НАТО саммитининг кутилмаган юлдузлари — Анқара мушуклари
НАТО саммити давомида эътибор марказида фақат сиёсий учрашувлар ва халқаро музокаралар эмас, балки Президент мажмуасида яшовчи машҳур Анқара мушуклари ҳам бўлди.
Анқарадаги Президент Миллат кутубхонаси ҳудудида ташкил этилган Халқаро медиа марказига ташриф буюрган маҳаллий ва хорижий журналистларни кутубхонанинг доимий “мезбонлари” — она мушук Локум ва унинг мушукчаси Ак Киз самимий тарзда қарши олди.
Турк ангора зотига мансуб ушбу оппоқ мушуклар қисқа фурсатда саммит иштирокчилари ва ОАВ вакилларининг эътиборини тортди. Кўплаб журналистлар улар билан суратга тушиб, видеоларни ижтимоий тармоқларда улашди. Натижада мушуклар саммитнинг энг ёқимли ва кўп муҳокама қилинган “меҳмонлари”дан бирига айланди.
Маълум қилинишича, Турк ангора зотига мансуб мушуклар Президент Миллат кутубхонасида узоқ йиллардан буён алоҳида парвариш қилинади ва мажмуанинг ўзига хос рамзларидан бири ҳисобланади. Уларнинг саммит давомида журналистлар орасида машҳурликка эришгани эса тадбирга илиқ ва самимий муҳит бағишлади.
…