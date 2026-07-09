12-қаватдан дивани билан учиб кетган эркак: Хитойдаги торнадо даҳшати

·0·Дунё
12-қаватдан дивани билан учиб кетган эркак: Хитойдаги торнадо даҳшати

Хитойнинг марказий қисмида жойлашган Ҳубей провинциясида юз берган кучли торнадо мамлакатни ларзага солди. Табиий офат улкан вайронагарчиликларга сабаб бўлиб, юзлаб одамлар жабр кўрди. Энг ҳайратланарли ҳолатлардан бири эса кучли шамол 12-қаватдаги хонадонда яшаган эркакни дивани ва бошқа жиҳозлари билан бирга ҳавога учириб кетгани бўлди. Бу ҳақда CNN хабар қилди.

Sinxua ахборот агентлиги маълум қилишича, 6 июль куни кечқурун юз берган торнадо вақтида шамол тезлиги соатига 260 километргача етган. Табиий офат оқибатида камида 11 киши ҳалок бўлган, 331 нафардан ортиқ одам турли даражада жароҳатланган. Шунингдек, минглаб уй-жойларга жиддий зарар етган, автомобиллар ағдарилиб кетган ва қишлоқ хўжалиги ерлари катта талафот кўрган.

Ҳубей провинцияси Хитойнинг автомобилсозлик соҳасидаги йирик саноат марказларидан бири ҳисобланади. Расмий маълумотларга кўра, торнадо натижасида 4855 тадан ортиқ турар жой шикастланган. Энг кўп зарар кўрган ҳудудлардан бири Ҳуанганг шаҳри бўлди. Маҳаллий оммавий ахборот воситалари ёзишича, кучли шамол 12-қаватдаги квартирада истиқомат қилган 30 ёшли эркакни диван, шкаф ва бошқа мебеллари билан бирга ҳавога учириб кетган. Жабрланувчи оғир аҳволда шифохонанинг жонлантириш бўлимига жойлаштирилган.

Binolar fonida qurilish chiqindilari, metall parchalari va bo'sh bochkalar uyumi.

Табиий офатнинг кучи шу қадар юқори бўлганки, шаҳарнинг бошқа нуқталарида бир нечта оғир юк машиналари ҳам шамол таъсирида ҳавога кўтарилиб, 30 метргача масофага ирғитилган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда торнадонинг яқин атрофдаги Эжоу шаҳрида ҳам катта вайронагарчиликлар келтириб чиқарганини кўриш мумкин. У ерда беш киши ҳаётдан кўз юмган. Маҳаллий ҳокимият табиий офат етказган зарар жуда катта эканини тасдиқлаган. Қутқарув ишларига 3000 нафардан ортиқ мутахассис ва қутқарувчи жалб этилган.

Мутахассислар таъкидлашича, Ҳубей провинциясида бундай кучли торнадолар жуда кам учрайди. Охирги марта шунга ўхшаш ҳодиса 2021 йил май ойида қайд этилган эди. Бу сафарги офат мамлакатда ёзги муссон ёмғирлари ва «Майсак» тўфони таъсири билан бир вақтга тўғри келгани вазиятни янада оғирлаштирган.

Айни пайтда Хитойнинг жануби-ғарбидаги Гуанси минтақасида кучли сув тошқинлари давом этмоқда, шимоли-ғарбдаги Гансу провинциясида эса ҳалокатли кўчкилар кузатилган.

Хитой раиси Си Цзиньпин 7 июль куни барча қутқарув ва ёрдам ишларини максимал даражада тезлаштириш, жабрланган аҳолини хавфсиз ҳудудларга эвакуация қилиш ҳамда барча зарур чораларни кўриш бўйича масъулларга топшириқ берди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бухорода ўлдирилган ҳиндистонлик талаба иши Ҳиндистонда ҳам очилдиБухорода ўлдирилган ҳиндистонлик талаба иши Ҳиндистонда ҳам очилдиБугун, 18:2645 ёшли чўпон шер чангалидан 30 дақиқадан сўнг тирик чиқди45 ёшли чўпон шер чангалидан 30 дақиқадан сўнг тирик чиқдиБугун, 18:09Россияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтди (видео)Россияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтди (видео)Бугун, 17:51Хитойда ўзини ўликка соладиган қўзичоқ интернет юлдузига айланди!Хитойда ўзини ўликка соладиган қўзичоқ интернет юлдузига айланди!Бугун, 17:27Покистондаги уч қаватли ётоқли автобус интернетни ҳайратга солмоқдаПокистондаги уч қаватли ётоқли автобус интернетни ҳайратга солмоқдаБугун, 17:13Ўлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқдиЎлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқдиБугун, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди