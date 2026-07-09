Мирзиёев ва Лукашенко учрашуви якуни: 2 млрд долларлик режа кун тартибида
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Беларус Президенти Александр Лукашенко музокаралар якуни бўйича оммавий ахборот воситалари вакиллари учун баёнот берди.
Минскдаги расмий ташриф икки давлат муносабатларида тарихий воқеа сифатида баҳоланди. Асосий натижалардан бири эса Ўзбекистон ва Беларус ўртасида стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларация имзолангани бўлди.
Стратегик шериклик бўйича янги саҳифа очилди
Шавкат Мирзиёев Александр Лукашенкога самимий қабул ва илиқ меҳмондўстлик учун миннатдорлик билдирди. Шунингдек, Беларус халқини яқинда нишонланган Мустақиллик куни билан табриклади.
Давлат раҳбари имзоланган декларация икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни узоқ муддатли ривожлантиришга хизмат қилишини таъкидлади.
Мазкур ҳужжат давлатлараро муносабатларни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Ташриф олдидан катта тайёргарлик кўрилган
Музокаралар муваффақиятли ўтишига ташриф арафасида ўтказилган қатор тадбирлар муҳим асос бўлгани қайд этилди.
Жумладан, Ҳукуматлараро комиссия ва Ишбилармонлар кенгаши йиғилишлари, сиёсий маслаҳатлашувлар, учинчи Ҳудудлараро форум, Ўзбекистон маданияти кунлари ҳамда таҳлилий доиралар учрашуви бўлиб ўтди.
Давлат раҳбарлари сиёсий мулоқотни янада ривожлантириш ва парламентлараро ҳамкорликни мустаҳкамлаш муҳимлигини алоҳида таъкидлади.
Савдо ҳажмини 2 миллиард долларга етказиш режаси
Саммит олдидан товар айирбошлаш ҳажмини 2 миллиард долларга етказиш бўйича комплекс режа қабул қилинди.
Ушбу режа устувор соҳалардаги янги лойиҳаларни ҳам қамраб олади. Хусусан, қуйидаги йўналишларда кооперацияни ривожлантириш назарда тутилган:
қишлоқ хўжалиги;
машинасозлик;
фармацевтика;
электротехника;
микроэлектроника;
тўқимачилик;
мебелсозлик.
Бу йўналишлар келгусида икки давлат тадбиркорлари учун янги имкониятлар очиши мумкин.
АЭС қурилишида Беларус тажрибаси қўлланиши мумкин
Музокаралар давомида Ўзбекистонда биринчи атом электр станцияси ва унга боғлиқ инфратузилмани қуришда Беларус тажрибасидан фойдаланиш масаласи ҳам муҳокама қилинди.
Томонлар ушбу йўналишда ҳамкорлик қилиш бўйича келишувга эришгани қайд этилди.
Бу энергетика соҳасидаги стратегик лойиҳалар учун муҳим амалий қадам сифатида баҳоланмоқда.
Ҳудудлараро форумда 230 га яқин тадбиркор қатнашди
Учинчи Ўзбекистон — Беларус Ҳудудлараро форуми якунлари юқори баҳоланди.
Форум ишида Ўзбекистоннинг 230 нафарга яқин тадбиркори иштирок этди. Бу ҳудудлар ўртасидаги амалий алоқаларни кучайтириш ва янги бизнес лойиҳаларни шакллантиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
Халқаро майдонда ҳамкорлик давом этади
Музокараларда БМТ, МДҲ, ШҲТ ва Қўшилмаслик ҳаракати каби минтақавий ҳамда халқаро тузилмалар доирасидаги ҳамкорликни янада чуқурлаштириш масалалари ҳам кўриб чиқилди.
Шунингдек, маданият ва санъат, таълим, соғлиқни сақлаш ҳамда туризм соҳаларидаги фаол алмашинувларни давом эттиришга келишиб олинди.
Жорий йилда навбатдаги тиббиёт, таълим ва туризм форумларини ташкил этиш режалаштирилмоқда.
Минскда дўстлик хиёбони барпо этилади
Шавкат Мирзиёев Минск шаҳрида Ўзбекистон — Беларус дўстлиги хиёбонини барпо этиш ташаббуси учун миннатдорлик билдирди.
Музокаралар якунида ушбу ташриф натижалари стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, икки мамлакат барқарор ривожланиши ва халқлар фаровонлигига хизмат қилиши таъкидланди.
…