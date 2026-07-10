Телефони учун курашган аёл ижтимоий тармоқларда қаҳрамонга айланди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда турист аёлнинг жасорати акс этган видео кенг тарқалмоқда. Айтилишича, воқеа Аргентинада содир бўлган.
Тасвирларда номаълум шахслар аёлнинг телефонини тортиб олиб қочишга урингани акс этади. Бироқ у саросимага тушмай, ўзини йўқотмасдан ўғриларга фаол қаршилик кўрсатади. Унинг дадил ва қатъиятли ҳаракати атрофдагиларни ҳам ҳайратда қолдирган.
Мазкур видео қисқа вақт ичида интернет фойдаланувчилари орасида кенг муҳокамага сабаб бўлди. Кўпчилик аёлнинг вазиятда совуққонликни сақлаб, қўрқмасдан ҳаракат қилганини эътироф этиб, унинг жасоратига таҳсин йўлламоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…