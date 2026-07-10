Боши билан зинадан чиқиб, рекорд ўрнатди (видео)

·1·Дунё
Боши билан зинадан чиқиб, рекорд ўрнатди (видео)

Дунёда ўрнатилаётган ғайриоддий рекордлар орасида бу натижа алоҳида эътиборга лойиқ. Хитойлик акробат Ли Цинбо қўл ва оёқларидан фойдаланмасдан, фақат боши ёрдамида зинадан кўтарилиб, Гиннеснинг рекордлар китобидан жой олди.

Бу ҳақда Дзен нашри хабар берди.

Рекордни қайд этиш жараёнида қатъий қоидаларга амал қилинган. Иштирокчига қўллари ёки оёқлари билан зинага тегиш, бирор буюмга суяниш ҳамда зина поғоналарида 5 сониядан ортиқ тўхтаб қолиш тақиқланган эди.

Шунга қарамай, Ли Цинбо барча шартларни муваффақиятли бажарди ва 40 та зина поғонасини фақат боши ёрдамида босиб ўтишга муваффақ бўлди. Шу тариқа у аввалги рекордни янгилади.

Қизиғи шундаки, бунгача қайд этилган рекорд 36 та зина поғонаси бўлиб, уни ҳам хитойлик спортчи ўрнатган эди. Ли Цинбонинг натижаси эса ушбу ноодатий йўналишдаги янги жаҳон рекорди сифатида Гиннес тарихидан жой олди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роботлар Марснинг илк "аҳолиси" бўлиши мумкинРоботлар Марснинг илк "аҳолиси" бўлиши мумкинБугун, 13:55Олимпиада чемпиони маст ҳолда ЙТҲ қилиб қамоққа олиндиОлимпиада чемпиони маст ҳолда ЙТҲ қилиб қамоққа олиндиБугун, 13:32Хитойлик спортчи 30 сонияда сакраш бўйича янги жаҳон рекордини ўрнатди!Хитойлик спортчи 30 сонияда сакраш бўйича янги жаҳон рекордини ўрнатди!Бугун, 13:09Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?Бугун, 12:39Инсондан ҳам тез: бу ўргимчакдан қочиб қутулиш имконсиз эканИнсондан ҳам тез: бу ўргимчакдан қочиб қутулиш имконсиз эканБугун, 12:22Эрлинг Холанднинг қиз қиёфадошлари тармоқларда машҳур бўлмоқда!Эрлинг Холанднинг қиз қиёфадошлари тармоқларда машҳур бўлмоқда!Бугун, 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди