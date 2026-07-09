Коллина VAR қарорини тушунтирди: Миср эътирозида ҳал қилувчи детал бор

·0·Спорт
Коллина VAR қарорини тушунтирди: Миср эътирозида ҳал қилувчи детал бор

ФИФА Ҳакамлар қўмитаси раиси Перлуижи Коллина ЖЧ-2026 1/8 финалидаги Аргентина — Миср учрашувида энг кўп муҳокама қилинган эпизодлар юзасидан изоҳ берди.

Гап Мисрнинг VAR аралашувидан кейин бекор қилинган голи ва баҳс сўнгида Муҳаммад Салоҳ иштирокида юз берган вазият ҳақида кетмоқда. Коллина ҳар икки ҳолатда ҳакамлар қандай мезонга таянганини тушунтирди.

VAR ҳужум бошланган нуқтани ҳам текширади

Коллинанинг айтишича, ҳар бир голдан кейин VAR фақат зарба ёки офсайдни эмас, балки голга олиб келган ҳужумнинг бошланиш фазасини ҳам кўриб чиқади.

«Ҳар бир гол урилганидан сўнг VAR ҳужумнинг бошланиш фазасини текширади. Агар голга олиб келган ҳужум аввалида қоидабузарлик аниқланса, VAR бош ҳакамга эпизодни мониторда қайта кўришни тавсия қилади», — деди Коллина.

Унинг таъкидлашича, бундай ҳолатларда вақт ёки дарвозагача бўлган масофа бўйича қатъий чеклов мавжуд эмас.

Миср голи нега бекор қилингани айтилди

Аргентина — Миср ўйинида Мисрнинг голи VAR текширувидан сўнг бекор қилинган эди.

Коллинанинг изоҳига кўра, эпизод аввалида Мисрнинг 19-рақамли футболчиси Марван Аттия Аргентина ҳимоячиси Лисандро Мартинеснинг оёғини босиб юборган.

«Бизнинг фикримизча, бу аниқ қоида бузилиши. Агар бош ҳакам буни майдонда кўрмай қолган бўлса, VAR албатта аралашиши керак», — деди у.

Салоҳ билан эпизодда нега пенальти берилмади?

Баҳс сўнгида Муҳаммад Салоҳ ва Хулиан Алварес иштирокидаги вазият ҳам Миср томонининг эътирозларига сабаб бўлган эди.

Коллина бу эпизодни бошқача баҳолади. Унинг айтишича, ҳимоячи аввал тўпга ўйнаган, кейин эса одатий футбол контакти юз берган.

«Ҳимоячи аввал тўпга ўйнаб, кейин одатий футбол контакти юз берса, бу қоидабузарлик ҳисобланмайди», — дея таъкидлади Коллина.

Ҳакамлар қарори бир хил баҳоланган

ФИФА Ҳакамлар қўмитаси раисига кўра, майдондаги ҳакам ҳам, VAR ҳам Салоҳ иштирокидаги ҳолатни оддий футбол контакти деб топган.

Шу сабаб ушбу эпизодда пенальти белгилаш учун асос кўрилмаган.

Аргентина чоракфиналга драматик тарзда чиққан эди

Эслатиб ўтамиз, Аргентина ушбу баҳсда 0:2 ҳисобида ортда бораётганига қарамай, якунда 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.

Амалдаги жаҳон чемпионлари шу тариқа чоракфиналга йўл олди. Аммо Миср билан ўйиндаги VAR қарорлари ҳали ҳам мундиалнинг энг кўп муҳокама қилинаётган мавзуларидан бири бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло Мессини энг буюк деб атади: аммо бир муҳим фарқни яширмадиКапелло Мессини энг буюк деб атади: аммо бир муҳим фарқни яширмадиБугун, 16:47Атлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиАтлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиБугун, 15:58«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт бор«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт борБугун, 15:56Июл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкинИюл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкинБугун, 15:53Абдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»га ўтиши қандай амалга ошгани айтилдиАбдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»га ўтиши қандай амалга ошгани айтилдиБугун, 15:51Opta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилдиOpta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилдиБугун, 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди