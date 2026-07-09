Мирзиёев ва Лукашенко Тошкент ва Минск ўртасидаги тарихий Декларацияни имзолади

·23·Ўзбекистон
Мирзиёев ва Лукашенко Тошкент ва Минск ўртасидаги тарихий Декларацияни имзолади

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Беларусь раҳбари Александр Лукашенко тор доирада ҳамда расмий делегациялар иштирокида муҳим музокаралар ўтказди. Музокаралар якунида икки давлат раҳбарлари ўзаро муносабатларни мутлақо янги даражага олиб чиқувчи Стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларацияни имзоладилар. Zamin.uz ушбу олий даражадаги учрашувнинг энг муҳим келишувлари ва тафсилотларини тақдим этади.

Савдо-иқтисодий ривожланиш: Мақсад — 2 миллиард доллар

Учрашувда сўнгги йилларда икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали муносабатлар сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилгани алоҳида эътироф этилди. Иқтисодий кўрсаткичлар барқарор суръатда ўсиб бормоқда:

Рақамлар сўзлаганда: Сўнгги беш йилда ўзаро савдо ҳажми қарийб 3 баробар ошиб, ўтган йил якунига кўра салкам 1 миллиард долларга етди. Жорий йилнинг ортда қолган даврида эса бу кўрсаткич яна 30 фоизга ўсди. Айни пайтда 360 та қўшма корхона муваффақиятли фаолият юритмоқда.

Етакчилар яқин истиқболда ўзаро савдо ҳажмини 2 миллиард долларга етказиш бўйича аниқ чора-тадбирлар режасини олқишладилар. Янги кооперация лойиҳалари қишлоқ хўжалиги, машинасозлик, фармацевтика, электротехника, енгил саноат ва мебелсозлик каби тармоқларни қамраб олади.

Мирзиёев ва Лукашенко Тошкент ва Минск ўртасидаги тарихий Декларацияни имзолади

«Тинч атом» ва Итифоқдошлик ташаббуслари

Музокаралар давомида Ўзбекистон томони Беларусь билан тинч атомдан фойдаланиш ва ушбу соҳада замонавий инфратузилмани барпо этиш борасида тажриба алмашишдан манфаатдор эканини билдирди.

Шунингдек, куни кеча (8 июль куни) Минск шаҳрида бўлиб ўтган учинчи Ўзбекистон-Беларусь ҳудудлараро форумининг самарали натижалари, имзоланган салмоқли инвестиция битимлари юқори баҳоланди. Шавкат Мирзиёев Минскда «Ўзбекистон – Беларусь дўстлиги хиёбонини» барпо этиш ташаббуси учун Лукашенкога алоҳида миннатдорлик билдирди ва уни расмий ташриф билан Ўзбекистонга келишни таклиф этди.

Мирзиёев ва Лукашенко Тошкент ва Минск ўртасидаги тарихий Декларацияни имзолади

Имзоланган асосий ҳужжатлар рўйхати

Давлат раҳбарлари ҳузурида 2026-2030 йилларга мўлжалланган кенг қамровли ҳамкорликни назарда тутувчи қатор икки томонлама муҳим ҳужжатлар алмашилди. Улар қуйидаги соҳаларни тартибга солади:

  • Миграция ва меҳнат: Беларусь ҳудудида вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун Ўзбекистон фуқароларини ташкилий асосда қабул қилиш ва жалб этиш тўғрисидаги битим ҳамда фуқароларнинг ўзаро қатновларига оид баённома.

  • Иқтисодиёт ва Саноат: 2026-2028 йилларда агросаноат мажмуидаги ҳамкорлик «йўл харитаси», енгил саноат соҳасидаги ҳамкорлик баённомаси ҳамда Молия вазирликлари ўртасидаги ўзаро англашув меморандуми.

  • Ижтимоий ҳимоя ва Илм-фан: Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасидаги ҳамкорлик меморандуми, Илмий-техник ҳамкорлик бўйича Фанлар академиялари ўртасидаги меморандум ҳамда Экспертлар кенгашини таъсис этиш тўғрисидаги келишув.

  • Маданият ва Туризм: 2026-2027 йилларга мўлжалланган ўзаро сайёҳлар оқимини кўпайтириш бўйича қўшма ҳаракатлар режаси ва маданият соҳасидаги ҳамкорлик дастурлари.

Мирзиёев ва Лукашенко Тошкент ва Минск ўртасидаги тарихий Декларацияни имзолади

Жорий йил охирига қадар икки мамлакат ўртасида қўшма туризм, тиббиёт ва таълим форумларини ташкил этиш белгилаб олинди. Халқаро майдонда эса Тошкент ва Минск БМТ, МДҲ, ШҲТ ва Қўшилмаслик ҳаракати доирасида бир-бирини қўллаб-қувватлашни изчил давом эттиради.

Шавкат МирзиёевАлександр ЛукашенкоЎзбекистонБеларусьТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирзиёев ва Лукашенко учрашуви якуни: 2 млрд долларлик режа кун тартибидаМирзиёев ва Лукашенко учрашуви якуни: 2 млрд долларлик режа кун тартибидаБугун, 18:54Мутахассис: Ўзбекистонда чақалоқлар ўлимининг 47 фоизи биринчи ойда содир бўладиМутахассис: Ўзбекистонда чақалоқлар ўлимининг 47 фоизи биринчи ойда содир бўладиБугун, 13:26Тошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилдиТошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилдиБугун, 10:01Ўзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқдаЎзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқдаКеча, 20:12Тошкент қулай шаҳарлар рейтингида 157-ўринни эгалладиТошкент қулай шаҳарлар рейтингида 157-ўринни эгалладиКеча, 20:036,90 килограмм! Фарғонада гигант чақалоқ дунёга келди6,90 килограмм! Фарғонада гигант чақалоқ дунёга келдиКеча, 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди