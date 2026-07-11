Испания Белгияни енгиб, Францияга қарши ўйнайди
FIFA 2026 жаҳон чемпионати чорак финалида Испания Белгияни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Лос-Анжелесдаги «Инглвуд» стадионида ўтган учрашувда испанияликлар биринчи бўлимда ҳисобни очди, якуний гол эса ўйин охирида урилди.
30-дақиқада Фабиан Руис Испанияни олдинга олиб чиқди. 41-дақиқада Шарль де Кетеларе Белгиянинг жавоб голини киритди. 88-дақиқада Микель Мерино гол уриб, Испанияга кейинги босқич йўлланмасини тақдим этди.
Статистикада Испания катта устунликка эга бўлди. Жамоа 18 та зарба берди, шулардан 8 таси дарвоза томон йўналди. Белгия 5 та зарба амалга оширди ва 2 таси аниқ бўлди.
Тўп назоратида Испания 68 фоиз, Белгия 32 фоиз натижа қайд этди. Паслар сони 663:295 кўринишида Испания фойдасига бўлди. Узатмалар аниқлиги ҳам испанияликларда юқорироқ, 91 фоиз. Белгияда бу кўрсаткич 81 фоизни ташкил қилди.
Учрашувда Испания 13 марта, Белгия 18 марта қоида бузди. Ҳар икки жамоа 2 тадан сариқ карточка олди. Қизил карточка қайд этилмади. Офсайдлар 3:1, бурчак тўплари 5:1 кўринишида Испания фойдасига бўлди.
Шу тариқа, Испания кейинги босқичда Францияга қарши майдонга тушади. Белгия эса чорак финалда мусобақадаги иштирокини якунлади.
…