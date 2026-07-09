ЖЧ-2026: Швейцария юлдузлари Лионель Месси ва Аргентинага қарши жангга тайёр

·0·Спорт
ЖЧ-2026: Швейцария юлдузлари Лионель Месси ва Аргентинага қарши жангга тайёр

Футбол бўйича 2026-йилги жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичи олдидан Швейцария терма жамоаси лагерида кўтаринки кайфият ҳукмрон. Амалдаги жаҳон чемпиони — Аргентина терма жамоасига қарши кечадиган ўйин олдидан швейцарияликлар нафақат рақибдан қўрқмасликларини, балки тарихий натижа қайд этишга тайёр эканликларини билдиришмоқда. Канзас-Сити шаҳридаги стадионда бўлиб ўтадиган ушбу учрашув турнирнинг энг марказий тўқнашувларидан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Швейцария терма жамоаси сардори Гранит Хака жамоасининг иштаҳаси ўйин сайин очилиб бораётганини таъкидлади. Нимчорак финалда Колумбия устидан пеналтилар сериясида ғалаба қозонган Мурат Якин шогирдлари ҳозирда саккиз ўйиндан иборат мағлубиятсиз серияни давом эттирмоқда. Хака Nau.ch нашрига берган интервюсида жамоа босимни қўшимча мотивацияга айлантира олганини қайд этди.

Лионель Месси омили ва тарихий имконият

Швейцариялик футболчилар учун Лионель Мессига қарши майдонга тушиш алоҳида аҳамиятга эга. Жамоа аъзолари замонамизнинг энг буюк футболчиларидан бирига қарши ўйнашни катта шараф деб билишмоқда. Гранит Хака Лионель Месси ва Криштиано Роналдо даврида тўп суриш ҳар бир футболчи учун имтиёз эканлигини эътироф этар экан, Аргентина терма жамоасини синчиклаб таҳлил қилиш жараёни бошланганини маълум қилди.

Ҳужумчи Седрик Иттен ҳам сардорининг фикрларига қўшилди. Унинг сўзларига кўра, жаҳон чемпионати чорак финалида Мессига қарши ўйнашдан ортиқроқ бахт бўлиши мумкин эмас. Иттен Аргентинанинг Мисрга қарши кечган қийин ғалабасидан (3:2) сўнг, ҳар қандай рақибга қарши имконият борлигига ишончи комил эканини айтди.

Ярим ҳимоячи Ремо Фреулер эса ўз фаолиятида ҳали бирор марта Лионель Месси билан тўқнаш келмаганини ва бу учрашув у учун унутилмас воқеа бўлишини яширмади. "Биз чорак финалга муносиб тарзда етиб келдик, аммо бу билан тўхтаб қолмоқчи эмасмиз. Боримизни бериб ҳаракат қиламиз", — дея қўшимча қилди Фреулер.

Канзас-Ситидаги ҳал қилувчи тўқнашув

Ёш иқтидор эгаларидан бири Фабиан Риедер болалигида бундай йирик саҳнада аргентиналик афсона билан бир майдонда бўлишни тасаввур ҳам қилмаганини тан олди. Гарчи стадиондаги мухлисларнинг аксарияти Аргентина терма жамоасини қўллаб-қувватлаши кутилаётган бўлса-да, Швейцария буни ўз фойдасига буришни мақсад қилган.

Эслатиб ўтамиз, Аргентина терма жамоаси нимчорак финалда Мисрга қарши ўйинда иродали ғалабага эришиб, ўз унвонини ҳимоя қилиш йўлида давом этмоқда. Швейцария эса интизомли ўйини ва жамоавий бирдамлиги билан турнирнинг асосий сенсацияларидан бирини амалга оширишга бел боғлаган. Мазкур баҳс ғолиби ярим финал йўлланмасини қўлга киритади.

ЖЧ-2026АргентинаШвейцарияЛионель МессиГранит Хака
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мейсон Гринвуд учун кураш авжида: Атлетико Мадрид ва Fenerbahce ўртасидаги пойгаМейсон Гринвуд учун кураш авжида: Атлетико Мадрид ва Fenerbahce ўртасидаги пойгаБугун, 16:56Коллина VAR қарорини тушунтирди: Миср эътирозида ҳал қилувчи детал борКоллина VAR қарорини тушунтирди: Миср эътирозида ҳал қилувчи детал борБугун, 16:49Капелло Мессини энг буюк деб атади: аммо бир муҳим фарқни яширмадиКапелло Мессини энг буюк деб атади: аммо бир муҳим фарқни яширмадиБугун, 16:47Атлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиАтлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиБугун, 15:58«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт бор«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт борБугун, 15:56Июл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкинИюл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкинБугун, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди