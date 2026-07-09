Ноқонуний қурилмаларга муроса йўқ: суд қарори билан бузиш ишлари давом этмоқда

·0·Жамият
Ноқонуний қурилмаларга муроса йўқ: суд қарори билан бузиш ишлари давом этмоқда

Мажбурий ижро бюроси Жиззах вилоят бошқармаси туман (шаҳар) бўлимлари иш юритувидаги ноқонуний қурилмаларни бузиш тўғрисидаги ижро ҳужжатлари юзасидан қонунчилик талабларига мувофиқ ижро ҳаракатлари амалга оширилмоқда.

Ноқонуний қурилмаларга муроса йўқ: суд қарорлари асосида бузиш ишлари давом этмоқда !

Суднинг қонуний кучга кирган қарорлари асосида ўзбошимчалик билан барпо этилган ноқонуний қурилмалар белгиланган тартибда бузилиб, ер майдонлари қонуний ҳолатига келтирилмоқда. Барча ижро ҳаракатлари амалдаги қонунчилик талаблари асосида, очиқлик ва шаффофлик тамойиллари асосида олиб борилмоқда.

Мажбурий ижро бюроси фуқароларга мурожаат қилиб, ҳар қандай қурилиш ишларини бошлашдан аввал тегишли рухсатнома ва ҳужжатларни расмийлаштиришни, қонунчилик талабларига қатъий риоя этишни сўрайди.

Зеро, ноқонуний қурилмалар келгусида бузилиши, ортиқча молиявий харажатлар ва ҳуқуқий жавобгарликка сабаб бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ёзишмаларни эрингга юбораман”: аёлни шантаж қилган йигитга ҳукм ўқилди“Ёзишмаларни эрингга юбораман”: аёлни шантаж қилган йигитга ҳукм ўқилдиБугун, 16:28Ҳисорда ноёб қор қоплони фотоқопқонга тушдиҲисорда ноёб қор қоплони фотоқопқонга тушдиБугун, 16:17Тошкентда каналда икки киши чўкиб кетдиТошкентда каналда икки киши чўкиб кетдиБугун, 15:09Тошкентда иссиқ сабаб автобусларнинг балонлари ҳам шикастланаётгани акс этган тасвирлар тарқалдиТошкентда иссиқ сабаб автобусларнинг балонлари ҳам шикастланаётгани акс этган тасвирлар тарқалдиБугун, 13:09Тошкентдаги подстанцияда портлаш юз бердиТошкентдаги подстанцияда портлаш юз бердиБугун, 13:04Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаТошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда