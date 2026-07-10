Марокашнинг мағлубияти Лондон ва Парижда тартибсизликларга сабаб бўлди

·81·Дунё
Марокашнинг мағлубияти Лондон ва Парижда тартибсизликларга сабаб бўлди

Жаҳон чемпионати чорак финалида Франция терма жамоаси Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этганидан сўнг Европанинг бир қатор йирик шаҳарларида тартибсизликлар юз берди.

Хусусан, Лондон ва Париж кўчаларида Марокаш мухлисларининг айрим гуруҳлари йўлларни тўсиб қўйди, пиротехника воситаларини ёқди ҳамда ҳуқуқ-тартибот ходимларига шиша идишлар ва турли буюмлар улоқтирди. Вазиятни назоратга олиш учун полиция қўшимча кучларни сафарбар этди.

Тўқнашувлар оқибатида бир нафар полициячи бош қисмидан жароҳат олиб, шифохонага ётқизилган. Шунингдек, тартибсизликларда иштирок этган камида тўрт киши қўлга олингани маълум қилинди.

Шунга ўхшаш ҳолатлар Амстердам, Гаага, Брюссел ва Роттердам шаҳарларида ҳам қайд этилди. Парижда эса хавфсизликни таъминлаш мақсадида 20 минг нафар полициячи хизматга жалб қилинди.

Айни пайтда Франция терма жамоаси мухлислари мамлакат ғалабасини Париждаги машҳур Шанзелизе хиёбонида байрам қилгани айтилмоқда.

МарокашЛондонПарижАмстердамБрюссель
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Телефони учун курашган аёл ижтимоий тармоқларда қаҳрамонга айланди (видео)Телефони учун курашган аёл ижтимоий тармоқларда қаҳрамонга айланди (видео)Бугун, 14:51Боши билан зинадан чиқиб, рекорд ўрнатди (видео)Боши билан зинадан чиқиб, рекорд ўрнатди (видео)Бугун, 14:11Роботлар Марснинг илк "аҳолиси" бўлиши мумкинРоботлар Марснинг илк "аҳолиси" бўлиши мумкинБугун, 13:55Олимпиада чемпиони маст ҳолда ЙТҲ қилиб қамоққа олиндиОлимпиада чемпиони маст ҳолда ЙТҲ қилиб қамоққа олиндиБугун, 13:32Хитойлик спортчи 30 сонияда сакраш бўйича янги жаҳон рекордини ўрнатди!Хитойлик спортчи 30 сонияда сакраш бўйича янги жаҳон рекордини ўрнатди!Бугун, 13:09Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?Бугун, 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди