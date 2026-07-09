Ўлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқди

·0·Дунё
Ўлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқди

АҚШда 18 ойлик бола билан боғлиқ ғайриоддий воқеа жамоатчилик эътиборини тортди. Дастлаб шифокорлар томонидан вафот этгани эълон қилинган чақалоқ шифохона моргида ҳали ҳам тирик экани маълум бўлди. Бу ҳақда BBC полиция ҳисоботига таяниб хабар берди.

Маълум қилинишича, боланинг оиласи уни 8 февраль куни Аризона штатининг Гилберт шаҳридаги уй ҳовузида юзи сувга қаратилган ҳолда топган. Шундан сўнг улар зудлик билан полиция ва тез ёрдам хизматига мурожаат қилган. Ҳодиса жойига етиб келган қутқарувчилар болага биринчи тиббий ёрдам кўрсатиб, уни шифохонага олиб борган.

Бироқ орадан тахминан бир соат ўтгач, шифохонадаги шифокор Арян Туси боланинг вафот этганини эълон қилган. Шу билан бирга, воқеа жойида бўлган полиция ходимлари шифокорга болада ҳаёт аломатларини кўрганликларини айтган.

«Илтимос, ўз ишингизни қилинг ва менга ўз ишимни қилишга рухсат беринг. Мен тиббиёт мактабига бекорга бормаганман», — дея жавоб берган шифокор.

Ҳодиса вақтида оила аъзолари NFL Super Bowl финал учрашувини томоша қилиш учун йиғилган бўлган. Полиция маълумотига кўра, Марикопа округи суд-тиббиёт экспертизаси идораси ходими орадан беш соат ўтиб моргга келганида боланинг ҳали ҳам нафас олаётганини аниқлаган. Шундан сўнг у вертолёт орқали бошқа тиббиёт муассасасига етказилган. Даволанишдан кейин бола тузалиб, шифохонадан чиқарилган.

Тергов давомида полиция боланинг ота-онасига нисбатан эҳтиётсизлик бўйича жиноий иш қўзғатишни тавсия қилди. Терговчиларнинг таъкидлашича, воқеа содир бўлган куни уй ичида марихуана ҳиди кучли бўлган. Улар бу ҳолат катталар назоратининг сусайишига сабаб бўлган ва боланинг ҳовузга ёлғиз яқинлашишига олиб келган бўлиши мумкин, деб ҳисобламоқда.

Ҳозирча Марикопа округи прокуратураси ота-онага нисбатан расмий айблов қўйиш ёки қўймаслик бўйича якуний қарор қабул қилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги энг йирик банан ҳақида эшитганмисиз?Дунёдаги энг йирик банан ҳақида эшитганмисиз?Бугун, 16:46Радарлардан ғойиб бўлган самолётнинг қолдиқлари денгиздан топилди Радарлардан ғойиб бўлган самолётнинг қолдиқлари денгиздан топилди Бугун, 16:404 литр газли ичимликни 30 сонияда ичиб рекорд ўрнатди (видео)4 литр газли ичимликни 30 сонияда ичиб рекорд ўрнатди (видео)Бугун, 16:38Илк бор робот 6 минг метрлик чўққини забт этдиИлк бор робот 6 минг метрлик чўққини забт этдиБугун, 16:08НАТО саммитининг кутилмаган юлдузлари — Анқара мушуклариНАТО саммитининг кутилмаган юлдузлари — Анқара мушуклариБугун, 15:57Хитойда сув тошқинидан кейин қишлоқларга илонлар тарқалиб кетдиХитойда сув тошқинидан кейин қишлоқларга илонлар тарқалиб кетдиБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди