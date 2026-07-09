ЖЧ-2026: Швейцария юлдузлари Лионель Месси ва Аргентинага қарши жангга тайёр
Футбол бўйича 2026-йилги жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичи олдидан Швейцария терма жамоаси лагерида кўтаринки кайфият ҳукмрон. Амалдаги жаҳон чемпиони — Аргентина терма жамоасига қарши кечадиган ўйин олдидан швейцарияликлар нафақат рақибдан қўрқмасликларини, балки тарихий натижа қайд этишга тайёр эканликларини билдиришмоқда. Канзас-Сити шаҳридаги стадионда бўлиб ўтадиган ушбу учрашув турнирнинг энг марказий тўқнашувларидан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Швейцария терма жамоаси сардори Гранит Хака жамоасининг иштаҳаси ўйин сайин очилиб бораётганини таъкидлади. Нимчорак финалда Колумбия устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозонган Мурат Якин шогирдлари ҳозирда саккиз ўйиндан иборат мағлубиятсиз серияни давом эттирмоқда. Хака Nau.ch нашрига берган интервюсида жамоа босимни қўшимча мотивацияга айлантира олганини қайд этди.
Лионель Месси омили ва тарихий имкониятШвейцариялик футболчилар учун Лионель Мессига қарши майдонга тушиш алоҳида аҳамиятга эга. Жамоа аъзолари замонамизнинг энг буюк футболчиларидан бирига қарши ўйнашни катта шараф деб билишмоқда. Гранит Хака Лионель Месси ва Криштиано Роналдо даврида тўп суриш ҳар бир футболчи учун имтиёз эканлигини эътироф этар экан, Аргентина терма жамоасини синчиклаб таҳлил қилиш жараёни бошланганини маълум қилди.
Ҳужумчи Седрик Иттен ҳам сардорининг фикрларига қўшилди. Унинг сўзларига кўра, жаҳон чемпионати чорак финалида Мессига қарши ўйнашдан ортиқроқ бахт бўлиши мумкин эмас. Иттен Аргентинанинг Мисрга қарши кечган қийин ғалабасидан (3:2) сўнг, ҳар қандай рақибга қарши имконият борлигига ишончи комил эканини айтди.
Ярим ҳимоячи Ремо Фреулер эса ўз фаолиятида ҳали бирор марта Лионель Месси билан тўқнаш келмаганини ва бу учрашув у учун унутилмас воқеа бўлишини яширмади. "Биз чорак финалга муносиб тарзда етиб келдик, аммо бу билан тўхтаб қолмоқчи эмасмиз. Боримизни бериб ҳаракат қиламиз", — дея қўшимча қилди Фреулер.
Канзас-Ситидаги ҳал қилувчи тўқнашувЁш иқтидор эгаларидан бири Фабиан Риедер болалигида бундай йирик саҳнада аргентиналик афсона билан бир майдонда бўлишни тасаввур ҳам қилмаганини тан олди. Гарчи стадиондаги мухлисларнинг аксарияти Аргентина терма жамоасини қўллаб-қувватлаши кутилаётган бўлса-да, Швейцария буни ўз фойдасига буришни мақсад қилган.
Эслатиб ўтамиз, Аргентина терма жамоаси нимчорак финалда Мисрга қарши ўйинда иродали ғалабага эришиб, ўз унвонини ҳимоя қилиш йўлида давом этмоқда. Швейцария эса интизомли ўйини ва жамоавий бирдамлиги билан турнирнинг асосий сенсацияларидан бирини амалга оширишга бел боғлаган. Мазкур баҳс ғолиби ярим финал йўлланмасини қўлга киритади.
…