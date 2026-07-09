Клопп Германия термасига яқинлашди: якуний учрашув Нью-Йоркда ўтади
Германия футбол иттифоқи Юрген Клопп билан музокараларда муҳим босқичга етгани хабар қилинмоқда.
Sky Sport маълумотига кўра, томонлар узоқ муддатли ҳамкорликнинг асосий шартлари бўйича келишувга эришган. Энди якуний учрашув Нью-Йорк шаҳрида ўтказилиши кутилмоқда.
Клопп билан асосий шартлар келишиб олинган
Манбага кўра, Германия футбол иттифоқи 59 ёшли мутахассис билан музокараларни деярли якунлаган.
Томонлар ҳамкорликнинг асосий бандлари бўйича бир тўхтамга келгани айтилмоқда. Агар якуний босқич ҳам муваффақиятли ўтса, Клопп Германия миллий жамоаси бош мураббийлигига тайинланиши мумкин.
Шартнома 2030 йилгача бўлиши кутилмоқда
Хабарларга қараганда, Юрген Клопп билан 2030 йилгача мўлжалланган шартнома имзоланиши режалаштирилмоқда.
Бу Германия футбол иттифоқи қисқа муддатли ечим эмас, балки узоқ йилларга мўлжалланган лойиҳа қуришни кўзлаётганини кўрсатади.
Якуний босқич Нью-Йоркда ўтади
Музокараларнинг ҳал қилувчи қисми Нью-Йорк шаҳрида бўлиб ўтиши кутилмоқда.
Айнан шу учрашувдан кейин Клоппнинг Германия миллий жамоасидаги келажаги бўйича расмий қарор эълон қилиниши мумкин.
Клопп Red Bull тизимидан кетади
Клопп 2025 йил январидан бери Red Bull тузилмасида футбол йўналишини ривожлантириш учун масъул лавозимда ишлаб келаётган эди.
Маълумотларга кўра, Германия термаси билан келишув тўлиқ якунланса, у ушбу тизимдаги фаолиятини расман тугатади.
Германияда янги давр бошланадими?
Юрген Клоппнинг номи йиллар давомида Германия миллий жамоаси билан боғлаб келинган. Энди эса бу эҳтимол аввалгидан ҳам реал кўринмоқда.
Агар келишув расмийлашса, Германия термаси 2030 йилгача бўлган даврни энг харизматик ва тажрибали мутахассислардан бири билан бошлаши мумкин.
…