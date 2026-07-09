Character.AI микродрамалар бозорига кирди: Томошабинлар энди қаҳрамонлар билан суҳбатлашади
Сунъий интеллект асосидаги чат-ботлар соҳасида етакчилардан бири бўлган Character.AI стартапи кўнгилочар контент бозорида инқилобий қадам ташлади. Компания фойдаланувчиларга нафақат қисқа метражли сериалларни томоша қилиш, балки уларнинг қаҳрамонлари билан бевосита мулоқотга киришиш имконини берувчи ўзининг микродрамалар платформасини ишга туширганини эълон қилди. Бу янгилик сунъий интеллект ва рақамли кинематография чорраҳасида янги давр бошланганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда TikTok, Instagram ва Amazon Prime каби гигантлар микродрамалар йўналишида фаол рақобат олиб бормоқда. Бироқ Character.AI ўзининг асосий технологиясидан фойдаланиб, ушбу жанрга ўзига хос ўзгартириш киритди. TechCrunch нашрининг хабар беришича, 18 ёшдан ошган фойдаланувчилар сериал қаҳрамонларига саволлар бериши, улар билан суҳбатлашиши ва ҳатто сюжет йўналишини ўзгартирувчи ролли ўйинларда иштирок этиши мумкин.
Дастлабки лойиҳалар ва жанрлар хилма-хиллигиСтартап ўз фаолиятини учта турли жанрдаги микродрама билан бошламоқда. Булар: "Ласт Суммер" номли романтик сериал, "Те Нигҳттиме Гаме" қўрқинчли фильми ҳамда машҳур "Очлик ўйинлари" (Ҳунгер Гамес) услубидаги "Эден Фалл" омон қолиш драмаси. Ушбу лойиҳаларнинг барчаси сунъий интеллект ёрдамида яратилган бўлиб, компания келажакда фойдаланувчиларнинг ўзлари ҳам шундай контент яратишига шароит яратишни мақсад қилган.
Character.AI вакилларининг таъкидлашича, ҳозирги босқичда компаниянинг ўз ижодий жамоаси иш жараёнини шакллантирмоқда ва аудиториянинг талабларини ўрганмоқда. Кейинчалик эса ушбу тажрибалар асосида фойдаланувчилар учун махсус воситалар тақдим этилади. Бу эса ҳар бир шахсга ўзининг оригинал қаҳрамонлари ва сюжетлари асосида глобал аудитория учун сериаллар тайёрлаш имконини беради.
Янги функциялар ва кўнгилочар экотизимБу компаниянинг ўтган йилдан бери амалга ошираётган кўнгилочар йўналишдаги стратегиясининг бир қисмидир. Аввалроқ стартап Лоребоок номли воситани тақдим этган эди, у орқали фойдаланувчилар қаҳрамонлар таянадиган дунё ҳақидаги маълумотларни яратишлари мумкин. Шунингдек, Боокс функцияси орқали классик адабиёт намуналарига ўзини қўшиш ёки асар қаҳрамони сифатида рол ўйнаш имконияти яратилган эди.
Компания шунингдек, c.ai ФМ номли аудио сериаллар яратиш платформасини ҳамда бадиий адабиёт ёзишга мўлжалланган c.ai Реадс функциясини синовдан ўтказмоқда. Ҳозирда c.ai ФМ хизмати c.ai Лабс дастури доирасида чекланган миқдордаги фойдаланувчилар ва профессионал ёзувчилар учун очиқ. Бу воситалар ёрдамида келажакда тўлиқ автоматлаштирилган аудио ва матнли драмалар яратиш кўзда тутилган.
Сенсор Товер таҳлилий маълумотларига кўра, фойдаланувчиларнинг Character.AI платформасига бўлган қизиқиши муттасил ортиб бормоқда. Хусусан, 2024-йилнинг биринчи ярмида фойдаланувчилар ушбу сервисда ойига ўртача 950 дақиқадан кўпроқ вақт сарфлашган. Янги микродрамалар формати ушбу кўрсаткичларни янада ошириши ва платформани шунчаки чат-ботдан тўлақонли кўнгилочар марказга айлантириши кутилмоқда.
…