Боши билан зинадан чиқиб, рекорд ўрнатди (видео)
Дунёда ўрнатилаётган ғайриоддий рекордлар орасида бу натижа алоҳида эътиборга лойиқ. Хитойлик акробат Ли Цинбо қўл ва оёқларидан фойдаланмасдан, фақат боши ёрдамида зинадан кўтарилиб, Гиннеснинг рекордлар китобидан жой олди.
Бу ҳақда Дзен нашри хабар берди.
Рекордни қайд этиш жараёнида қатъий қоидаларга амал қилинган. Иштирокчига қўллари ёки оёқлари билан зинага тегиш, бирор буюмга суяниш ҳамда зина поғоналарида 5 сониядан ортиқ тўхтаб қолиш тақиқланган эди.
Шунга қарамай, Ли Цинбо барча шартларни муваффақиятли бажарди ва 40 та зина поғонасини фақат боши ёрдамида босиб ўтишга муваффақ бўлди. Шу тариқа у аввалги рекордни янгилади.
Қизиғи шундаки, бунгача қайд этилган рекорд 36 та зина поғонаси бўлиб, уни ҳам хитойлик спортчи ўрнатган эди. Ли Цинбонинг натижаси эса ушбу ноодатий йўналишдаги янги жаҳон рекорди сифатида Гиннес тарихидан жой олди.
…