Клопп Германия термасига яқинлашди: якуний учрашув Нью-Йоркда ўтади

·35·Спорт
Клопп Германия термасига яқинлашди: якуний учрашув Нью-Йоркда ўтади

Германия футбол иттифоқи Юрген Клопп билан музокараларда муҳим босқичга етгани хабар қилинмоқда.

Sky Sport маълумотига кўра, томонлар узоқ муддатли ҳамкорликнинг асосий шартлари бўйича келишувга эришган. Энди якуний учрашув Нью-Йорк шаҳрида ўтказилиши кутилмоқда.

Клопп билан асосий шартлар келишиб олинган

Манбага кўра, Германия футбол иттифоқи 59 ёшли мутахассис билан музокараларни деярли якунлаган.

Томонлар ҳамкорликнинг асосий бандлари бўйича бир тўхтамга келгани айтилмоқда. Агар якуний босқич ҳам муваффақиятли ўтса, Клопп Германия миллий жамоаси бош мураббийлигига тайинланиши мумкин.

Шартнома 2030 йилгача бўлиши кутилмоқда

Хабарларга қараганда, Юрген Клопп билан 2030 йилгача мўлжалланган шартнома имзоланиши режалаштирилмоқда.

Бу Германия футбол иттифоқи қисқа муддатли ечим эмас, балки узоқ йилларга мўлжалланган лойиҳа қуришни кўзлаётганини кўрсатади.

Якуний босқич Нью-Йоркда ўтади

Музокараларнинг ҳал қилувчи қисми Нью-Йорк шаҳрида бўлиб ўтиши кутилмоқда.

Айнан шу учрашувдан кейин Клоппнинг Германия миллий жамоасидаги келажаги бўйича расмий қарор эълон қилиниши мумкин.

Клопп Red Bull тизимидан кетади

Клопп 2025 йил январидан бери Red Bull тузилмасида футбол йўналишини ривожлантириш учун масъул лавозимда ишлаб келаётган эди.

Маълумотларга кўра, Германия термаси билан келишув тўлиқ якунланса, у ушбу тизимдаги фаолиятини расман тугатади.

Германияда янги давр бошланадими?

Юрген Клоппнинг номи йиллар давомида Германия миллий жамоаси билан боғлаб келинган. Энди эса бу эҳтимол аввалгидан ҳам реал кўринмоқда.

Агар келишув расмийлашса, Германия термаси 2030 йилгача бўлган даврни энг харизматик ва тажрибали мутахассислардан бири билан бошлаши мумкин.

Юрген КлоппГерманияНью-ЙоркРед Булл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиҲоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиБугун, 19:25Ўзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиЎзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиБугун, 19:19Салоҳ Аргентинадан кейин ҳаммани тўхтатди: Миср етакчиси бошқача фикр билдирдиСалоҳ Аргентинадан кейин ҳаммани тўхтатди: Миср етакчиси бошқача фикр билдирдиБугун, 19:06"Сантос" Неймарга келажаги бўйича қарор қилиш учун 10 кун муҳлат берди"Сантос" Неймарга келажаги бўйича қарор қилиш учун 10 кун муҳлат бердиБугун, 17:39Арсене Венгер Жахон чемпионатининг асосий фаворитини ва ягона рақибини айтдиАрсене Венгер Жахон чемпионатининг асосий фаворитини ва ягона рақибини айтдиБугун, 17:38ЖЧ-2026: Швейцария юлдузлари Лионель Месси ва Аргентинага қарши жангга тайёрЖЧ-2026: Швейцария юлдузлари Лионель Месси ва Аргентинага қарши жангга тайёрБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди