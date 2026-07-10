Роботлар Марснинг илк "аҳолиси" бўлиши мумкин

·0·Дунё
Роботлар Марснинг илк "аҳолиси" бўлиши мумкин

Илон Маск инсониятни Ердан ташқаридаги сайёраларда яшашга тайёрлаш бўйича улкан режаларини янада тезлаштирмоқда. Миллиардернинг маълум қилишича, 2026 йил охиригача Ердан биринчи юк ракета парвозлари амалга оширилиб, Ой ва Марсга келажакдаги мустамлакаларни барпо этиш учун зарур ускуналар ҳамда материаллар етказиб берилади. Энг қизиқ жиҳати шундаки, янги сайёраларга биринчи бўлиб одамлар эмас, балки Tesla’нинг Optimus гуманоид роботлари қадам қўяди.

Маскнинг сўнгги режасига кўра, SpaceX компанияси асосий эътиборни аввал Ойда доимий шаҳар барпо этишга қаратган. Унинг фикрича, Ой Марсга нисбатан анча яқин бўлгани учун бу ерда инсоният учун зарур технологиялар ва инфратузилмаларни синовдан ўтказиш осонроқ кечади. Маск кейинги ўн йил ичида Ойда доимий база ташкил этишни, шу билан бирга етти йил давомида Марсга ҳам қурилиш материаллари ва жиҳозларини мунтазам жўнатишни режалаштирмоқда.

Бу ҳафта SpaceX АҚШнинг Федерал алоқа комиссиясига (FCC) яна бир муҳим лойиҳани тақдим қилди. Компания космосга 100 мингта сунъий йўлдошдан иборат улкан тармоқни чиқаришни режалаштирмоқда. Ушбу тизим Ер билан космос ўртасидаги алоқани кучайтириш, миллиардлаб сунъий интеллект қурилмалари ва келажакда Ой ҳамда Марсда ишлайдиган роботлар учун юқори ҳисоблаш қувватини таъминлашга хизмат қилиши айтилмоқда.

Qo'l silkitib turgan Tesla Optimus humanoid roboti.

SpaceX асосчилар жамоаси аъзоси Жим Кантреллнинг таъкидлашича, келажакда ҳар бир робот алоҳида кучли компьютерга эга бўлмайди. Асосий ҳисоблаш жараёнлари айнан сунъий йўлдошлар тармоғи орқали амалга оширилади. Унинг сўзларига кўра, инсонлар келиб яшашидан аввал барча инфратузилмани роботлар қуриб тайёрлайди.

Бу режалар амалга ошириш босқичига ҳам ўта бошлади. SpaceX яқинда Falcon 9 ракета ташувчиси орқали паст Ер орбитасига навбатдаги 29 та Starlink сунъий йўлдошини муваффақиятли учирди. Бироқ Марсга оғир қурилиш техникаси ва катта юкларни етказиш учун Starship’дан ҳам қудратли янги транспорт ракета тизими ишлаб чиқилиши режалаштирилган.

Мутахассислар фикрича, инсонларни бошқа сайёрага кўчиришдан аввал энг катта муаммолардан бири миллионлаб тонна юкни космосга олиб чиқиш ҳисобланади. NASAнинг собиқ бош технологик раҳбарларидан бири Лес Жонсоннинг таъкидлашича, арзон ва ишончли қайта фойдаланиладиган транспорт тизимини яратиш бу режанинг асосий шартларидан бири саналади.

Маскнинг стратегиясига кўра, Марсга одамлардан олдин Tesla Optimus роботлари жўнатилади. Улар юкларни тушириш, қуёш панелларини ўрнатиш, яшаш модулларини йиғиш, сув қазиб чиқариш, кислород ишлаб чиқариш ва бошқа муҳандислик ишларини бажаради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, роботларни таъминлаш инсонларга қараганда анча осон. Уларга озиқ-овқат ёки ҳаво керак эмас, электр энергияси ва техник хизматнинг ўзи кифоя қилади.

Mars yuzasida ikki raketa orasida yurib ketayotgan oq-qora gumanoid robot.

Олимлар Марсда яшаш учун электр энергияси, сув, кислород, ёқилғи ва яшаш муҳитини тайёрлаш лозимлигини таъкидламоқда. Қувват манбаи сифатида ядровий реакторлар ёки қуёш панелларидан фойдаланиш мумкин. Сув эса Марс юзаси остида муз ҳолатида бўлиши мумкинлиги сабабли роботлар уни қазиб чиқаришига тўғри келади. Шунингдек, Марс атмосферасидан ракета ёқилғиси ишлаб чиқариш ва электролиз орқали кислород олиш технологиялари ҳам қўлланилиши режалаштирилган.

Маскнинг энг катта мақсади — 2045–2055 йиллар оралиғида Марсда ташқи ёрдамсиз яшай оладиган биринчи мустақил шаҳарларни ташкил этишдир. Олимларнинг фикрича, дастлабки мустамлакачилар учун Марсдаги ҳаёт бир вақтнинг ўзида ҳаяжонли, зерикарли ва хавфли бўлади. Чунки улар асосан ёпиқ иншоотларда яшашга мажбур бўлади, ташқи муҳит эса инсон ҳаёти учун ўта хавфлилигича қолади. Шунга қарамай, SpaceX ва Илон Маск инсоният тарихидаги энг улкан космик лойиҳалардан бирини амалга оширишга қатъий бел боғлаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимпиада чемпиони маст ҳолда ЙТҲ қилиб қамоққа олиндиОлимпиада чемпиони маст ҳолда ЙТҲ қилиб қамоққа олиндиБугун, 13:32Хитойлик спортчи 30 сонияда сакраш бўйича янги жаҳон рекордини ўрнатди!Хитойлик спортчи 30 сонияда сакраш бўйича янги жаҳон рекордини ўрнатди!Бугун, 13:09Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?Бугун, 12:39Инсондан ҳам тез: бу ўргимчакдан қочиб қутулиш имконсиз эканИнсондан ҳам тез: бу ўргимчакдан қочиб қутулиш имконсиз эканБугун, 12:22Эрлинг Холанднинг қиз қиёфадошлари тармоқларда машҳур бўлмоқда!Эрлинг Холанднинг қиз қиёфадошлари тармоқларда машҳур бўлмоқда!Бугун, 12:02Ажрашганлар орасида янги тренд: “ажралиш узуги”Ажрашганлар орасида янги тренд: “ажралиш узуги”Бугун, 11:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди