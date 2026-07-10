Британияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирланди

·0·Дунё
Британияда 1,3 миллион долларлик оздирувчи дорилар сирли ўғирланди

Буюк Британияда уч нафар жиноятчи фармацевтика марказидан тахминан 1,3 миллион доллар (944 544 фунт стерлинг) қийматидаги машҳур «Моунжаро» оздирувчи дориларини ўғирлагани учун қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Бу ҳақда The Telegraph хабар берди.

Тергов маълумотларига кўра, 55 ёшли Марк Ҳардинг, 59 ёшли Роберт Таунсенд ва 44 ёшли Питер Костелло 24 январь куни Ҳертфордшир графлигининг Сент-Олбанс шаҳридаги фармацевтика объектига ҳаво тозалаш тизими орқали кириб, музлаткичли сақлаш хонасини бузиб очган ва дориларни олиб чиққан.

8 июль куни судья Жонатан Манн ҳар учала айбланувчини 5 йилу 3 ой муддатга озодликдан маҳрум қилди. Судда тақдим этилган видеоларда улар айрим кузатув камераларига қора бўёқ сепгани ҳам аниқланган.

Терговга кўра, жиноят олдиндан пухта режалаштирилган. Таунсенд ҳодиса вақтида ташқарида кузатувчилик қилган, шунингдек, у бир ҳафта олдин объектни ўрганиб чиққан. Учала гумондор 11 февраль куни қўлга олинган.

Полиция Ҳардинг ва Таунсенднинг уйларидан яширилган минглаб фунт стерлингни топган. Ҳардингнинг уйидан қарийб 35 минг фунт, Таунсенднинг уйидан эса 19 900 фунт мусодара қилинган. Суд бу маблағлар ўғирланган дориларни сотишдан тушган даромад бўлиши мумкинлигини қайд этди.

Ўғирланган дориларнинг умумий қиймати 944 544 фунт стерлинг бўлиб, улар ҳозиргача топилмаган. Тергов ишлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космосда яширин ядровий қуроллар борми? Олимлар жавоб топдиКосмосда яширин ядровий қуроллар борми? Олимлар жавоб топдиБугун, 01:24Украина ракета синовига яқинлашди: баёнотда Москва ҳам тилга олинди...Украина ракета синовига яқинлашди: баёнотда Москва ҳам тилга олинди...Кеча, 23:48Дунё пойабзалларининг 20 фоизи ишлаб чиқариладиган шаҳарда фожиаДунё пойабзалларининг 20 фоизи ишлаб чиқариладиган шаҳарда фожиаКеча, 22:22Тинчлик таклифлари рад этилди: Путин янги ҳужумга тайёрланмоқда...Тинчлик таклифлари рад этилди: Путин янги ҳужумга тайёрланмоқда...Кеча, 21:35Англияда энг кўп қўйилган исм яна Муҳаммад бўлдиАнглияда энг кўп қўйилган исм яна Муҳаммад бўлдиКеча, 20:32Эрдўған саммитдан кейин ғайриоддий совға берди: Европа етакчилари уни сақлашда қийналдиЭрдўған саммитдан кейин ғайриоддий совға берди: Европа етакчилари уни сақлашда қийналдиКеча, 18:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда