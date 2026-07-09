Хитойда ўзини ўликка соладиган қўзичоқ интернет юлдузига айланди!

·56·Дунё
Хитойда ўзини ўликка соладиган қўзичоқ интернет юлдузига айланди!

Хитойдаги қўзичоқнинг видеоси ижтимоий тармоқларда тез тарқалди. Сабаби у одамлар яқинлашган заҳоти ерга ётиб, ҳаракатсиз қолади.

Кўрган одам аввалига қўзичоқ ҳушидан кетди ёки касал деб ўйлаши мумкин. Аммо эгасининг айтишича, бу унинг хавфни сезганда қиладиган ҳийласи.

Қўзичоқ аввал бозорга олиб чиқилганида харидорлар унга ишонмаган. Уни соғлом эмас деб ҳисоблаб, сотиб олишдан бош тортишган.

Видео оммалашгандан кейин эса унга қизиқиш кучайди. Айримлар қўзичоқ учун 130 минг юан, тахминан 18 минг доллар беришга тайёрлигини билдирган.

Эгаси эса бундай таклифларга қарамай, уни сотмаслигини айтган. Энди бу қўзичоқ ижтимоий тармоқларда ўзини ўликка соладиган "актёр" сифатида танилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтдиРоссияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтдиБугун, 17:51Покистондаги уч қаватли ётоқли автобус интернетни ҳайратга солмоқдаПокистондаги уч қаватли ётоқли автобус интернетни ҳайратга солмоқдаБугун, 17:13Ўлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқдиЎлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқдиБугун, 16:50Дунёдаги энг йирик банан ҳақида эшитганмисиз?Дунёдаги энг йирик банан ҳақида эшитганмисиз?Бугун, 16:46Радарлардан ғойиб бўлган самолётнинг қолдиқлари денгиздан топилди Радарлардан ғойиб бўлган самолётнинг қолдиқлари денгиздан топилди Бугун, 16:404 литр газли ичимликни 30 сонияда ичиб рекорд ўрнатди (видео)4 литр газли ичимликни 30 сонияда ичиб рекорд ўрнатди (видео)Бугун, 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди