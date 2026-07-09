Мирзиёев ва Лукашенко учрашуви якуни: 2 млрд долларлик режа кун тартибида

·0·Ўзбекистон
Мирзиёев ва Лукашенко учрашуви якуни: 2 млрд долларлик режа кун тартибида

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ва Беларус Президенти Александр Лукашенко музокаралар якуни бўйича оммавий ахборот воситалари вакиллари учун баёнот берди.

Минскдаги расмий ташриф икки давлат муносабатларида тарихий воқеа сифатида баҳоланди. Асосий натижалардан бири эса Ўзбекистон ва Беларус ўртасида стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларация имзолангани бўлди.

Стратегик шериклик бўйича янги саҳифа очилди

Шавкат Мирзиёев Александр Лукашенкога самимий қабул ва илиқ меҳмондўстлик учун миннатдорлик билдирди. Шунингдек, Беларус халқини яқинда нишонланган Мустақиллик куни билан табриклади.

Давлат раҳбари имзоланган декларация икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликни узоқ муддатли ривожлантиришга хизмат қилишини таъкидлади.

Мазкур ҳужжат давлатлараро муносабатларни янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Мирзиёев ва Лукашенко учрашуви якуни: 2 млрд долларлик режа кун тартибида

Ташриф олдидан катта тайёргарлик кўрилган

Музокаралар муваффақиятли ўтишига ташриф арафасида ўтказилган қатор тадбирлар муҳим асос бўлгани қайд этилди.

Жумладан, Ҳукуматлараро комиссия ва Ишбилармонлар кенгаши йиғилишлари, сиёсий маслаҳатлашувлар, учинчи Ҳудудлараро форум, Ўзбекистон маданияти кунлари ҳамда таҳлилий доиралар учрашуви бўлиб ўтди.

Давлат раҳбарлари сиёсий мулоқотни янада ривожлантириш ва парламентлараро ҳамкорликни мустаҳкамлаш муҳимлигини алоҳида таъкидлади.

Савдо ҳажмини 2 миллиард долларга етказиш режаси

Саммит олдидан товар айирбошлаш ҳажмини 2 миллиард долларга етказиш бўйича комплекс режа қабул қилинди.

Ушбу режа устувор соҳалардаги янги лойиҳаларни ҳам қамраб олади. Хусусан, қуйидаги йўналишларда кооперацияни ривожлантириш назарда тутилган:

  • қишлоқ хўжалиги;

  • машинасозлик;

  • фармацевтика;

  • электротехника;

  • микроэлектроника;

  • тўқимачилик;

  • мебелсозлик.

Бу йўналишлар келгусида икки давлат тадбиркорлари учун янги имкониятлар очиши мумкин.

Мирзиёев ва Лукашенко учрашуви якуни: 2 млрд долларлик режа кун тартибида

АЭС қурилишида Беларус тажрибаси қўлланиши мумкин

Музокаралар давомида Ўзбекистонда биринчи атом электр станцияси ва унга боғлиқ инфратузилмани қуришда Беларус тажрибасидан фойдаланиш масаласи ҳам муҳокама қилинди.

Томонлар ушбу йўналишда ҳамкорлик қилиш бўйича келишувга эришгани қайд этилди.

Бу энергетика соҳасидаги стратегик лойиҳалар учун муҳим амалий қадам сифатида баҳоланмоқда.

Ҳудудлараро форумда 230 га яқин тадбиркор қатнашди

Учинчи Ўзбекистон — Беларус Ҳудудлараро форуми якунлари юқори баҳоланди.

Форум ишида Ўзбекистоннинг 230 нафарга яқин тадбиркори иштирок этди. Бу ҳудудлар ўртасидаги амалий алоқаларни кучайтириш ва янги бизнес лойиҳаларни шакллантиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Мирзиёев ва Лукашенко учрашуви якуни: 2 млрд долларлик режа кун тартибида

Халқаро майдонда ҳамкорлик давом этади

Музокараларда БМТ, МДҲ, ШҲТ ва Қўшилмаслик ҳаракати каби минтақавий ҳамда халқаро тузилмалар доирасидаги ҳамкорликни янада чуқурлаштириш масалалари ҳам кўриб чиқилди.

Шунингдек, маданият ва санъат, таълим, соғлиқни сақлаш ҳамда туризм соҳаларидаги фаол алмашинувларни давом эттиришга келишиб олинди.

Жорий йилда навбатдаги тиббиёт, таълим ва туризм форумларини ташкил этиш режалаштирилмоқда.

Минскда дўстлик хиёбони барпо этилади

Шавкат Мирзиёев Минск шаҳрида Ўзбекистон — Беларус дўстлиги хиёбонини барпо этиш ташаббуси учун миннатдорлик билдирди.

Музокаралар якунида ушбу ташриф натижалари стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, икки мамлакат барқарор ривожланиши ва халқлар фаровонлигига хизмат қилиши таъкидланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мутахассис: Ўзбекистонда чақалоқлар ўлимининг 47 фоизи биринчи ойда содир бўладиМутахассис: Ўзбекистонда чақалоқлар ўлимининг 47 фоизи биринчи ойда содир бўладиБугун, 13:26Тошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилдиТошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилдиБугун, 10:01Ўзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқдаЎзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқдаКеча, 20:12Тошкент қулай шаҳарлар рейтингида 157-ўринни эгалладиТошкент қулай шаҳарлар рейтингида 157-ўринни эгалладиКеча, 20:036,90 килограмм! Фарғонада гигант чақалоқ дунёга келди6,90 килограмм! Фарғонада гигант чақалоқ дунёга келдиКеча, 19:50Солиқ кешбэки бекор бўладими?Солиқ кешбэки бекор бўладими?Кеча, 19:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди