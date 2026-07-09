Оллама лойиҳаси 65 миллион доллар сармоя жалб қилди: Сунъий интеллект оламида янги давр
Сунъий интеллект моделларини маҳаллий компьютерларда ишга тушириш учун мўлжалланган машҳур Оллама платформаси ўзининг ривожланиш йўлида навбатдаги йирик қадамни ташлади. Компания асосчиси ва раҳбари Жефф Морган TechCrunch нашрига берган интервюсида Сериес Б инвестиция босқичи доирасида 65 миллион доллар маблағ тўпланганини маълум қилди. Теорй Вентуре жамғармаси етакчилигида ўтган ушбу раунд лойиҳанинг умумий қиймати ва нуфузи сезиларли даражада ошганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Оллама платформаси 2023-йилда ишга туширилган бўлиб, у дастурчиларга очиқ кодли сунъий интеллект моделларини (опен-веигҳт моделс) ўз шахсий компьютерларида бир неча дақиқа ичида созлаш ва ишга тушириш имконини беради. Бугунги кунда платформа GitHub тармоғида 176 мингдан ортиқ юлдузча тўплаган ва 17 мингга яқин форкка эга бўлиб, IT-ҳамжамиятида энг тез ўсаётган воситалардан бирига айланди. Ҳозирда компаниянинг умумий жалб қилган инвестициялари миқдори 88 миллион долларга етди.
Доккер тажрибаси ва сунъий интеллект интеграциясиЛойиҳа асосчилари Жефф Морган ва Майкл Чианг дастурий таъминот оламида бегона эмас. Улар илгари Доккер Десктоп платформасини яратишда иштирок этишган ва ўзларининг Китематик стартапини Доккер компаниясига сотишган. Доккер булутли иловаларни кўчириш ва контейнерлаштиришда қандай инқилоб қилган бўлса, Оллама ҳам сунъий интеллект моделларини аппарат воситалари билан боғлиқ мураккабликлардан халос этишни мақсад қилган.
Жефф Морганнинг сўзларига кўра, 2023-йилда очиқ моделлар пайдо бўла бошлаганида, улардан фойдаланиш оддий дастурчилар учун жуда қийин эди. Моделлар асосан тадқиқотчилар учун мўлжалланган бўлиб, уларни оддий ишчи муҳитда юргизиш кўплаб техник тўсиқларни келтириб чиқарарди. Оллама айнан шу бўшлиқни тўлдириб, мураккаб нейротармоқларни оддий интерфейс орқали бошқариш имконини тақдим этди.
Катта натижалар ва кичик жамоаҲозирги вақтда Оллама хизматларидан ҳар ойда 8,9 миллиондан ортиқ дастурчи фойдаланмоқда. Ҳайратланарлиси шундаки, Фортуне 500 рўйхатига кирувчи йирик компанияларнинг 85 фоизи ўз фаолиятида ушбу воситадан фойдаланади. Энг қизиқарли жиҳати, шунчалик улкан аудиторияга эга бўлган компанияда бор-йўғи 14 нафар ходим меҳнат қилади. Бу эса замонавий технологик стартапларнинг самарадорлиги қанчалик юқори бўлиши мумкинлигини кўрсатади.
Платформа нафақат бепул фойдаланиш, балки бизнес учун пуллик обуналарни ҳам таклиф этади. Фойдаланувчилар ойига 100 долларгача бўлган тарифлар орқали янада мураккаб моделлар билан ишлашлари мумкин. Олламанинг ўзига хослиги шундаки, у тўловларни токенлар сонига қараб эмас, балки GPU (график процессор) вақтига қараб ҳисоблайди. Бу эса катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишловчи мутахассислар учун анча қулай ва шаффоф тизимдир.
Мутахассисларнинг фикрича, жорий йилнинг январ ойида OpenClaw каби агентлик вазифаларни бажарувчи моделлар оммалашиши Оллама учун бурилиш нуқтаси бўлди. Очиқ моделлар код ёзиш ва мураккаб муаммоларни ҳал қилишда ёпиқ тизимлардан (масалан, ChatGPT) қолишмаслиги маълум бўлгач, маҳаллий ҳисоблаш қувватларига бўлган талаб кескин ошди. Оллама эса бу жараёнда асосий кўприк вазифасини ўташда давом этмоқда.
…