Ўлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқди
АҚШда 18 ойлик бола билан боғлиқ ғайриоддий воқеа жамоатчилик эътиборини тортди. Дастлаб шифокорлар томонидан вафот этгани эълон қилинган чақалоқ шифохона моргида ҳали ҳам тирик экани маълум бўлди. Бу ҳақда BBC полиция ҳисоботига таяниб хабар берди.
Маълум қилинишича, боланинг оиласи уни 8 февраль куни Аризона штатининг Гилберт шаҳридаги уй ҳовузида юзи сувга қаратилган ҳолда топган. Шундан сўнг улар зудлик билан полиция ва тез ёрдам хизматига мурожаат қилган. Ҳодиса жойига етиб келган қутқарувчилар болага биринчи тиббий ёрдам кўрсатиб, уни шифохонага олиб борган.
Бироқ орадан тахминан бир соат ўтгач, шифохонадаги шифокор Арян Туси боланинг вафот этганини эълон қилган. Шу билан бирга, воқеа жойида бўлган полиция ходимлари шифокорга болада ҳаёт аломатларини кўрганликларини айтган.
«Илтимос, ўз ишингизни қилинг ва менга ўз ишимни қилишга рухсат беринг. Мен тиббиёт мактабига бекорга бормаганман», — дея жавоб берган шифокор.
Ҳодиса вақтида оила аъзолари NFL Super Bowl финал учрашувини томоша қилиш учун йиғилган бўлган. Полиция маълумотига кўра, Марикопа округи суд-тиббиёт экспертизаси идораси ходими орадан беш соат ўтиб моргга келганида боланинг ҳали ҳам нафас олаётганини аниқлаган. Шундан сўнг у вертолёт орқали бошқа тиббиёт муассасасига етказилган. Даволанишдан кейин бола тузалиб, шифохонадан чиқарилган.
Тергов давомида полиция боланинг ота-онасига нисбатан эҳтиётсизлик бўйича жиноий иш қўзғатишни тавсия қилди. Терговчиларнинг таъкидлашича, воқеа содир бўлган куни уй ичида марихуана ҳиди кучли бўлган. Улар бу ҳолат катталар назоратининг сусайишига сабаб бўлган ва боланинг ҳовузга ёлғиз яқинлашишига олиб келган бўлиши мумкин, деб ҳисобламоқда.
Ҳозирча Марикопа округи прокуратураси ота-онага нисбатан расмий айблов қўйиш ёки қўймаслик бўйича якуний қарор қабул қилмаган.
…