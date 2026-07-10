Али Хоминаий ёпиқ форматда дафн этилди: Сирли янги раҳбар ва уруш ёқасидаги Эрон

·0·Дунё
Али Хоминаий ёпиқ форматда дафн этилди: Сирли янги раҳбар ва уруш ёқасидаги Эрон

Фото: AP

Эроннинг собиқ олий раҳбари Али Хоминаийнинг дафн маросими Машҳад шаҳрида мутлақо ёпиқ форматда бўлиб ўтди. АҚШ ва Исроилнинг унинг қароргоҳига уюштирган ҳаво ҳужуми оқибатида ҳалок бўлган раҳбар билан хайрлашув тадбирлари олти кун давом этди. Айни пайтда Яқин Шарқда вазият яна кескинлашиб, АҚШ ва Эрон ўртасида тўғридан-тўғри ҳарбий зарбалар алмашинуви бошланди. Zamin.uz ушбу тарихий ва хавотирли жараённинг энг муҳим тафсилотларини тўплади.

Сўнгги манзил: Муқаддас мақбара ва 20 миллионлик мотам

Али Хоминаий Машҳад шаҳрида жойлашган, шиа мусулмонлари учун энг муқаддас зиёратгоҳлардан бири ҳисобланувчи Имом Ризо мақбараси ҳудудида дафн этилди. У билан бирга ҳаво ҳужуми вақтида ҳалок бўлган оила аъзолари ҳам шу ерга қўйилди. Эътиборли жиҳати, ушбу мажмуада 2024 йилда вертолёт ҳалокатида вафот этган Эроннинг собиқ президенти Иброҳим Раисий ҳам дафн этилган эди.

Мотам тадбирлари бир нечта шаҳарда, жумладан Теҳрон, Қум ҳамда Ироқнинг шиалар учун муқаддас ҳисобланган Нажаф ва Карбало шаҳарларида бўлиб ўтди. Расмий маълумотларга кўра, фақатгина Теҳрон шаҳридаги хайрлашув маросимида 20 миллионгача одам иштирок этган.

Янги раҳбар Мўжтабо Хоминаий нега омма олдига чиқмаяпти?

Олий раҳбар лавозими Али Хоминаийнинг ўғли Мўжтабо Хоминаийга ўтган бўлса-да, у 28 февраль куни содир бўлган ҳаво ҳужумидан буён бирор марта ҳам жамоатчиликка кўриниш бергани йўқ. Мотам кунларида ҳам у омма олдига чиқмади. Халқаро ОАВ унинг узоқ вақт кўринмай қолгани бўйича иккита асосий тахминни илгари сурмоқда:

  • Биринчи тахмин: У отаси ҳалок бўлган ўша ҳаво ҳужуми вақтида оғир жароҳат олган бўлиши мумкин, бироқ ўз вазифаларини бажариш имкониятини сақлаб қолган.

  • Иккинчи тахмин: Исроил томонидан янги суиқасд уюштирилиши хавфи туфайли Эрон хавфсизлик хизмати янги раҳбарнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида жамоат олдига чиқишини жиддий чеклаб қўйган.

Эроннинг Fars агентлиги хабарига кўра, янги раҳбарнинг илк расмий чиқиши 19 июль куни Қум шаҳрида бўлиб ўтадиган хотира маросимида кутилмоқда. У ерда Мўжтабо Хоминаий отаси хотирасига бағишланган нутқ сўзлаши режалаштирилган.

Олов ичидаги Яқин Шарқ: Трамп музокараларни тўхтатди

АҚШ президенти Дональд Трамп Эрондаги мотам муносабати билан музокараларда бир ҳафталик танаффус эълон қилган ва одамлар оқими кутилганидан кўплигини тан олган эди. Бироқ орадан атиги икки кун ўтиб вазият портлаш ёқасига келди.

Ҳарбий тўқнашувлар хроникаси:

  • Эрон Ҳўрмуз бўғозидаги бир нечта танкерга ҳужум уюштирди ва буни кемаларнинг Теҳрон билан келишмасдан ҳаракатлангани билан изоҳлади.

  • Бунга жавобан АҚШ Ислом инқилоби қўриқчилари корпусининг соҳил бўйидаги объектларига авиазарбалар берди.

  • Эрон эса Баҳрайн ва Кувайтдаги Америка ҳарбий базаларига ракета ҳужумлари уюштирди.

Анқарада ўтган НАТО саммити давомида Дональд Трамп Эрон билан ҳеч қандай ўт очишни тўхтатиш режими амалда эмаслигини ва Теҳрон билан бошқа музокара ўтказиш нияти йўқлигини кескин маълум қилди. Шунга қарамай, АҚШ маъмурияти вакиллари шиддатли ҳарбий зарбалар алмашинувига қарамай, томонлар ўртасидаги яширин дипломатик мулоқотлар ҳануз давом этаётганини айтишмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Оилангиз билан кўчиб келинг»: Лукашенко ўзбекларни яшаш ва ишлаш учун таклиф қилди«Оилангиз билан кўчиб келинг»: Лукашенко ўзбекларни яшаш ва ишлаш учун таклиф қилдиБугун, 10:28Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?Жанубий Корея янги виза очди: кимлар 3 йил яшай олади?Бугун, 10:06Москвада роботлар тўйи ўтказилди барча уни муҳокама қилмоқдаМосквада роботлар тўйи ўтказилди барча уни муҳокама қилмоқдаБугун, 09:50Олимларни ҳайратга солган қизиқ жараён: бўлакларга бўлинса ҳам ўзини қайта тиклай оладиган қуртОлимларни ҳайратга солган қизиқ жараён: бўлакларга бўлинса ҳам ўзини қайта тиклай оладиган қуртБугун, 09:21Филиппинда банан туридан ажойиб тарзда сумка ва рюкзак учун мато олинмоқдаФилиппинда банан туридан ажойиб тарзда сумка ва рюкзак учун мато олинмоқдаБугун, 09:07Боғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олдиБоғчада ҳавога кўтариб ўйнатилган бола мия жароҳати олдиБугун, 04:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди