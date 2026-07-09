Оллама лойиҳаси 65 миллион доллар сармоя жалб қилди: Сунъий интеллект оламида янги давр

·0·Техно
Оллама лойиҳаси 65 миллион доллар сармоя жалб қилди: Сунъий интеллект оламида янги давр

Сунъий интеллект моделларини маҳаллий компьютерларда ишга тушириш учун мўлжалланган машҳур Оллама платформаси ўзининг ривожланиш йўлида навбатдаги йирик қадамни ташлади. Компания асосчиси ва раҳбари Жефф Морган TechCrunch нашрига берган интервюсида Сериес Б инвестиция босқичи доирасида 65 миллион доллар маблағ тўпланганини маълум қилди. Теорй Вентуре жамғармаси етакчилигида ўтган ушбу раунд лойиҳанинг умумий қиймати ва нуфузи сезиларли даражада ошганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Оллама платформаси 2023-йилда ишга туширилган бўлиб, у дастурчиларга очиқ кодли сунъий интеллект моделларини (опен-веигҳт моделс) ўз шахсий компьютерларида бир неча дақиқа ичида созлаш ва ишга тушириш имконини беради. Бугунги кунда платформа GitHub тармоғида 176 мингдан ортиқ юлдузча тўплаган ва 17 мингга яқин форкка эга бўлиб, IT-ҳамжамиятида энг тез ўсаётган воситалардан бирига айланди. Ҳозирда компаниянинг умумий жалб қилган инвестициялари миқдори 88 миллион долларга етди.

Доккер тажрибаси ва сунъий интеллект интеграцияси

Лойиҳа асосчилари Жефф Морган ва Майкл Чианг дастурий таъминот оламида бегона эмас. Улар илгари Доккер Десктоп платформасини яратишда иштирок этишган ва ўзларининг Китематик стартапини Доккер компаниясига сотишган. Доккер булутли иловаларни кўчириш ва контейнерлаштиришда қандай инқилоб қилган бўлса, Оллама ҳам сунъий интеллект моделларини аппарат воситалари билан боғлиқ мураккабликлардан халос этишни мақсад қилган.

Жефф Морганнинг сўзларига кўра, 2023-йилда очиқ моделлар пайдо бўла бошлаганида, улардан фойдаланиш оддий дастурчилар учун жуда қийин эди. Моделлар асосан тадқиқотчилар учун мўлжалланган бўлиб, уларни оддий ишчи муҳитда юргизиш кўплаб техник тўсиқларни келтириб чиқарарди. Оллама айнан шу бўшлиқни тўлдириб, мураккаб нейротармоқларни оддий интерфейс орқали бошқариш имконини тақдим этди.

Катта натижалар ва кичик жамоа

Ҳозирги вақтда Оллама хизматларидан ҳар ойда 8,9 миллиондан ортиқ дастурчи фойдаланмоқда. Ҳайратланарлиси шундаки, Фортуне 500 рўйхатига кирувчи йирик компанияларнинг 85 фоизи ўз фаолиятида ушбу воситадан фойдаланади. Энг қизиқарли жиҳати, шунчалик улкан аудиторияга эга бўлган компанияда бор-йўғи 14 нафар ходим меҳнат қилади. Бу эса замонавий технологик стартапларнинг самарадорлиги қанчалик юқори бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Платформа нафақат бепул фойдаланиш, балки бизнес учун пуллик обуналарни ҳам таклиф этади. Фойдаланувчилар ойига 100 долларгача бўлган тарифлар орқали янада мураккаб моделлар билан ишлашлари мумкин. Олламанинг ўзига хослиги шундаки, у тўловларни токенлар сонига қараб эмас, балки GPU (график процессор) вақтига қараб ҳисоблайди. Бу эса катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишловчи мутахассислар учун анча қулай ва шаффоф тизимдир.

Мутахассисларнинг фикрича, жорий йилнинг январ ойида OpenClaw каби агентлик вазифаларни бажарувчи моделлар оммалашиши Оллама учун бурилиш нуқтаси бўлди. Очиқ моделлар код ёзиш ва мураккаб муаммоларни ҳал қилишда ёпиқ тизимлардан (масалан, ChatGPT) қолишмаслиги маълум бўлгач, маҳаллий ҳисоблаш қувватларига бўлган талаб кескин ошди. Оллама эса бу жараёнда асосий кўприк вазифасини ўташда давом этмоқда.

ОлламаСунъий ИнтеллектИнвестицияIT-ТехнологияларДоккер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Character.AI микродрамалар бозорига кирди: Томошабинлар энди қаҳрамонлар билан суҳбатлашадиCharacter.AI микродрамалар бозорига кирди: Томошабинлар энди қаҳрамонлар билан суҳбатлашадиБугун, 18:27Вальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушдиВальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушдиБугун, 17:33Нандан Нилекани Фундаментум раҳбариятидан кетмоқда: Янги фондга 200 миллион долларНандан Нилекани Фундаментум раҳбариятидан кетмоқда: Янги фондга 200 миллион долларБугун, 17:26Труекаллер ва Ҳиндистон регулятори ўртасида низо: Спамга қарши кураш кимнинг фойдасига?Труекаллер ва Ҳиндистон регулятори ўртасида низо: Спамга қарши кураш кимнинг фойдасига?Бугун, 07:52Elon Musk ва SEC ўртасидаги низо якунланди: Судя 1,5 миллион долларлик жаримани тасдиқладиElon Musk ва SEC ўртасидаги низо якунланди: Судя 1,5 миллион долларлик жаримани тасдиқладиБугун, 04:26Lovable стартапи ўз қийматини икки баробарга ошириб, 13,2 миллиард долларга етказмоқдаLovable стартапи ўз қийматини икки баробарга ошириб, 13,2 миллиард долларга етказмоқдаБугун, 03:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги