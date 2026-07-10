Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...
«Манчестер Юнайтед»нинг собиқ яримҳимоячиси Рой Кин ЖЧ-2026да Франция миллий жамоасига қарши қандай ўйнаш кераклиги ҳақида фикр билдирди.
Франция чоракфиналда Марокашни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, яримфиналга йўл олди. Энди «учранглилар» Испания — Белгия жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.
Франция ҳозир жуда кучли формада
Рой Кин Франция термасининг ҳозирги ҳолатини юқори баҳолади. Унинг фикрича, жамоа турнирнинг ҳал қилувчи босқичига жуда яхши тайёр ҳолда кириб келган.
«Франция ажойиб формада. Ҳужумкор футболчилари гол урмоқда, индивидуал жиҳатдан кучли ўйинчилар эса рақибларни яккама-якка вазиятларда енгмоқда», — деди Кин.
Бу сўзлар Франциянинг фақат жамоавий ўйин эмас, балки алоҳида футболчилар маҳорати ҳисобидан ҳам натижа қилаётганини кўрсатади.
Киннинг рецепти: биринчи бўлиб гол уриш
Ирландиялик собиқ футболчи Францияга қарши асосий калитни ҳам айтди.
«Францияни мағлуб этишнинг ягона имконияти — биринчи бўлиб гол уриш», — дея таъкидлади у.
Киннинг фикрича, рақиб Францияга қарши ҳисобни оча олса, ўйин сценарийини ўзгартириш имконига эга бўлади. Акс ҳолда французлар ўзларига қулай ритмни топиб, учрашувни назоратга олиши мумкин.
«Акс ҳолда улар бемалол мағлуб этишади»
Рой Кин Франциянинг ҳисобда олдинга чиқиб олганидан кейин янада хавфли бўлишини таъкидлади.
«Акс ҳолда улар сизларни бемалол мағлуб этишади», — деди у.
Бу фикр Марокашга қарши ўйиндан кейин янада долзарб кўринмоқда. Франция чоракфиналда ҳам ҳужумда самарали, ҳимояда эса ишончли ҳаракат қилди.
Яримфиналда катта синов кутмоқда
Франция ЖЧ-2026 яримфиналида Испания ёки Белгия билан тўқнаш келади.
Ҳар икки эҳтимолий рақиб ҳам юқори даражадаги футболчиларга эга. Аммо Киннинг фикрича, Францияни тўхтатмоқчи бўлган ҳар қандай жамоа энг аввало ўйинда биринчи зарбани бериши керак.
Энди ҳар бир дақиқа муҳим
Жаҳон чемпионати яримфиналида тактик хатолар кечирилмайди. Франция ҳозирги ҳолати билан турнирнинг асосий фаворитларидан бирига айланган.
Рой Кин айтганидек, бу жамоага қарши кечикиш мумкин эмас: биринчи голни урган рақиб интригани сақлаб қолади, акс ҳолда Франция ўйинни ўз сценарийсига буриб юбориши мумкин.
…