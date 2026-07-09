Мейсон Гринвуд учун кураш авжида: Атлетико Мадрид ва Fenerbahce ўртасидаги пойга
Франциянинг Пари Сен-Жермен жамоасидан кейинги энг нуфузли клубларидан бири саналган Марсель таркибида тўп сураётган Мейсон Гринвуд фаолиятида янги бурилиш ясаш арафасида турибди. Ҳужумчи мавсумолди машғулотларига қўшилган бўлса-да, унинг келажаги борасидаги музокаралар ўзининг ҳал қилувчи палласига кирди. Европанинг икки йирик клуби — Испаниянинг Атлетико Мадрид ва Туркиянинг Fenerbahce жамоалари футболчи учун жиддий кураш бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, Атлетико Мадрид клуби Марсель қўйган молиявий талабларни тўлиқ бажаришга тайёрлигини билдирди. Испанлар 45 миллион евро кафолатланган тўлов ва қўшимча 5 миллион евро бонус кўринишидаги таклифни илгари сурган. Бироқ, ушбу келишув агентлик комиссиялари ва футболчининг маоши билан боғлиқ мураккаб ички бандлар туфайли тўхтаб қолмоқда. Марсель раҳбарияти барча харажатлардан сўнг клуб ғазнасига тушадиган соф фойдани максимал даражага кўтаришни кўзламоқда.
Туркия варианти нега устунроқ?Гарчи Атлетико Мадрид таклиф қилган умумий сумма юқорироқ кўринса-да, айни дамда Туркиянинг Fenerbahce клуби бу пойгада пешқадамлик қилмоқда. Истанбул клуби 40 миллион евро ва бонуслар таклиф қилган, аммо уларнинг таклифида агентлик тўловлари кўзда тутилмаган. Мейсон Гринвуд вакиллари узоқ муддатли, тўрт йиллик шартнома эвазига трансфер суммасидан олинадиган улушдан воз кечишга рози бўлишган. Бу эса Марсель учун молиявий жиҳатдан фойдалироқ ҳисобланади.
Fenerbahce раҳбарияти 24 ёшли инглиз ҳужумчисини ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсад деб эълон қилган. Клуб бу борада футболчининг ҳуқуқшуноси Мартин Будворт билан ҳам яқин алоқа ўрнатган бўлиб, у Гринвудни Истанбулга кўчиб ўтишга кўндиришда муҳим рол ўйнамоқда. Дастлаб Атлетико Мадриднинг нуфузи футболчини ўзига жалб қилган бўлса-да, ҳозирда вазият турклар фойдасига ўзгармоқда.
Goal.com хабар беришича, барча томонлар ушбу трансфер бўйича якуний қарорни яқин 24-48 соат ичида қабул қилишни режалаштирмоқда. Марсель машғулот базасидан олинган маълумотларга кўра, музокаралар жадал давом этмоқда ва пайшанба кунига қадар Мейсон Гринвуднинг янги жамоаси номи маълум бўлиши кутилмоқда.
Истанбулда эса мухлислар ҳаяжони чўққисига чиққан. Яқинда Fenerbahce баскетбол жамоасининг янги аъзоси ҳақидаги эълон ижтимоий тармоқларда Мейсон Гринвуд трансфери сифатида талқин қилиниши шов-шувларга сабаб бўлди. Агар клуб раҳбарияти ушбу трансферни амалга ошира олмаса, катта умид боғлаган мухлисларнинг кескин эътирозига учраши тайин. Ҳозирча барча кўрсаткичлар футболчининг Туркия Суперлигасига йўл олиши эҳтимоли юқори эканлигини кўрсатмоқда.
…