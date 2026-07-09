Салоҳ Аргентинадан кейин ҳаммани тўхтатди: Миср етакчиси бошқача фикр билдирди
Миср терма жамоаси етакчиси Муҳаммад Салоҳ ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентинага қарши ўйиндан кейинги баҳслар юзасидан ўз муносабатини билдирди.
Африка вакили 2:0 ҳисобида олдинда борганига қарамай, якунда 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди ва мусобақани тарк этди. Ўйиндан кейин ҳакамлик, Зиконинг кескин гаплари ва Мисрнинг аламли мағлубияти атрофида катта муҳокамалар бошланган эди.
«Буни қабул қилиш жуда қийин»
Салоҳнинг айтишича, Миср учун бу мағлубиятни қабул қилиш оғир бўлган. Чунки жамоа ўйин давомида икки тўплик устунликка эга эди.
«Буни қабул қилиш жуда қийин, чунки 2:0 ҳисобида олдинда эдик. Ўйинни тўлиқ назорат қиляпмиз, деб ўйлагандик», — деди Салоҳ.
Унинг фикрича, финал свистидан кейинги реакциялар кўпроқ ҳис-туйғулар билан боғлиқ бўлган.
Салоҳ Зикони ҳимоя қилди
Ўйиндан кейин Миср футболчиси Мустафо Зико ҳакамлик юзасидан кескин фикрлар билдирган эди.
Салоҳ эса унинг гапларини Месси ёки ФИФАга нисбатан ҳурматсизлик сифатида қабул қилмаслик кераклигини таъкидлади.
«Зико асло Мессига ёки ФИФАга ҳурматсизлик қилмоқчи бўлмаган. У фақат финал свистидан кейин бўлган воқеаларни жуда оғир қабул қилди», — деди у.
«Миср ўғирланди, деб ҳисобламайман»
Салоҳ ҳакамлик масаласига ҳам тўхталди ва кўпчилик кутмаган позицияни билдирди.
Унинг айтишича, Миср терма жамоаси «ўғирланди» деб ўйламайди.
«Шахсан мен Миср терма жамоаси “ўғирланди”, деб ҳисобламайман. Ҳакам бошқа ҳар қандай арбитр каби қарорлар қабул қилди, лекин айнан ҳакамлик ўйин тақдирини ҳал қилди, деб ўйламайман», — деди Салоҳ.
Миср билан фахрланишини айтди
Миср терма жамоаси мағлубиятга қарамай, амалдаги жаҳон чемпионига қарши охиригача курашди.
Салоҳ жамоадошларининг ҳаракатларини юқори баҳолаб, улардан ортиқча нарса талаб қилиб бўлмаслигини айтди.
«Мен бу жамоадан фахрланаман. Биз охирги дақиқагача бирга курашдик, бундан ортиқни талаб қилиб бўлмайди», — дея таъкидлади у.
Месси ва Аргентинага табрик
Муҳаммад Салоҳ ўйиндан кейин Лионель Месси ва Аргентина терма жамоасини табриклади.
«Месси ва Аргентина терма жамоасини табриклайман. Умид қиламанки, улар мусобақани охиригача етиб боришади», — деди мисрлик юлдуз.
Аргентина чоракфиналда Швейцарияга қарши майдонга тушади. Миср эса ЖЧ-2026ни аламли, аммо характерга бой ўйин билан якунлади.
…