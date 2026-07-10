Арсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзолади

·0·Спорт
Арсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзолади

Лондоннинг Арсенал клуби аёллар футболи трансфер бозорида ҳақиқий шов-шув кўтаришда давом этмоқда. "Канонирлар" Барселона жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Она Батлле билан расман шартнома имзолаганини эълон қилди. Испания терма жамоаси аъзоси бўлган 27 ёшли футболчи Лондон клубига эркин агент сифатида келиб қўшилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эътиборлиси, ушбу трансфер Арсенал учун сўнгги саккиз кун ичида амалга оширилган тўртинчи йирик харид бўлди. Батлле жамоага Георгиа Станвай, Гералдине Реутелер ва Селина Серси каби номдор ўйинчилардан сўнг келиб қўшилди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи янги жамоасида 22-рақам остида тўп сурадиган бўлди.

Трансфер тафсилотлари ва рақобат

Она Батлле учун курашда Арсенал Англиянинг бошқа бир гиганти Челси ҳамда Лондон Сити Лаёнесс жамоаларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Маълумотларга кўра, ҳимоячи билан тўрт йиллик шартнома имзоланган бўлиб, у яна бир йилга узайтирилиши мумкин бўлган бандни ҳам ўз ичига олади. Батлле ўзининг 27 ёшга тўлган туғилган кунида расмий шартномага қўл қўйди.

Испаниялик ҳимоячи Барселона сафида ўтказган уч йиллик фаолияти давомида 11 та нуфузли совринни, жумладан, икки марта аёллар ўртасидаги Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган. Унинг тажрибаси етти йилдан буён Англия чемпионлигини кутаётган Арсенал учун жуда муҳим ҳисобланади.

Янги чақириқлар ва мақсадлар

"Мен Арсенал каби дунёнинг энг йирик клубларидан бирига келганимдан жуда бахтиёрман. Эмиратес Стадиум майдонида мухлисларимиз қаршисида тўп суришни интизорлик билан кутяпман. Бу ерга совринлар ютиш учун келдим", — дея таъкидлади Она Батлле ўзининг илк интервюсида.

Арсенал аёллар жамоаси бош мураббийи Ренее Слегерц ҳам ушбу трансфердан мамнунлигини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Батлле нафақат ҳимояда ишончли ўйнайди, балки ҳужумларни ташкил этишда ҳам ўзининг юқори жисмоний ҳолати ва ғолиблик руҳияти билан жамоага катта ёрдам беради.

Клуб спорт директори Кларе Whеатлей Батллени дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб атади. Унинг ўнг қанот билан бирга чап қанотда ҳам бирдек муваффақиятли ҳаракат қила олиши жамоа тактикаси учун янги имкониятлар очади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки аёллар футболига бўлган эътибор минтақамизда ҳам тобора ортиб бормоқда.

АрсеналБарселонаОна БатллеФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе пеналти борасидаги муваффақиятсизлик ва жароҳати ҳақида гапирдиКилиан Мбаппе пеналти борасидаги муваффақиятсизлик ва жароҳати ҳақида гапирдиБугун, 15:59Ламине Ямал Жахон чемпионати финалида Аргентина ва Лионель Месси билан тўқнашмоқчиЛамине Ямал Жахон чемпионати финалида Аргентина ва Лионель Месси билан тўқнашмоқчиБугун, 15:56Нега уни Ламин Ямал деб аташади? Футболчи исмининг тарихиНега уни Ламин Ямал деб аташади? Футболчи исмининг тарихиБугун, 15:24Джон Арне Риисе: Эрлинг Холанд Англия терма жамоасини мағлуб этишга қодирДжон Арне Риисе: Эрлинг Холанд Англия терма жамоасини мағлуб этишга қодирБугун, 15:11Килиан Мбаппе жароҳат олди: Франция терма жамоаси сардорининг ҳолати маълум бўлдиКилиан Мбаппе жароҳат олди: Франция терма жамоаси сардорининг ҳолати маълум бўлдиБугун, 15:00Жуд Беллингем ва Муҳаммад Салах: Нега инглиз юлдузининг «такаббурлиги» фойдалироқ?Жуд Беллингем ва Муҳаммад Салах: Нега инглиз юлдузининг «такаббурлиги» фойдалироқ?Бугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди