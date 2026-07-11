Кутилмаган омад: Харидор Ryzen 7 7800X3D ўрнига янги Ryzen 7 9800X3D қабул қилиб олди

·0·Техно
Кутилмаган омад: Харидор Ryzen 7 7800X3D ўрнига янги Ryzen 7 9800X3D қабул қилиб олди

Компьютер технологиялари оламида кўпинча харидорлар фирибгарлик қурбони бўлиши, яни қиммат маҳсулот ўрнига арзон ёки носоз қурилма олиши ҳақидаги хабарлар қулоғимизга чалинади. Бироқ, Украинада содир бўлган сўнгги воқеа бунинг мутлақо акси бўлиб чиқди: Reddit фойдаланувчиси ўзи буюртма қилган процессордан анча қимматроқ ва кучлироқ моделни қўлга киритди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reddit форумида жаккинетс ники билан рўйхатдан ўтган фойдаланувчининг маълум қилишича, у маҳаллий дўконларнинг биридан AMD Ryzen 7 7800X3D процессорини буюртма қилган. Мазкур модел ўйин ихлосмандлари орасида энг оммабоп чиплардан бири ҳисобланса-да, унга етказиб берилган маҳсулот барчани ҳайратда қолдирди. Харидор қутини очганда, ичидан AMD компаниясининг энг сўнгги ва кучлироқ модели — Ryzen 7 9800X3D чиққанини кўрган.

ixbt.com нашри хабарига кўра, харидор Ryzen 7 7800X3D моделининг OEM версияси (қутисиз, фақат процессорнинг ўзи) учун 14 075 гривна (тахминан 350 АҚШ доллари) тўлаган. Бироқ, унга келган Ryzen 7 9800X3D моделининг ўша дўкондаги айни вақтдаги нархи қарийб 19 500 гривнани (тахминан 475 доллар) ташкил этади. Шундай қилиб, харидор ҳеч қандай қўшимча тўловсиз 125 доллар фойда кўрган.

Сотувчининг хатоси ва техник фарқлар

Фойдаланувчи ижтимоий тармоқларда эълон қилган фотосуратларда буюртма бланкида Ryzen 7 7800X3D ёзилгани, аммо процессорнинг ўзида Ryzen 7 9800X3D маркировкаси борлиги аниқ кўринади. Бу ҳолат катта эҳтимол билан омборхонадаги ходимнинг эътиборсизлиги ёки маҳсулотларни саралаш тизимидаги техник хатолик туфайли юз берган.

Ryzen 7 9800X3D — бу AMD компаниясининг ўйинлар учун мўлжалланган энг янги авлод процессори бўлиб, у Zen 5 архитектурасига асосланган. Олдинги авлод Ryzen 7 7800X3D билан солиштирганда, янги чип юқори такт частотаси ва такомиллаштирилган кеш хотира тизими (2-авлод 3D В-Каче) туфайли ўйинларда сезиларли даражада юқори унумдорликни таъминлайди.

Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу процессорлар ўртасидаги нарх фарқи сезиларли даражада. Ryzen 7 9800X3D ҳозирда энг дефицит маҳсулотлардан бири бўлиб, унинг бозордаги реал нархи кўпинча тавсия этилган нархдан анча баланд юради. Шу сабабли, украиналик харидор нафақат пул тежаган, балки энг замонавий технологияга эга бўлган.

Ушбу воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик фойдаланувчилар буни "тескари фирибгарлик" деб аташмоқда. Одатда онлайн дўконлар бундай хатоликни аниқласа, маҳсулотни қайтариб беришни сўраши мумкин, бироқ харидор аллақачон процессорни ўрнатиб, ундан фойдаланишни бошлаган бўлса, уни қайтариб олиш ҳуқуқий жиҳатдан мушкул вазифадир.

AMDRyzenПроцессорТехнологияReddit
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқдиЭнергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқдиБугун, 20:50Samsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлдиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2 ва Ватч 9 техник хусусиятлари ва нархлари маълум бўлдиБугун, 20:27Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етдиДунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етдиБугун, 19:53Авиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаАвиация инқилоби: 45 метрда ҳавога кўтарилувчи Electra EL9 сертификатлашдан ўтмоқдаБугун, 19:23OpenAI янги босқичда: ChatGPT энди бутун оила учун хавфсиз ёрдамчига айланадиOpenAI янги босқичда: ChatGPT энди бутун оила учун хавфсиз ёрдамчига айланадиБугун, 19:21АҚШ коинот ва мудофаа учун чидамли микросхемалар ишлаб чиқаришни қайта тикламоқдаАҚШ коинот ва мудофаа учун чидамли микросхемалар ишлаб чиқаришни қайта тикламоқдаБугун, 18:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги