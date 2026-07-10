Сенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатди
Африка футболининг замонавий афсоналаридан бири, Сенегал терма жамоасининг кўп йиллик етакчиси ва сардори Садио Мане халқаро фаолиятига нуқта қўйди. Бу ҳақда сенегаллик нуфузли Le Quotidien нашри хабар берди. 34 ёшли ҳужумчининг ушбу кутилмаган қарори нафақат Сенегал, балки бутун дунё футбол жамоатчилиги учун катта шов-шувга айланди. Zamin.uz ушбу тарихий кетиш тафсилотлари ва юлдузли футболчининг босиб ўтган йўлини ёритади.
«Бу байроқ учун барча нарсадан воз кечдим»
Садио Мане миллий жамоа билан хайрлашар экан, ўз баёнотида ватанга бўлган чексиз муҳаббати ва майдондаги борлиғини берганини алоҳида таъкидлаб ўтди. Унинг мухлисларга йўллаган видолашув сўзлари ҳар қандай футбол ишқибозини тўлқинлантириб юбориши табиий:
«Билингки, мен бу байроқ учун барча нарсадан воз кечдим. Барча кучимни бердим ва ҳар доим юртимиз учун майдонда охиригача курашдим».
Сенегал тарихидаги энг яхши тўпурар
Мане терма жамоа либосида нафақат оддий ўйинчи, балки ҳақиқий рекордчи сифатида из қолдирди. Унинг халқаро майдондаги статистикаси ҳайратланарли даражада мустаҳкам:
Майдонга тушишлар сони: 130 та расмий учрашув;
Урилган голлар: 54 та гол (бу натижа билан у Сенегал терма жамоаси тарихидаги энг кўп гол урган футболчи сифатида тарихга кирди);
Энг олий ютуғи: 2021 йилги Африка миллатлар кубоги олтин медаллари ва чемпионлик унвони;
Бошқа ютуқлари: 2019 ва 2026 йиллардаги Африка миллатлар кубогининг кумуш медаллари соҳиби.
Клублар миқёсидаги сермаҳсул фаолият
Садио Мане ўз фаолияти давомида Европанинг энг кучли гранд жамоаларида тўп суришга улгурди. Айни пайтда, яъни 2023 йилдан буён у Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» клуби шарафини ҳимоя қилиб келмоқда ва яқиндагина якунига етган 2026 йилги мавсумда ушбу жамоа билан Саудия чемпиони деган шарафли номга сазовор бўлди.
Қуйидаги жадвал орқали Маненинг турли клубларда қўлга киритган энг асосий совринлари билан танишишингиз мумкин:
Клуб
Иштирок этган даври / Мақоми
Қўлга киритилган бош совринлар
«Ливерпуль» (Англия)
Фаолиятининг энг ёрқин даври
Англия чемпиони, ЕЧЛ ғолиби, УЕФА Суперкубоги, Англия кубоги, Лига кубоги
«Бавария» (Германия)
Мюнхендаги қисқа фаолият
Германия чемпионлиги, Германия Суперкубоги
«Ал-Наср» (Саудия Арабистони)
2023 йилдан ҳозиргача
2026 йилги мавсум якунларига кўра Саудия Арабистони чемпиони
Эслатиб ўтамиз, Садио Мане фаолияти давомида юқоридаги клублардан ташқари Франциянинг «Мец», Австриянинг «Зальцбург» ва Англиянинг «Саутгемптон» жамоаларида ҳам ёрқин ўйинлар кўрсатган.
…