Мейсон Гринвуд учун кураш авжида: Атлетико Мадрид ва Fenerbahce ўртасидаги пойга

·0·Спорт
Мейсон Гринвуд учун кураш авжида: Атлетико Мадрид ва Fenerbahce ўртасидаги пойга

Франциянинг Пари Сен-Жермен жамоасидан кейинги энг нуфузли клубларидан бири саналган Марсель таркибида тўп сураётган Мейсон Гринвуд фаолиятида янги бурилиш ясаш арафасида турибди. Ҳужумчи мавсумолди машғулотларига қўшилган бўлса-да, унинг келажаги борасидаги музокаралар ўзининг ҳал қилувчи палласига кирди. Европанинг икки йирик клуби — Испаниянинг Атлетико Мадрид ва Туркиянинг Fenerbahce жамоалари футболчи учун жиддий кураш бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, Атлетико Мадрид клуби Марсель қўйган молиявий талабларни тўлиқ бажаришга тайёрлигини билдирди. Испанлар 45 миллион евро кафолатланган тўлов ва қўшимча 5 миллион евро бонус кўринишидаги таклифни илгари сурган. Бироқ, ушбу келишув агентлик комиссиялари ва футболчининг маоши билан боғлиқ мураккаб ички бандлар туфайли тўхтаб қолмоқда. Марсель раҳбарияти барча харажатлардан сўнг клуб ғазнасига тушадиган соф фойдани максимал даражага кўтаришни кўзламоқда.

Туркия варианти нега устунроқ?

Гарчи Атлетико Мадрид таклиф қилган умумий сумма юқорироқ кўринса-да, айни дамда Туркиянинг Fenerbahce клуби бу пойгада пешқадамлик қилмоқда. Истанбул клуби 40 миллион евро ва бонуслар таклиф қилган, аммо уларнинг таклифида агентлик тўловлари кўзда тутилмаган. Мейсон Гринвуд вакиллари узоқ муддатли, тўрт йиллик шартнома эвазига трансфер суммасидан олинадиган улушдан воз кечишга рози бўлишган. Бу эса Марсель учун молиявий жиҳатдан фойдалироқ ҳисобланади.

Fenerbahce раҳбарияти 24 ёшли инглиз ҳужумчисини ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсад деб эълон қилган. Клуб бу борада футболчининг ҳуқуқшуноси Мартин Будворт билан ҳам яқин алоқа ўрнатган бўлиб, у Гринвудни Истанбулга кўчиб ўтишга кўндиришда муҳим рол ўйнамоқда. Дастлаб Атлетико Мадриднинг нуфузи футболчини ўзига жалб қилган бўлса-да, ҳозирда вазият турклар фойдасига ўзгармоқда.

Goal.com хабар беришича, барча томонлар ушбу трансфер бўйича якуний қарорни яқин 24-48 соат ичида қабул қилишни режалаштирмоқда. Марсель машғулот базасидан олинган маълумотларга кўра, музокаралар жадал давом этмоқда ва пайшанба кунига қадар Мейсон Гринвуднинг янги жамоаси номи маълум бўлиши кутилмоқда.

Истанбулда эса мухлислар ҳаяжони чўққисига чиққан. Яқинда Fenerbahce баскетбол жамоасининг янги аъзоси ҳақидаги эълон ижтимоий тармоқларда Мейсон Гринвуд трансфери сифатида талқин қилиниши шов-шувларга сабаб бўлди. Агар клуб раҳбарияти ушбу трансферни амалга ошира олмаса, катта умид боғлаган мухлисларнинг кескин эътирозига учраши тайин. Ҳозирча барча кўрсаткичлар футболчининг Туркия Суперлигасига йўл олиши эҳтимоли юқори эканлигини кўрсатмоқда.

Мейсон ГринвудАтлетико МадридFenerbahceМарсельТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: Швейцария юлдузлари Лионель Месси ва Аргентинага қарши жангга тайёрЖЧ-2026: Швейцария юлдузлари Лионель Месси ва Аргентинага қарши жангга тайёрБугун, 16:58Коллина VAR қарорини тушунтирди: Миср эътирозида ҳал қилувчи детал борКоллина VAR қарорини тушунтирди: Миср эътирозида ҳал қилувчи детал борБугун, 16:49Капелло Мессини энг буюк деб атади: аммо бир муҳим фарқни яширмадиКапелло Мессини энг буюк деб атади: аммо бир муҳим фарқни яширмадиБугун, 16:47Атлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиАтлетико Мадрид марказни кучайтирмоқда: Мортен Хьюлманн трансфери бўйича келишувга эришилдиБугун, 15:58«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт бор«Сурхон» тўпурари «Пахтакор»га йўл олди: келишувда муҳим шарт борБугун, 15:56Июл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкинИюл Суперлигада бурилиш ойи бўлади: 5 ўйин жадвални ўзгартириши мумкинБугун, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди