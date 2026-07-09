Коллина VAR қарорини тушунтирди: Миср эътирозида ҳал қилувчи детал бор
ФИФА Ҳакамлар қўмитаси раиси Перлуижи Коллина ЖЧ-2026 1/8 финалидаги Аргентина — Миср учрашувида энг кўп муҳокама қилинган эпизодлар юзасидан изоҳ берди.
Гап Мисрнинг VAR аралашувидан кейин бекор қилинган голи ва баҳс сўнгида Муҳаммад Салоҳ иштирокида юз берган вазият ҳақида кетмоқда. Коллина ҳар икки ҳолатда ҳакамлар қандай мезонга таянганини тушунтирди.
VAR ҳужум бошланган нуқтани ҳам текширади
Коллинанинг айтишича, ҳар бир голдан кейин VAR фақат зарба ёки офсайдни эмас, балки голга олиб келган ҳужумнинг бошланиш фазасини ҳам кўриб чиқади.
«Ҳар бир гол урилганидан сўнг VAR ҳужумнинг бошланиш фазасини текширади. Агар голга олиб келган ҳужум аввалида қоидабузарлик аниқланса, VAR бош ҳакамга эпизодни мониторда қайта кўришни тавсия қилади», — деди Коллина.
Унинг таъкидлашича, бундай ҳолатларда вақт ёки дарвозагача бўлган масофа бўйича қатъий чеклов мавжуд эмас.
Миср голи нега бекор қилингани айтилди
Аргентина — Миср ўйинида Мисрнинг голи VAR текширувидан сўнг бекор қилинган эди.
Коллинанинг изоҳига кўра, эпизод аввалида Мисрнинг 19-рақамли футболчиси Марван Аттия Аргентина ҳимоячиси Лисандро Мартинеснинг оёғини босиб юборган.
«Бизнинг фикримизча, бу аниқ қоида бузилиши. Агар бош ҳакам буни майдонда кўрмай қолган бўлса, VAR албатта аралашиши керак», — деди у.
Салоҳ билан эпизодда нега пенальти берилмади?
Баҳс сўнгида Муҳаммад Салоҳ ва Хулиан Алварес иштирокидаги вазият ҳам Миср томонининг эътирозларига сабаб бўлган эди.
Коллина бу эпизодни бошқача баҳолади. Унинг айтишича, ҳимоячи аввал тўпга ўйнаган, кейин эса одатий футбол контакти юз берган.
«Ҳимоячи аввал тўпга ўйнаб, кейин одатий футбол контакти юз берса, бу қоидабузарлик ҳисобланмайди», — дея таъкидлади Коллина.
Ҳакамлар қарори бир хил баҳоланган
ФИФА Ҳакамлар қўмитаси раисига кўра, майдондаги ҳакам ҳам, VAR ҳам Салоҳ иштирокидаги ҳолатни оддий футбол контакти деб топган.
Шу сабаб ушбу эпизодда пенальти белгилаш учун асос кўрилмаган.
Аргентина чоракфиналга драматик тарзда чиққан эди
Эслатиб ўтамиз, Аргентина ушбу баҳсда 0:2 ҳисобида ортда бораётганига қарамай, якунда 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
Амалдаги жаҳон чемпионлари шу тариқа чоракфиналга йўл олди. Аммо Миср билан ўйиндаги VAR қарорлари ҳали ҳам мундиалнинг энг кўп муҳокама қилинаётган мавзуларидан бири бўлиб қолмоқда.
…