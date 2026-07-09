Шакира Spotify тарихида янги рекорд ўрнатди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жаҳон мусиқа юлдузи Шакира яна бир тарихий ютуққа эришди. Хонанда Spotify платформасида ойлик тингловчилари сони 100 миллиондан ошган санъаткорлар сафига қўшилди.
Шу тариқа Шакира ушбу маррага эришган илк лотин америкалик аёл хонанда сифатида Spotify тарихидан жой олди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу натижа Шакиранинг йиллар давомида яратган хит қўшиқлари ҳозир ҳам дунёнинг турли бурчакларида миллионлаб мухлислар томонидан мунтазам тингланаётганини яна бир бор намоён қилди.
Мазкур рекорд хонанданинг халқаро мусиқа саҳнасидаги нуфузи ва машҳурлиги йиллар ўтса-да сусаймаганини тасдиқлайди. Бугунги кунда Шакира Spotify'да энг кўп тингланадиган санъаткорлардан бири сифатида ўз мавқеини янада мустаҳкамлаб бормоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…