Эже Иртем нимадан вафот этгани расман маълум қилинди

·45·Маданият
Эже Иртем нимадан вафот этгани расман маълум қилинди

Туркиянинг машҳур «Қизил шарбат» сериалида Ишил образини гавдалантирган актриса Эже Иртемнинг кутилмаган вафоти юзасидан янги тафсилотлар маълум бўлди. Илк хулосаларда унинг ўлими юрак хуружи билан боғлангани айтилган бўлса, кейинги суд-тиббий экспертиза натижалари бу тахминни инкор этди.

Турк оммавий ахборот воситалари маълумотига кўра, 35 ёшли актриса 15 июнь куни эрталаб ўзини ёмон ҳис қилган. Ўша вақтда унинг ёнида онаси бўлган. Воқеа жойига чақирилган тез тиббий ёрдам ходимлари зарур реанимация чораларини кўрганига қарамай, актрисанинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.

Oq-qora rangdagi kadrda yirik va dumaloq sirgʻa taqqan ayol tasvirlangan.

Дастлабки суд-тиббий текширувда ўлим сабаби юрак хуружи сифатида қайд этилган эди. Кейинчалик эса актрисанинг адвокати прокуратурага мурожаат қилиб, Эже Иртем Таиландда саёҳат вақтида маймун ҳужумига учраганини ҳам тергов доирасида инобатга олишни сўраган. Ҳуқуқшуноснинг фикрича, ҳайвон тишлаши ҳам ўлимга таъсир қилган бўлиши мумкин эди.

Бироқ 8 июль куни адвокат Уғур Гўккоюн суд-тиббий экспертизанинг якуний хулосасига таяниб, актрисанинг вафотига спиртли ичимликдан заҳарланиш сабаб бўлганини маълум қилди.

Jigarrang sochli va zirak taqqan ayol jilmayib turibdi.

Унинг сўзларига кўра, дастлабки маълумотлар Эже Иртем воқеа содир бўлган куни кечқурун онаси билан учрашишидан аввал спиртли ичимлик истеъмол қилган бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Бу маълумот жамоатчиликка расмий хулосалар асосида тақдим этилгани таъкидланди.

Шунингдек, ижтимоий тармоқларда актриса вафотидан олдин онаси билан бўлган қаҳвахона ходимининг гувоҳлиги ҳам тарқалган. Унинг айтишича, Эже Иртем онасидан яширин ҳолда кўп миқдорда спиртли ичимлик истеъмол қилган. Аммо актрисанинг адвокати мазкур маълумотга расмий изоҳ беришдан тийилди.

Шу тариқа, турк киносанъати мухлисларини ларзага солган ушбу фожиали воқеа юзасидан ўлимнинг эҳтимолий сабаби сифатида юрак хуружи эмас, балки спиртли ичимликдан заҳарланиш кўрсатилди.

Эче ИртэмҚизил ХонаТуркияТаиландУғур Гөкойун
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шакира Spotify тарихида янги рекорд ўрнатдиШакира Spotify тарихида янги рекорд ўрнатдиБугун, 16:53Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэтини эълон қилди: "Хатлар" (видео)Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэтини эълон қилди: "Хатлар" (видео)Бугун, 12:37Гарри Стайлз «Уэмбли»даги 12 та концерт билан рекорд ўрнатдиГарри Стайлз «Уэмбли»даги 12 та концерт билан рекорд ўрнатдиБугун, 12:16Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлдиАббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлдиБугун, 12:10Маржона Мирзаалиева ўғлига уй совға қилди (видео)Маржона Мирзаалиева ўғлига уй совға қилди (видео)Бугун, 11:46«Эмми» интригаси бошланди: бир сериал 25 та номинацияга даъвогарлик қилмоқда«Эмми» интригаси бошланди: бир сериал 25 та номинацияга даъвогарлик қилмоқдаБугун, 10:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди