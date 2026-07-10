Сенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатди

·0·Спорт
Сенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатди

Африка футболининг замонавий афсоналаридан бири, Сенегал терма жамоасининг кўп йиллик етакчиси ва сардори Садио Мане халқаро фаолиятига нуқта қўйди. Бу ҳақда сенегаллик нуфузли Le Quotidien нашри хабар берди. 34 ёшли ҳужумчининг ушбу кутилмаган қарори нафақат Сенегал, балки бутун дунё футбол жамоатчилиги учун катта шов-шувга айланди. Zamin.uz ушбу тарихий кетиш тафсилотлари ва юлдузли футболчининг босиб ўтган йўлини ёритади.

«Бу байроқ учун барча нарсадан воз кечдим»

Садио Мане миллий жамоа билан хайрлашар экан, ўз баёнотида ватанга бўлган чексиз муҳаббати ва майдондаги борлиғини берганини алоҳида таъкидлаб ўтди. Унинг мухлисларга йўллаган видолашув сўзлари ҳар қандай футбол ишқибозини тўлқинлантириб юбориши табиий:

«Билингки, мен бу байроқ учун барча нарсадан воз кечдим. Барча кучимни бердим ва ҳар доим юртимиз учун майдонда охиригача курашдим».

Сенегал тарихидаги энг яхши тўпурар

Мане терма жамоа либосида нафақат оддий ўйинчи, балки ҳақиқий рекордчи сифатида из қолдирди. Унинг халқаро майдондаги статистикаси ҳайратланарли даражада мустаҳкам:

  • Майдонга тушишлар сони: 130 та расмий учрашув;

  • Урилган голлар: 54 та гол (бу натижа билан у Сенегал терма жамоаси тарихидаги энг кўп гол урган футболчи сифатида тарихга кирди);

  • Энг олий ютуғи: 2021 йилги Африка миллатлар кубоги олтин медаллари ва чемпионлик унвони;

  • Бошқа ютуқлари: 2019 ва 2026 йиллардаги Африка миллатлар кубогининг кумуш медаллари соҳиби.

Клублар миқёсидаги сермаҳсул фаолият

Садио Мане ўз фаолияти давомида Европанинг энг кучли гранд жамоаларида тўп суришга улгурди. Айни пайтда, яъни 2023 йилдан буён у Саудия Арабистонининг «Ал-Наср» клуби шарафини ҳимоя қилиб келмоқда ва яқиндагина якунига етган 2026 йилги мавсумда ушбу жамоа билан Саудия чемпиони деган шарафли номга сазовор бўлди.

Қуйидаги жадвал орқали Маненинг турли клубларда қўлга киритган энг асосий совринлари билан танишишингиз мумкин:

Клуб

Иштирок этган даври / Мақоми

Қўлга киритилган бош совринлар

«Ливерпуль» (Англия)

Фаолиятининг энг ёрқин даври

Англия чемпиони, ЕЧЛ ғолиби, УЕФА Суперкубоги, Англия кубоги, Лига кубоги

«Бавария» (Германия)

Мюнхендаги қисқа фаолият

Германия чемпионлиги, Германия Суперкубоги

«Ал-Наср» (Саудия Арабистони)

2023 йилдан ҳозиргача

2026 йилги мавсум якунларига кўра Саудия Арабистони чемпиони

Эслатиб ўтамиз, Садио Мане фаолияти давомида юқоридаги клублардан ташқари Франциянинг «Мец», Австриянинг «Зальцбург» ва Англиянинг «Саутгемптон» жамоаларида ҳам ёрқин ўйинлар кўрсатган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Бугун, 16:25Салоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаСалоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаБугун, 16:23Де ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганДе ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганБугун, 16:20Арсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиАрсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиБугун, 16:13Килиан Мбаппе пеналти борасидаги муваффақиятсизлик ва жароҳати ҳақида гапирдиКилиан Мбаппе пеналти борасидаги муваффақиятсизлик ва жароҳати ҳақида гапирдиБугун, 15:59Ламине Ямал Жахон чемпионати финалида Аргентина ва Лионель Месси билан тўқнашмоқчиЛамине Ямал Жахон чемпионати финалида Аргентина ва Лионель Месси билан тўқнашмоқчиБугун, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди