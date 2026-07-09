Россияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтди (видео)

·15·Дунё
Россияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтди (видео)

Россия пойтахти Москва шаҳрида 9 июль куни мамлакат тарихида илк бор гуманоид роботлар учун рамзий никоҳ маросими ташкил этилди. «РИА Новости» агентлигининг хабар беришича, Пушкин номидаги кутубхонада аввалроқ Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПМЭФ-2026)да таништирилган Роберт ва Матильда номли гуманоид роботлар «турмуш қурди».

Маросимда офис ходими ва блогер сифатида ишлаб чиқилган Роберт ҳамда балерина образида яратилган Матильда ўзаро никоҳ иттифоқини тузди. Тантанани Мария Пантюхина олиб борди. У бу воқеани Россиядаги биринчи гуманоид роботлар тўйи сифатида эълон қилди ҳамда қасамёдлар ва рамзий никоҳ билагузуклари алмашилганидан сўнг уларни расман «робот турмуш ўртоқлари» деб эълон қилди.

Kelin-kuyov libosidagi ikki robot va ularning o'rtasida ayol kishi turibdi.

Маросимнинг яна бир қизиқарли жиҳати шундаки, янги «келин-куёв» учун никоҳ билагузукларини саҳнага Dogmatik номли робот-ит олиб чиқди. Бу ҳолат тадбир иштирокчилари ва меҳмонларда катта қизиқиш уйғотди.

Роботларни ишлаб чиққан IT-Imperial компанияси бош директори ўринбосари Анна Багдасаряннинг таъкидлашича, бундай тадбирлар гуманоид робототехникага жамоатчилик эътиборини жалб қилиш ва роботларнинг инсон ҳаётида қай тарзда фойда келтириши мумкинлигини намойиш этишга хизмат қилади.

Унинг сўзларига кўра, меҳнат жараёнларини автоматлаштириш одамларга кўпроқ бўш вақт ажратиш, маданият ва шахсий ҳаётга эътибор қаратиш имконини яратади. Бу мақсадларга эришишда эса замонавий робототехника муҳим ўрин тутади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда ўзини ўликка соладиган қўзичоқ интернет юлдузига айланди!Хитойда ўзини ўликка соладиган қўзичоқ интернет юлдузига айланди!Бугун, 17:27Покистондаги уч қаватли ётоқли автобус интернетни ҳайратга солмоқдаПокистондаги уч қаватли ётоқли автобус интернетни ҳайратга солмоқдаБугун, 17:13Ўлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқдиЎлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқдиБугун, 16:50Дунёдаги энг йирик банан ҳақида эшитганмисиз?Дунёдаги энг йирик банан ҳақида эшитганмисиз?Бугун, 16:46Радарлардан ғойиб бўлган самолётнинг қолдиқлари денгиздан топилди Радарлардан ғойиб бўлган самолётнинг қолдиқлари денгиздан топилди Бугун, 16:404 литр газли ичимликни 30 сонияда ичиб рекорд ўрнатди (видео)4 литр газли ичимликни 30 сонияда ичиб рекорд ўрнатди (видео)Бугун, 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди