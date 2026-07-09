Радарлардан ғойиб бўлган самолётнинг қолдиқлари денгиздан топилди
Покистон ҳукумати 7 июль куни Бирлашган Араб Амирликларининг Шаржа шаҳридан Карачига парвоз қилаётган ва йўлда радарлардан ғойиб бўлган Boeing 737-400 русумли юк самолётининг қолдиқлари топилганини маълум қилди. Бу ҳақда Flightradar24 алоқа директори Ян Петченик хабар берди.
Маълум қилинишича, K2 Airways авиакомпаниясига тегишли ҳаво кемасининг қолдиқлари Арабистон денгизида, Ормара шаҳридан тахминан 98 километр жанубда аниқланган. Айни вақтда қидирув-қутқарув хизматлари экипаж аъзоларини излаш ишларини давом эттирмоқда. Самолёт бортида икки нафар учувчи, икки борт муҳандиси ҳамда бир техник хизмат ходими бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра, самолёт Карачи порт шаҳридан тахминан 250 километр ғарбда, Арабистон денгизи устида радарлардан йўқолган. Покистон аэропортлари бошқармаси билдиришича, радар тизимлари ҳаво кемаси қисқа вақт ичида кескин баландлик йўқотганини ва парвоз йўналишини ўзгартирганини қайд этган. Бундан бир неча дақиқа олдин эса учувчи навигация тизимида юзага келган муаммолар ҳақида диспетчерларга хабар берган.
Flightradar24 парвозларни кузатиш хизматига кўра, ADS-B технологияси орқали олинган дастлабки маълумотлар самолёт билан ҳалокат юз берган бўлиши мумкинлигини кўрсатган.
Покистон бош вазири Шаҳбоз Шариф ҳалокат муносабати билан экипаж аъзоларининг оиласи ва яқинларига ҳамдардлик билдирди. Қидирув-қутқарув ишларини Pakistan Airports Authority давлат агентлиги мувофиқлаштирмоқда. K2 Airways авиакомпанияси эса барча фавқулодда хизматлар билан яқин ҳамкорлик қилаётганини маълум қилди.
Маълумот учун, ушбу Boeing 737-400 самолёти дастлаб йўловчи ташиш учун ишлаб чиқилган бўлиб, 1999 йилда Aeroflot авиакомпанияси паркига қўшилган. Кейинчалик, 2004 йилда Garuda Indonesia таркибида хизмат қилган. 2012 йилда эса юк самолётига қайта жиҳозланиб, аввал TNT Airways, кейинроқ ASL Airlines томонидан эксплуатация қилинган.
…