функциялар билан бойитмоқда.

Янги Mercedes-AMG CLA 45 нафақат ташқи овоз динамиклари, балки салондаги акустика орқали ҳам ҳайдовчига динамик алоқани таъминлайди. Бу шунчаки аудио файлни ижро этиш эмас, балки электромобилнинг тезланиши, тормозланиши ва бурилишлардаги юкламасига қараб ўзгарувчан интерактив товушлар мажмуасидир.

Porsche Taycan ва Honda каби брендлар ҳам ўз моделларида шунга ўхшаш технологияларни жорий этган эди. Бироқ, Mercedes-AMG ўзининг "Аффалтербах руҳи"ни сақлаб қолиш учун товуш устида янада чуқурроқ ишламоқда. Мақсад — ҳайдовчи электромобил рулида ўтирганида ўзини худди афсонавий V8 двигателли машинадагидек ҳис қилишига эришишдир.

Ўзбекистон бозори учун аҳамияти

Ўзбекистонда ҳам электромобиллар оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, премиум сегментдаги бундай янгиликлар маҳаллий автомобил ишқибозлари учун жуда муҳим. Кўплаб ҳайдовчилар электромобилга ўтишда айнан двигателнинг "жонли" овози йўқлигидан шикоят қилишади. Mercedes-AMG томонидан таклиф этилаётган ечим ушбу тўсиқни бартараф этиши кутилмоқда.

Келгуси ойларда ва йилларда кўплаб ишлаб чиқарувчилар ушбу йўналишдан кетиши тахмин қилинмоқда. Электромобиллар энди шунчаки тежамкор транспорт воситаси эмас, балки эмоцияларга бой спорт қурилмаларига айланиб бормоқда. Mercedes-AMG CLA 45 бу борада немис сифатини рақамли технологиялар билан бирлаштирган навбатдаги қадам бўлади.

Mercedes-AMGЭлектромобилАвтоТехнологияCLA 45
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mercedes-AMG янги CLA моделини тақдим этди: 671 от кучига эга шоввоз электромобилMercedes-AMG янги CLA моделини тақдим этди: 671 от кучига эга шоввоз электромобилБугун, 17:30Алпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиАлпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўладиБугун, 16:24BYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилдиBYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилдиБугун, 15:56МГ Кйбер: Британия бренди ўзининг келажакдаги дизайн фалсафасини намойиш этдиМГ Кйбер: Британия бренди ўзининг келажакдаги дизайн фалсафасини намойиш этдиБугун, 15:53Руф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этдиРуф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этдиБугун, 15:25МГ компанияси 2027-йилда Renault 5 билан рақобатлашадиган янги электромобилини тақдим этдиМГ компанияси 2027-йилда Renault 5 билан рақобатлашадиган янги электромобилини тақдим этдиБугун, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди