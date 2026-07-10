Салоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқда

·17·Спорт
Салоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқда

Англиянинг «Ливерпуль» клубини тарк этган мисрлик афсонавий ҳужумчи Муҳаммад Салоҳ фаолиятини қаерда давом эттиришни ҳал қилмоқда. TEAMtalk нашрининг хабар беришича, 34 ёшли юлдуз айни дамда Саудия Арабистони чемпионати ва АҚШнинг MLS лигаси таклифлари ўртасида жиддий танлов олдида турибди. Zamin.uz футбол оламининг энг шов-шувли трансфери тафсилотларини тўплади.

«Ливерпуль» билан хайрлашув ва эркин агент мақоми

Муҳаммад Салоҳ мерсисайдликлар билан яна бир мавсумга мўлжалланган шартномасини муддатидан олдин бекор қилиш бўйича ўзаро келишувга эришган ва расман эркин агент мақомини қўлга киритган.

Миср терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатида Аргентинага мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этганидан сўнг, Салоҳ ўз келажаги борасидаги трансфер музокараларини кескин фаоллаштирди. Ҳозирда унда иккита йирик глобал йўналиш мавжуд.

План А: Мисрга яқин бўлган Саудия Арабистони

Салоҳ учун энг асосий ва молиявий жиҳатдан бақувват йўналиш сифатида Саудия Арабистони Про-лигаси кўрилмоқда. Футболчининг қарор қабул қилишида географик омил, яъни ватани Мисрга яқинлик катта роль ўйнаяпти. Шу сабабли у Саудиянинг ғарбий қисмида жойлашган клубларга кўпроқ мойиллик билдирмоқда.

Даъвогар клублар: Жидда шаҳрининг грандлари — «Ал-Иттиҳод» ва «Ал-Аҳли», шунингдек, катта амбицияларга эга бўлган «Неом» клуби мисрлик юлдузни ўз сафига қўшиб олишга асосий номзод бўлиб турибди.

План Б: Миллиардер ватандоши кутаётган АҚШ (MLS)

Агар Салоҳ Саудия вариантини рад этса, океан ортига — АҚШнинг машҳур MLS лигасига йўл олади. Америкада унга иккита клуб жиддий қизиқиш билдирмоқда:

  1. «Интер Майами»Лионель Месси билан бирга тўп суриш имконияти.

  2. «Сан-Диего» — бу вариант Салоҳ учун жуда эътиборли, чунки ушбу клуб эгаси мисрлик миллиардер Муҳаммад Мансур ҳисобланади. Ватандоши Салоҳ учун қулай шароитлар яратиб беришга тайёр.

Европа билан ҳаммаси тугадими?

Гарчи Европанинг бир қатор кучли жамоалари томонидан ҳали ҳам Муҳаммад Салоҳга нисбатан қизиқиш сақланиб қолаётган бўлса-да, футбол экспертлари ва мутахассисларнинг фикри бир жойдан чиқмоқда. Уларнинг баҳолашича, Салоҳнинг ўз фаолиятини Кўҳна қитъа клубларидан бирида давом эттириш эҳтимоли жуда паст. Демак, яқин кунларда футбол мухлислари Салоҳни Осиё ёки Америка қитъасида кўришлари деярли аниқ бўлиб улгурган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиСенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиБугун, 16:29Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Бугун, 16:25Де ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганДе ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганБугун, 16:20Арсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиАрсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиБугун, 16:13Килиан Мбаппе пеналти борасидаги муваффақиятсизлик ва жароҳати ҳақида гапирдиКилиан Мбаппе пеналти борасидаги муваффақиятсизлик ва жароҳати ҳақида гапирдиБугун, 15:59Ламине Ямал Жахон чемпионати финалида Аргентина ва Лионель Месси билан тўқнашмоқчиЛамине Ямал Жахон чемпионати финалида Аргентина ва Лионель Месси билан тўқнашмоқчиБугун, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди