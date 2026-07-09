Покистондаги уч қаватли ётоқли автобус интернетни ҳайратга солмоқда

·0·Дунё
Покистондаги уч қаватли ётоқли автобус интернетни ҳайратга солмоқда

Покистонда шаҳарлараро қатновлар учун хизмат қиладиган ноёб автобус жамоатчилик эътиборини тортмоқда. Мамлакат йўлларида ҳаракатланадиган First Class Triple Decker Sleeper Limousine Plus дунёдаги ягона уч қаватли ва ётоқ ўринлари билан жиҳозланган автобус сифатида танилган.

Ушбу транспорт воситасининг энг катта ўзига хослиги унинг шахсий VIP-купелари ҳисобланади. Улар автобуснинг энг пастки қисмида, одатда юкхона жойлашадиган ҳудудда барпо этилган. Ҳар бир купега алоҳида енгил автомобиль эшиги орқали кирилади. Ташқи қисми эса лимузин услубидаги махсус аэрография билан безатилган.

Avtobus salonining yotoq o'rinlari va televizor o'rnatilgan shinam qismi.

Люкс-купеда йўловчилар учун диван-кроват, стереотизимга уланган телевизор, ёритиш тизими, музлаткич, столча ҳамда ҳайдовчи билан боғланиш учун телефон мавжуд. Бу ердаги шароит кўпчилик томонидан Emirates авиакомпаниясининг бизнес-классидаги саёҳатга қиёсланмоқда.

Автобуснинг иккинчи ва учинчи қаватларида ҳам қулай ва ҳашаматли ўриндиқлар жойлашган. Бироқ бу ерларда йўловчилар умумий салонда саёҳат қилади ва чипта нархи VIP-купеларга нисбатан анча арзон.

Kechki avtomobil yo‘lida harakatlanayotgan lyuks yotoqli avtobus saloni.

Бундан ташқари, автобусда мини-бар ва ошхона ҳам мавжуд. Таомлар транспорт воситасининг орқа қисмида тайёрланиб, кейин йўловчиларга тақдим этилади.

Мазкур ноёб автобус Покистон пойтахти Исломободдан Кветта шаҳригача қатнайди. Йўл тахминан 10–12 соат давом этади. Эътиборлиси, бу «автобуслар қироли»да саёҳат қилиш ҳар ким учун очиқ бўлиб, чипта нархи 4500 Покистон рупийси, яъни тахминан 195 минг сўмни ташкил этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқдиЎлик деб эълон қилинган 1,5 ёшли бола моргда тирик чиқдиБугун, 16:50Дунёдаги энг йирик банан ҳақида эшитганмисиз?Дунёдаги энг йирик банан ҳақида эшитганмисиз?Бугун, 16:46Радарлардан ғойиб бўлган самолётнинг қолдиқлари денгиздан топилди Радарлардан ғойиб бўлган самолётнинг қолдиқлари денгиздан топилди Бугун, 16:404 литр газли ичимликни 30 сонияда ичиб рекорд ўрнатди (видео)4 литр газли ичимликни 30 сонияда ичиб рекорд ўрнатди (видео)Бугун, 16:38Илк бор робот 6 минг метрлик чўққини забт этдиИлк бор робот 6 минг метрлик чўққини забт этдиБугун, 16:08НАТО саммитининг кутилмаган юлдузлари — Анқара мушуклариНАТО саммитининг кутилмаган юлдузлари — Анқара мушуклариБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди