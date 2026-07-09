12-қаватдан дивани билан учиб кетган эркак: Хитойдаги торнадо даҳшати
Хитойнинг марказий қисмида жойлашган Ҳубей провинциясида юз берган кучли торнадо мамлакатни ларзага солди. Табиий офат улкан вайронагарчиликларга сабаб бўлиб, юзлаб одамлар жабр кўрди. Энг ҳайратланарли ҳолатлардан бири эса кучли шамол 12-қаватдаги хонадонда яшаган эркакни дивани ва бошқа жиҳозлари билан бирга ҳавога учириб кетгани бўлди. Бу ҳақда CNN хабар қилди.
Sinxua ахборот агентлиги маълум қилишича, 6 июль куни кечқурун юз берган торнадо вақтида шамол тезлиги соатига 260 километргача етган. Табиий офат оқибатида камида 11 киши ҳалок бўлган, 331 нафардан ортиқ одам турли даражада жароҳатланган. Шунингдек, минглаб уй-жойларга жиддий зарар етган, автомобиллар ағдарилиб кетган ва қишлоқ хўжалиги ерлари катта талафот кўрган.
Ҳубей провинцияси Хитойнинг автомобилсозлик соҳасидаги йирик саноат марказларидан бири ҳисобланади. Расмий маълумотларга кўра, торнадо натижасида 4855 тадан ортиқ турар жой шикастланган. Энг кўп зарар кўрган ҳудудлардан бири Ҳуанганг шаҳри бўлди. Маҳаллий оммавий ахборот воситалари ёзишича, кучли шамол 12-қаватдаги квартирада истиқомат қилган 30 ёшли эркакни диван, шкаф ва бошқа мебеллари билан бирга ҳавога учириб кетган. Жабрланувчи оғир аҳволда шифохонанинг жонлантириш бўлимига жойлаштирилган.
Табиий офатнинг кучи шу қадар юқори бўлганки, шаҳарнинг бошқа нуқталарида бир нечта оғир юк машиналари ҳам шамол таъсирида ҳавога кўтарилиб, 30 метргача масофага ирғитилган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда торнадонинг яқин атрофдаги Эжоу шаҳрида ҳам катта вайронагарчиликлар келтириб чиқарганини кўриш мумкин. У ерда беш киши ҳаётдан кўз юмган. Маҳаллий ҳокимият табиий офат етказган зарар жуда катта эканини тасдиқлаган. Қутқарув ишларига 3000 нафардан ортиқ мутахассис ва қутқарувчи жалб этилган.
Мутахассислар таъкидлашича, Ҳубей провинциясида бундай кучли торнадолар жуда кам учрайди. Охирги марта шунга ўхшаш ҳодиса 2021 йил май ойида қайд этилган эди. Бу сафарги офат мамлакатда ёзги муссон ёмғирлари ва «Майсак» тўфони таъсири билан бир вақтга тўғри келгани вазиятни янада оғирлаштирган.
Айни пайтда Хитойнинг жануби-ғарбидаги Гуанси минтақасида кучли сув тошқинлари давом этмоқда, шимоли-ғарбдаги Гансу провинциясида эса ҳалокатли кўчкилар кузатилган.
Хитой раиси Си Цзиньпин 7 июль куни барча қутқарув ва ёрдам ишларини максимал даражада тезлаштириш, жабрланган аҳолини хавфсиз ҳудудларга эвакуация қилиш ҳамда барча зарур чораларни кўриш бўйича масъулларга топшириқ берди.
…