Кутилмаган омад: Харидор Ryzen 7 7800X3D ўрнига янги Ryzen 7 9800X3D қабул қилиб олди
Компьютер технологиялари оламида кўпинча харидорлар фирибгарлик қурбони бўлиши, яни қиммат маҳсулот ўрнига арзон ёки носоз қурилма олиши ҳақидаги хабарлар қулоғимизга чалинади. Бироқ, Украинада содир бўлган сўнгги воқеа бунинг мутлақо акси бўлиб чиқди: Reddit фойдаланувчиси ўзи буюртма қилган процессордан анча қимматроқ ва кучлироқ моделни қўлга киритди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reddit форумида жаккинетс ники билан рўйхатдан ўтган фойдаланувчининг маълум қилишича, у маҳаллий дўконларнинг биридан AMD Ryzen 7 7800X3D процессорини буюртма қилган. Мазкур модел ўйин ихлосмандлари орасида энг оммабоп чиплардан бири ҳисобланса-да, унга етказиб берилган маҳсулот барчани ҳайратда қолдирди. Харидор қутини очганда, ичидан AMD компаниясининг энг сўнгги ва кучлироқ модели — Ryzen 7 9800X3D чиққанини кўрган.
ixbt.com нашри хабарига кўра, харидор Ryzen 7 7800X3D моделининг OEM версияси (қутисиз, фақат процессорнинг ўзи) учун 14 075 гривна (тахминан 350 АҚШ доллари) тўлаган. Бироқ, унга келган Ryzen 7 9800X3D моделининг ўша дўкондаги айни вақтдаги нархи қарийб 19 500 гривнани (тахминан 475 доллар) ташкил этади. Шундай қилиб, харидор ҳеч қандай қўшимча тўловсиз 125 доллар фойда кўрган.
Сотувчининг хатоси ва техник фарқларФойдаланувчи ижтимоий тармоқларда эълон қилган фотосуратларда буюртма бланкида Ryzen 7 7800X3D ёзилгани, аммо процессорнинг ўзида Ryzen 7 9800X3D маркировкаси борлиги аниқ кўринади. Бу ҳолат катта эҳтимол билан омборхонадаги ходимнинг эътиборсизлиги ёки маҳсулотларни саралаш тизимидаги техник хатолик туфайли юз берган.
Ryzen 7 9800X3D — бу AMD компаниясининг ўйинлар учун мўлжалланган энг янги авлод процессори бўлиб, у Zen 5 архитектурасига асосланган. Олдинги авлод Ryzen 7 7800X3D билан солиштирганда, янги чип юқори такт частотаси ва такомиллаштирилган кеш хотира тизими (2-авлод 3D В-Каче) туфайли ўйинларда сезиларли даражада юқори унумдорликни таъминлайди.
Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу процессорлар ўртасидаги нарх фарқи сезиларли даражада. Ryzen 7 9800X3D ҳозирда энг дефицит маҳсулотлардан бири бўлиб, унинг бозордаги реал нархи кўпинча тавсия этилган нархдан анча баланд юради. Шу сабабли, украиналик харидор нафақат пул тежаган, балки энг замонавий технологияга эга бўлган.
Ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик фойдаланувчилар буни "тескари фирибгарлик" деб аташмоқда. Одатда онлайн дўконлар бундай хатоликни аниқласа, маҳсулотни қайтариб беришни сўраши мумкин, бироқ харидор аллақачон процессорни ўрнатиб, ундан фойдаланишни бошлаган бўлса, уни қайтариб олиш ҳуқуқий жиҳатдан мушкул вазифадир.
…