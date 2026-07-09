Мирзиёев ва Лукашенко Тошкент ва Минск ўртасидаги тарихий Декларацияни имзолади
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Беларусь раҳбари Александр Лукашенко тор доирада ҳамда расмий делегациялар иштирокида муҳим музокаралар ўтказди. Музокаралар якунида икки давлат раҳбарлари ўзаро муносабатларни мутлақо янги даражага олиб чиқувчи Стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларацияни имзоладилар. Zamin.uz ушбу олий даражадаги учрашувнинг энг муҳим келишувлари ва тафсилотларини тақдим этади.
Савдо-иқтисодий ривожланиш: Мақсад — 2 миллиард доллар
Учрашувда сўнгги йилларда икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали муносабатлар сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилгани алоҳида эътироф этилди. Иқтисодий кўрсаткичлар барқарор суръатда ўсиб бормоқда:
Рақамлар сўзлаганда: Сўнгги беш йилда ўзаро савдо ҳажми қарийб 3 баробар ошиб, ўтган йил якунига кўра салкам 1 миллиард долларга етди. Жорий йилнинг ортда қолган даврида эса бу кўрсаткич яна 30 фоизга ўсди. Айни пайтда 360 та қўшма корхона муваффақиятли фаолият юритмоқда.
Етакчилар яқин истиқболда ўзаро савдо ҳажмини 2 миллиард долларга етказиш бўйича аниқ чора-тадбирлар режасини олқишладилар. Янги кооперация лойиҳалари қишлоқ хўжалиги, машинасозлик, фармацевтика, электротехника, енгил саноат ва мебелсозлик каби тармоқларни қамраб олади.
«Тинч атом» ва Итифоқдошлик ташаббуслари
Музокаралар давомида Ўзбекистон томони Беларусь билан тинч атомдан фойдаланиш ва ушбу соҳада замонавий инфратузилмани барпо этиш борасида тажриба алмашишдан манфаатдор эканини билдирди.
Шунингдек, куни кеча (8 июль куни) Минск шаҳрида бўлиб ўтган учинчи Ўзбекистон-Беларусь ҳудудлараро форумининг самарали натижалари, имзоланган салмоқли инвестиция битимлари юқори баҳоланди. Шавкат Мирзиёев Минскда «Ўзбекистон – Беларусь дўстлиги хиёбонини» барпо этиш ташаббуси учун Лукашенкога алоҳида миннатдорлик билдирди ва уни расмий ташриф билан Ўзбекистонга келишни таклиф этди.
Имзоланган асосий ҳужжатлар рўйхати
Давлат раҳбарлари ҳузурида 2026-2030 йилларга мўлжалланган кенг қамровли ҳамкорликни назарда тутувчи қатор икки томонлама муҳим ҳужжатлар алмашилди. Улар қуйидаги соҳаларни тартибга солади:
Миграция ва меҳнат: Беларусь ҳудудида вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун Ўзбекистон фуқароларини ташкилий асосда қабул қилиш ва жалб этиш тўғрисидаги битим ҳамда фуқароларнинг ўзаро қатновларига оид баённома.
Иқтисодиёт ва Саноат: 2026-2028 йилларда агросаноат мажмуидаги ҳамкорлик «йўл харитаси», енгил саноат соҳасидаги ҳамкорлик баённомаси ҳамда Молия вазирликлари ўртасидаги ўзаро англашув меморандуми.
Ижтимоий ҳимоя ва Илм-фан: Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасидаги ҳамкорлик меморандуми, Илмий-техник ҳамкорлик бўйича Фанлар академиялари ўртасидаги меморандум ҳамда Экспертлар кенгашини таъсис этиш тўғрисидаги келишув.
Маданият ва Туризм: 2026-2027 йилларга мўлжалланган ўзаро сайёҳлар оқимини кўпайтириш бўйича қўшма ҳаракатлар режаси ва маданият соҳасидаги ҳамкорлик дастурлари.
Жорий йил охирига қадар икки мамлакат ўртасида қўшма туризм, тиббиёт ва таълим форумларини ташкил этиш белгилаб олинди. Халқаро майдонда эса Тошкент ва Минск БМТ, МДҲ, ШҲТ ва Қўшилмаслик ҳаракати доирасида бир-бирини қўллаб-қувватлашни изчил давом эттиради.
…