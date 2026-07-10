Археологлар рим императори саройи остида кутилмаган хонани топди

·43·Дунё
Археологлар рим императори саройи остида кутилмаган хонани топди

Италиянинг Тиволи шаҳрида жойлашган машҳур Адриан вилласи ҳудудида археологлар яна бир муҳим кашфиётга эришди. Қазишмалар давомида Римнинг афсонавий императорларидан бирига тегишли сарой остида яширин ерости иншооти аниқланди. Мутахассислар фикрича, ушбу топилма мажмуа ҳудудида ҳозиргача маълум бўлган энг қадимий иншоот бўлиши мумкин. Бу ҳақда Испаниянинг Севилья шаҳридаги Пабло де Олавиде университети (UPO) маълум қилди.

Маълум бўлишича, мазкур улкан сарой милодий 117–138 йилларда Рим империясини бошқарган машҳур император Адрианнинг қароргоҳи бўлган. Адриан Британия шимолида қурдирган машҳур Адриан девори ҳамда Рим империяси бўйлаб амалга оширган сафарлари билан тарихда алоҳида ўрин эгаллаган. Бугунги кунда унинг вилласи ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилган бўлиб, ҳар йили минглаб сайёҳлар ва олимларни ўзига жалб этади.

Археологлар аниқлаган ерости иншооти эса Адриан давридан ҳам анча олдин — милоддан аввалги 509–27 йилларни ўз ичига олган Рим Республикаси даврига мансуб экани тахмин қилинмоқда. Демак, ушбу қурилма император саройи барпо этилишидан бир неча аср аввал мавжуд бўлган.

Qadimgi binoning gurisht va mozaika bilan bezatilgan pol hamda devorlari.

Мутахассисларнинг фикрича, ерости хоналари аввал омборхона ёки дон сақланадиган силос сифатида хизмат қилган бўлиши мумкин. Кейинчалик бинодан фойдаланиш тўхтатилган ва унинг ичи қадимий қурилиш қолдиқлари ҳамда керамика буюмлари билан қисман тўлдирилган.

Лойиҳа раҳбари, археолог Рафаэль Идальгонинг таъкидлашича, иншоотнинг тупроқ билан тўлиқ кўмилмагани олимлар учун кутилмаган ҳолат бўлган. Қазиш ишлари давомида эса янада қизиқарли топилмалар юзага чиққан.

Ерости хоналаридан кўплаб керамика парчалари, шунингдек, яқин атрофдаги бинолар томини безаган меъморий терракота безаклари топилган. Айрим безакларда ит боши, бошқаларида эса буқа боши тасвирланган бўлиб, улар қадимги Рим меъморчилиги ҳақида қимматли маълумотларни сақлаб қолган.

Олимларнинг айтишича, топилган материаллар ушбу қадимий вилланинг қайси даврда қурилгани ва қанча вақт фойдаланилганини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади. Бу эса Адриан саройидан аввал мавжуд бўлган тарихий мажмуа ҳақидаги билимларни янада бойитишга хизмат қилади.

Ochiq osmon ostidagi qadimiy tosh xarobalar va ularning atrofidagi yashil maydon.

Яна бир эътиборли жиҳат шундаки, ерости иншоотининг гумбазсимон том қисми деярли мукаммал ҳолатда сақланиб қолган. Археологларнинг таъкидлашича, бундай иншоотларда том қисми одатда вақт ўтиши билан қулаб тушади. Бироқ бу сафар ҳатто қадимги римликлар бетон қуйиш жараёнида ишлатган ёғоч қолипларнинг излари ҳам аниқ кўриниб турган.

Мутахассислар ушбу кашфиёт Рим тарихидаги муҳим бўшлиқларни тўлдириши мумкинлигини айтмоқда. Чунки Адриан ўз саройини қуриш жараёнида аввалги биноларнинг катта қисмини буздирган ва шу сабабли улар ҳақидаги маълумотлар жуда кам сақланиб қолган.

АдрианТиволиИталияПабло де Олавиде университетиРафаэль Идальго
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтди«Агар менга бирор нарса бўлса...»: Трамп Эрон бўйича махфий кўрсатмасини айтдиБугун, 23:03Европа Instagram ва Facebook'га қарши чиқди: Meta катта жарима хавфи остидаЕвропа Instagram ва Facebook'га қарши чиқди: Meta катта жарима хавфи остидаБугун, 22:58Лвивда йирик тўқнашув: Оломон ҳарбий комиссариат машинасини ағдариб ташладиЛвивда йирик тўқнашув: Оломон ҳарбий комиссариат машинасини ағдариб ташладиБугун, 22:15Бокуда ҳайдовчи йўловчиларни автобусда қолдириб, сигарет чекишга чиқиб кетдиБокуда ҳайдовчи йўловчиларни автобусда қолдириб, сигарет чекишга чиқиб кетдиБугун, 21:11Украинада 3 минг йиллик қабрдан қучоқлашган жуфтлик қолдиқлари топилдиУкраинада 3 минг йиллик қабрдан қучоқлашган жуфтлик қолдиқлари топилдиБугун, 19:42Гаитида самолёт мажбурий денгизга қўндиГаитида самолёт мажбурий денгизга қўндиБугун, 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди