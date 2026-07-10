Аббосбек Файзуллаевнинг куёв навкаридан видеолар тарқалди (видео)
Бугун, 10 июль куни Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиси Аббосбек Файзуллаевнинг никоҳ тўйи бўлиб ўтмоқда. Ушбу қувончли куннинг лавҳалари ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлисларнинг катта қизиқишига сабаб бўлди.
Тарқалган видеоларда куёв навкарининг келин уйи томон йўл олгани, йўл давомида ўйин-кулгу ва хушкайфият ҳукм сургани акс этган. Шунингдек, куёв жўралари анъанага кўра куёв ошида иштирок этиб, самимий суҳбат ва ҳазиллар билан тўйга ўзгача файз бағишлагани кўринади.
Видеоларнинг энг эътиборли лаҳзаларидан бири эса Ўзбекистон терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг куёв бола Аббосбек Файзуллаевнинг қўлидан ош егани бўлди. Бу кадрлар футбол мухлислари томонидан илиқ кутиб олинди.
Шунингдек, видеоларда унинг бўлажак турмуш ўртоғи Нисобонунинг биргаликдаги чиройли видеолавҳалари ҳам акс этган.
Изоҳларда мухлислар ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ёшларни самимий табриклаб, уларга узоқ умр, бахт-саодат ва мустаҳкам оила тилашмоқда.
…