Салоҳ Аргентинадан кейин ҳаммани тўхтатди: Миср етакчиси бошқача фикр билдирди

·58·Спорт
Салоҳ Аргентинадан кейин ҳаммани тўхтатди: Миср етакчиси бошқача фикр билдирди

Миср терма жамоаси етакчиси Муҳаммад Салоҳ ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентинага қарши ўйиндан кейинги баҳслар юзасидан ўз муносабатини билдирди.

Африка вакили 2:0 ҳисобида олдинда борганига қарамай, якунда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди ва мусобақани тарк этди. Ўйиндан кейин ҳакамлик, Зиконинг кескин гаплари ва Мисрнинг аламли мағлубияти атрофида катта муҳокамалар бошланган эди.

«Буни қабул қилиш жуда қийин»

Салоҳнинг айтишича, Миср учун бу мағлубиятни қабул қилиш оғир бўлган. Чунки жамоа ўйин давомида икки тўплик устунликка эга эди.

«Буни қабул қилиш жуда қийин, чунки 2:0 ҳисобида олдинда эдик. Ўйинни тўлиқ назорат қиляпмиз, деб ўйлагандик», — деди Салоҳ.

Унинг фикрича, финал свистидан кейинги реакциялар кўпроқ ҳис-туйғулар билан боғлиқ бўлган.

Салоҳ Зикони ҳимоя қилди

Ўйиндан кейин Миср футболчиси Мустафо Зико ҳакамлик юзасидан кескин фикрлар билдирган эди.

Салоҳ эса унинг гапларини Месси ёки ФИФАга нисбатан ҳурматсизлик сифатида қабул қилмаслик кераклигини таъкидлади.

«Зико асло Мессига ёки ФИФАга ҳурматсизлик қилмоқчи бўлмаган. У фақат финал свистидан кейин бўлган воқеаларни жуда оғир қабул қилди», — деди у.

«Миср ўғирланди, деб ҳисобламайман»

Салоҳ ҳакамлик масаласига ҳам тўхталди ва кўпчилик кутмаган позицияни билдирди.

Унинг айтишича, Миср терма жамоаси «ўғирланди» деб ўйламайди.

«Шахсан мен Миср терма жамоаси “ўғирланди”, деб ҳисобламайман. Ҳакам бошқа ҳар қандай арбитр каби қарорлар қабул қилди, лекин айнан ҳакамлик ўйин тақдирини ҳал қилди, деб ўйламайман», — деди Салоҳ.

Миср билан фахрланишини айтди

Миср терма жамоаси мағлубиятга қарамай, амалдаги жаҳон чемпионига қарши охиригача курашди.

Салоҳ жамоадошларининг ҳаракатларини юқори баҳолаб, улардан ортиқча нарса талаб қилиб бўлмаслигини айтди.

«Мен бу жамоадан фахрланаман. Биз охирги дақиқагача бирга курашдик, бундан ортиқни талаб қилиб бўлмайди», — дея таъкидлади у.

Месси ва Аргентинага табрик

Муҳаммад Салоҳ ўйиндан кейин Лионель Месси ва Аргентина терма жамоасини табриклади.

«Месси ва Аргентина терма жамоасини табриклайман. Умид қиламанки, улар мусобақани охиригача етиб боришади», — деди мисрлик юлдуз.

Аргентина чоракфиналда Швейцарияга қарши майдонга тушади. Миср эса ЖЧ-2026ни аламли, аммо характерга бой ўйин билан якунлади.

Муҳаммад СалоҳАргентинаМисрЛионель МессиФИФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиҲоланд Роналдудан илҳом олган: Норвегия юлдузининг ғайриоддий рациони очилдиБугун, 19:25Ўзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиЎзбекистонлик икки иқтидор Европага йўл олди: «Брага» уларни расман таништирдиБугун, 19:19Клопп Германия термасига яқинлашди: якуний учрашув Нью-Йоркда ўтадиКлопп Германия термасига яқинлашди: якуний учрашув Нью-Йоркда ўтадиБугун, 19:04"Сантос" Неймарга келажаги бўйича қарор қилиш учун 10 кун муҳлат берди"Сантос" Неймарга келажаги бўйича қарор қилиш учун 10 кун муҳлат бердиБугун, 17:39Арсене Венгер Жахон чемпионатининг асосий фаворитини ва ягона рақибини айтдиАрсене Венгер Жахон чемпионатининг асосий фаворитини ва ягона рақибини айтдиБугун, 17:38ЖЧ-2026: Швейцария юлдузлари Лионель Месси ва Аргентинага қарши жангга тайёрЖЧ-2026: Швейцария юлдузлари Лионель Месси ва Аргентинага қарши жангга тайёрБугун, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди