Character.AI микродрамалар бозорига кирди: Томошабинлар энди қаҳрамонлар билан суҳбатлашади

·0·Техно
Character.AI микродрамалар бозорига кирди: Томошабинлар энди қаҳрамонлар билан суҳбатлашади

Сунъий интеллект асосидаги чат-ботлар соҳасида етакчилардан бири бўлган Character.AI стартапи кўнгилочар контент бозорида инқилобий қадам ташлади. Компания фойдаланувчиларга нафақат қисқа метражли сериалларни томоша қилиш, балки уларнинг қаҳрамонлари билан бевосита мулоқотга киришиш имконини берувчи ўзининг микродрамалар платформасини ишга туширганини эълон қилди. Бу янгилик сунъий интеллект ва рақамли кинематография чорраҳасида янги давр бошланганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда TikTok, Instagram ва Amazon Prime каби гигантлар микродрамалар йўналишида фаол рақобат олиб бормоқда. Бироқ Character.AI ўзининг асосий технологиясидан фойдаланиб, ушбу жанрга ўзига хос ўзгартириш киритди. TechCrunch нашрининг хабар беришича, 18 ёшдан ошган фойдаланувчилар сериал қаҳрамонларига саволлар бериши, улар билан суҳбатлашиши ва ҳатто сюжет йўналишини ўзгартирувчи ролли ўйинларда иштирок этиши мумкин.

Дастлабки лойиҳалар ва жанрлар хилма-хиллиги

Стартап ўз фаолиятини учта турли жанрдаги микродрама билан бошламоқда. Булар: "Ласт Суммер" номли романтик сериал, "Те Нигҳттиме Гаме" қўрқинчли фильми ҳамда машҳур "Очлик ўйинлари" (Ҳунгер Гамес) услубидаги "Эден Фалл" омон қолиш драмаси. Ушбу лойиҳаларнинг барчаси сунъий интеллект ёрдамида яратилган бўлиб, компания келажакда фойдаланувчиларнинг ўзлари ҳам шундай контент яратишига шароит яратишни мақсад қилган.

Character.AI вакилларининг таъкидлашича, ҳозирги босқичда компаниянинг ўз ижодий жамоаси иш жараёнини шакллантирмоқда ва аудиториянинг талабларини ўрганмоқда. Кейинчалик эса ушбу тажрибалар асосида фойдаланувчилар учун махсус воситалар тақдим этилади. Бу эса ҳар бир шахсга ўзининг оригинал қаҳрамонлари ва сюжетлари асосида глобал аудитория учун сериаллар тайёрлаш имконини беради.

Янги функциялар ва кўнгилочар экотизим

Бу компаниянинг ўтган йилдан бери амалга ошираётган кўнгилочар йўналишдаги стратегиясининг бир қисмидир. Аввалроқ стартап Лоребоок номли воситани тақдим этган эди, у орқали фойдаланувчилар қаҳрамонлар таянадиган дунё ҳақидаги маълумотларни яратишлари мумкин. Шунингдек, Боокс функцияси орқали классик адабиёт намуналарига ўзини қўшиш ёки асар қаҳрамони сифатида рол ўйнаш имконияти яратилган эди.

Компания шунингдек, c.ai ФМ номли аудио сериаллар яратиш платформасини ҳамда бадиий адабиёт ёзишга мўлжалланган c.ai Реадс функциясини синовдан ўтказмоқда. Ҳозирда c.ai ФМ хизмати c.ai Лабс дастури доирасида чекланган миқдордаги фойдаланувчилар ва профессионал ёзувчилар учун очиқ. Бу воситалар ёрдамида келажакда тўлиқ автоматлаштирилган аудио ва матнли драмалар яратиш кўзда тутилган.

Сенсор Товер таҳлилий маълумотларига кўра, фойдаланувчиларнинг Character.AI платформасига бўлган қизиқиши муттасил ортиб бормоқда. Хусусан, 2024-йилнинг биринчи ярмида фойдаланувчилар ушбу сервисда ойига ўртача 950 дақиқадан кўпроқ вақт сарфлашган. Янги микродрамалар формати ушбу кўрсаткичларни янада ошириши ва платформани шунчаки чат-ботдан тўлақонли кўнгилочар марказга айлантириши кутилмоқда.

Character.AIСунъий ИнтеллектМикродрамаТехнологияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оллама лойиҳаси 65 миллион доллар сармоя жалб қилди: Сунъий интеллект оламида янги даврОллама лойиҳаси 65 миллион доллар сармоя жалб қилди: Сунъий интеллект оламида янги даврБугун, 18:21Вальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушдиВальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушдиБугун, 17:33Нандан Нилекани Фундаментум раҳбариятидан кетмоқда: Янги фондга 200 миллион долларНандан Нилекани Фундаментум раҳбариятидан кетмоқда: Янги фондга 200 миллион долларБугун, 17:26Труекаллер ва Ҳиндистон регулятори ўртасида низо: Спамга қарши кураш кимнинг фойдасига?Труекаллер ва Ҳиндистон регулятори ўртасида низо: Спамга қарши кураш кимнинг фойдасига?Бугун, 07:52Elon Musk ва SEC ўртасидаги низо якунланди: Судя 1,5 миллион долларлик жаримани тасдиқладиElon Musk ва SEC ўртасидаги низо якунланди: Судя 1,5 миллион долларлик жаримани тасдиқладиБугун, 04:26Lovable стартапи ўз қийматини икки баробарга ошириб, 13,2 миллиард долларга етказмоқдаLovable стартапи ўз қийматини икки баробарга ошириб, 13,2 миллиард долларга етказмоқдаБугун, 03:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги