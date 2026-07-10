Салоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқда
Англиянинг «Ливерпуль» клубини тарк этган мисрлик афсонавий ҳужумчи Муҳаммад Салоҳ фаолиятини қаерда давом эттиришни ҳал қилмоқда. TEAMtalk нашрининг хабар беришича, 34 ёшли юлдуз айни дамда Саудия Арабистони чемпионати ва АҚШнинг MLS лигаси таклифлари ўртасида жиддий танлов олдида турибди. Zamin.uz футбол оламининг энг шов-шувли трансфери тафсилотларини тўплади.
«Ливерпуль» билан хайрлашув ва эркин агент мақоми
Муҳаммад Салоҳ мерсисайдликлар билан яна бир мавсумга мўлжалланган шартномасини муддатидан олдин бекор қилиш бўйича ўзаро келишувга эришган ва расман эркин агент мақомини қўлга киритган.
Миср терма жамоаси 2026 йилги жаҳон чемпионатида Аргентинага мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этганидан сўнг, Салоҳ ўз келажаги борасидаги трансфер музокараларини кескин фаоллаштирди. Ҳозирда унда иккита йирик глобал йўналиш мавжуд.
План А: Мисрга яқин бўлган Саудия Арабистони
Салоҳ учун энг асосий ва молиявий жиҳатдан бақувват йўналиш сифатида Саудия Арабистони Про-лигаси кўрилмоқда. Футболчининг қарор қабул қилишида географик омил, яъни ватани Мисрга яқинлик катта роль ўйнаяпти. Шу сабабли у Саудиянинг ғарбий қисмида жойлашган клубларга кўпроқ мойиллик билдирмоқда.
Даъвогар клублар: Жидда шаҳрининг грандлари — «Ал-Иттиҳод» ва «Ал-Аҳли», шунингдек, катта амбицияларга эга бўлган «Неом» клуби мисрлик юлдузни ўз сафига қўшиб олишга асосий номзод бўлиб турибди.
План Б: Миллиардер ватандоши кутаётган АҚШ (MLS)
Агар Салоҳ Саудия вариантини рад этса, океан ортига — АҚШнинг машҳур MLS лигасига йўл олади. Америкада унга иккита клуб жиддий қизиқиш билдирмоқда:
«Интер Майами» — Лионель Месси билан бирга тўп суриш имконияти.
«Сан-Диего» — бу вариант Салоҳ учун жуда эътиборли, чунки ушбу клуб эгаси мисрлик миллиардер Муҳаммад Мансур ҳисобланади. Ватандоши Салоҳ учун қулай шароитлар яратиб беришга тайёр.
Европа билан ҳаммаси тугадими?
Гарчи Европанинг бир қатор кучли жамоалари томонидан ҳали ҳам Муҳаммад Салоҳга нисбатан қизиқиш сақланиб қолаётган бўлса-да, футбол экспертлари ва мутахассисларнинг фикри бир жойдан чиқмоқда. Уларнинг баҳолашича, Салоҳнинг ўз фаолиятини Кўҳна қитъа клубларидан бирида давом эттириш эҳтимоли жуда паст. Демак, яқин кунларда футбол мухлислари Салоҳни Осиё ёки Америка қитъасида кўришлари деярли аниқ бўлиб улгурган.
…