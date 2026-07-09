Радарлардан ғойиб бўлган самолётнинг қолдиқлари денгиздан топилди

·0·Дунё
Радарлардан ғойиб бўлган самолётнинг қолдиқлари денгиздан топилди

Покистон ҳукумати 7 июль куни Бирлашган Араб Амирликларининг Шаржа шаҳридан Карачига парвоз қилаётган ва йўлда радарлардан ғойиб бўлган Boeing 737-400 русумли юк самолётининг қолдиқлари топилганини маълум қилди. Бу ҳақда Flightradar24 алоқа директори Ян Петченик хабар берди.

Маълум қилинишича, K2 Airways авиакомпаниясига тегишли ҳаво кемасининг қолдиқлари Арабистон денгизида, Ормара шаҳридан тахминан 98 километр жанубда аниқланган. Айни вақтда қидирув-қутқарув хизматлари экипаж аъзоларини излаш ишларини давом эттирмоқда. Самолёт бортида икки нафар учувчи, икки борт муҳандиси ҳамда бир техник хизмат ходими бўлган.

Дастлабки маълумотларга кўра, самолёт Карачи порт шаҳридан тахминан 250 километр ғарбда, Арабистон денгизи устида радарлардан йўқолган. Покистон аэропортлари бошқармаси билдиришича, радар тизимлари ҳаво кемаси қисқа вақт ичида кескин баландлик йўқотганини ва парвоз йўналишини ўзгартирганини қайд этган. Бундан бир неча дақиқа олдин эса учувчи навигация тизимида юзага келган муаммолар ҳақида диспетчерларга хабар берган.

Flightradar24 парвозларни кузатиш хизматига кўра, ADS-B технологияси орқали олинган дастлабки маълумотлар самолёт билан ҳалокат юз берган бўлиши мумкинлигини кўрсатган.

Покистон бош вазири Шаҳбоз Шариф ҳалокат муносабати билан экипаж аъзоларининг оиласи ва яқинларига ҳамдардлик билдирди. Қидирув-қутқарув ишларини Pakistan Airports Authority давлат агентлиги мувофиқлаштирмоқда. K2 Airways авиакомпанияси эса барча фавқулодда хизматлар билан яқин ҳамкорлик қилаётганини маълум қилди.

Маълумот учун, ушбу Boeing 737-400 самолёти дастлаб йўловчи ташиш учун ишлаб чиқилган бўлиб, 1999 йилда Aeroflot авиакомпанияси паркига қўшилган. Кейинчалик, 2004 йилда Garuda Indonesia таркибида хизмат қилган. 2012 йилда эса юк самолётига қайта жиҳозланиб, аввал TNT Airways, кейинроқ ASL Airlines томонидан эксплуатация қилинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

4 литр газли ичимликни 30 сонияда ичиб рекорд ўрнатди (видео)4 литр газли ичимликни 30 сонияда ичиб рекорд ўрнатди (видео)Бугун, 16:38Илк бор робот 6 минг метрлик чўққини забт этдиИлк бор робот 6 минг метрлик чўққини забт этдиБугун, 16:08НАТО саммитининг кутилмаган юлдузлари — Анқара мушуклариНАТО саммитининг кутилмаган юлдузлари — Анқара мушуклариБугун, 15:57Хитойда сув тошқинидан кейин қишлоқларга илонлар тарқалиб кетдиХитойда сув тошқинидан кейин қишлоқларга илонлар тарқалиб кетдиБугун, 15:13Дунёда яшаш учун энг қулай шаҳарлар рўйхати тузилди!Дунёда яшаш учун энг қулай шаҳарлар рўйхати тузилди!Бугун, 13:19Шаржадан учган юк самолёти радарлардан ғойиб бўлдиШаржадан учган юк самолёти радарлардан ғойиб бўлдиБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди