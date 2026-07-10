Арсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзолади
Лондоннинг Арсенал клуби аёллар футболи трансфер бозорида ҳақиқий шов-шув кўтаришда давом этмоқда. "Канонирлар" Барселона жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Она Батлле билан расман шартнома имзолаганини эълон қилди. Испания терма жамоаси аъзоси бўлган 27 ёшли футболчи Лондон клубига эркин агент сифатида келиб қўшилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эътиборлиси, ушбу трансфер Арсенал учун сўнгги саккиз кун ичида амалга оширилган тўртинчи йирик харид бўлди. Батлле жамоага Георгиа Станвай, Гералдине Реутелер ва Селина Серси каби номдор ўйинчилардан сўнг келиб қўшилди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи янги жамоасида 22-рақам остида тўп сурадиган бўлди.
Трансфер тафсилотлари ва рақобатОна Батлле учун курашда Арсенал Англиянинг бошқа бир гиганти Челси ҳамда Лондон Сити Лаёнесс жамоаларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Маълумотларга кўра, ҳимоячи билан тўрт йиллик шартнома имзоланган бўлиб, у яна бир йилга узайтирилиши мумкин бўлган бандни ҳам ўз ичига олади. Батлле ўзининг 27 ёшга тўлган туғилган кунида расмий шартномага қўл қўйди.
Испаниялик ҳимоячи Барселона сафида ўтказган уч йиллик фаолияти давомида 11 та нуфузли совринни, жумладан, икки марта аёллар ўртасидаги Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган. Унинг тажрибаси етти йилдан буён Англия чемпионлигини кутаётган Арсенал учун жуда муҳим ҳисобланади.
Янги чақириқлар ва мақсадлар"Мен Арсенал каби дунёнинг энг йирик клубларидан бирига келганимдан жуда бахтиёрман. Эмиратес Стадиум майдонида мухлисларимиз қаршисида тўп суришни интизорлик билан кутяпман. Бу ерга совринлар ютиш учун келдим", — дея таъкидлади Она Батлле ўзининг илк интервюсида.
Арсенал аёллар жамоаси бош мураббийи Ренее Слегерц ҳам ушбу трансфердан мамнунлигини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Батлле нафақат ҳимояда ишончли ўйнайди, балки ҳужумларни ташкил этишда ҳам ўзининг юқори жисмоний ҳолати ва ғолиблик руҳияти билан жамоага катта ёрдам беради.
Клуб спорт директори Кларе Whеатлей Батллени дунёнинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб атади. Унинг ўнг қанот билан бирга чап қанотда ҳам бирдек муваффақиятли ҳаракат қила олиши жамоа тактикаси учун янги имкониятлар очади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки аёллар футболига бўлган эътибор минтақамизда ҳам тобора ортиб бормоқда.
…