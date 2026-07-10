Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...

·0·Спорт
Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...

«Манчестер Юнайтед»нинг собиқ яримҳимоячиси Рой Кин ЖЧ-2026да Франция миллий жамоасига қарши қандай ўйнаш кераклиги ҳақида фикр билдирди.

Франция чоракфиналда Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, яримфиналга йўл олди. Энди «учранглилар» Испания — Белгия жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.

Франция ҳозир жуда кучли формада

Рой Кин Франция термасининг ҳозирги ҳолатини юқори баҳолади. Унинг фикрича, жамоа турнирнинг ҳал қилувчи босқичига жуда яхши тайёр ҳолда кириб келган.

«Франция ажойиб формада. Ҳужумкор футболчилари гол урмоқда, индивидуал жиҳатдан кучли ўйинчилар эса рақибларни яккама-якка вазиятларда енгмоқда», — деди Кин.

Бу сўзлар Франциянинг фақат жамоавий ўйин эмас, балки алоҳида футболчилар маҳорати ҳисобидан ҳам натижа қилаётганини кўрсатади.

Киннинг рецепти: биринчи бўлиб гол уриш

Ирландиялик собиқ футболчи Францияга қарши асосий калитни ҳам айтди.

«Францияни мағлуб этишнинг ягона имконияти — биринчи бўлиб гол уриш», — дея таъкидлади у.

Киннинг фикрича, рақиб Францияга қарши ҳисобни оча олса, ўйин сценарийини ўзгартириш имконига эга бўлади. Акс ҳолда французлар ўзларига қулай ритмни топиб, учрашувни назоратга олиши мумкин.

«Акс ҳолда улар бемалол мағлуб этишади»

Рой Кин Франциянинг ҳисобда олдинга чиқиб олганидан кейин янада хавфли бўлишини таъкидлади.

«Акс ҳолда улар сизларни бемалол мағлуб этишади», — деди у.

Бу фикр Марокашга қарши ўйиндан кейин янада долзарб кўринмоқда. Франция чоракфиналда ҳам ҳужумда самарали, ҳимояда эса ишончли ҳаракат қилди.

Яримфиналда катта синов кутмоқда

Франция ЖЧ-2026 яримфиналида Испания ёки Белгия билан тўқнаш келади.

Ҳар икки эҳтимолий рақиб ҳам юқори даражадаги футболчиларга эга. Аммо Киннинг фикрича, Францияни тўхтатмоқчи бўлган ҳар қандай жамоа энг аввало ўйинда биринчи зарбани бериши керак.

Энди ҳар бир дақиқа муҳим

Жаҳон чемпионати яримфиналида тактик хатолар кечирилмайди. Франция ҳозирги ҳолати билан турнирнинг асосий фаворитларидан бирига айланган.

Рой Кин айтганидек, бу жамоага қарши кечикиш мумкин эмас: биринчи голни урган рақиб интригани сақлаб қолади, акс ҳолда Франция ўйинни ўз сценарийсига буриб юбориши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Салоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаСалоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаБугун, 16:23Де ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганДе ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганБугун, 16:20Арсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиАрсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиБугун, 16:13Килиан Мбаппе пеналти борасидаги муваффақиятсизлик ва жароҳати ҳақида гапирдиКилиан Мбаппе пеналти борасидаги муваффақиятсизлик ва жароҳати ҳақида гапирдиБугун, 15:59Ламине Ямал Жахон чемпионати финалида Аргентина ва Лионель Месси билан тўқнашмоқчиЛамине Ямал Жахон чемпионати финалида Аргентина ва Лионель Месси билан тўқнашмоқчиБугун, 15:56Нега уни Ламин Ямал деб аташади? Футболчи исмининг тарихиНега уни Ламин Ямал деб аташади? Футболчи исмининг тарихиБугун, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди