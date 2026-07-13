Ўзбекистонда энергетика тизими кучайтирилган режимга ўтказилди

·1·Ўзбекистон
Ўзбекистонда энергетика тизими кучайтирилган режимга ўтказилди

Ёзги аномал иссиқ кунларда электр энергиясига бўлган талабнинг кескин ортиши муносабати билан Ўзбекистон энергетика тизими фавқулодда кучайтирилган иш режимига ўтказилади. Бу ҳақда Энергетика вазирлигида бўлиб ўтган Республика штабининг кенгайтирилган йиғилишида маълум қилинди.

Бош прокуратура, ФВВ, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳамда соҳа корхоналари раҳбарлари иштирок этган тадбирда истеъмолчиларни узлуксиз энергия билан таъминлаш бўйича кескин чоралар белгиланди. Zamin.uz йиғилишнинг энг муҳим тафсилотларини тақдим этади.

Рекорд юклама: Прогнозлар нимани кўрсатмоқда?

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, яқин кунларда кутилаётган иссиқ об-ҳаво натижасида мамлакатда энергия истеъмоли тарихий кўрсаткичларга етиши мумкин:

  • Суткалик электр энергияси истеъмоли: 280 миллион кВт·соат;

  • Максимал юклама: 13–13,3 гигаватт (ГВт).

Ушбу вазиятни талафотларсиз ўтказиш мақсадида барча энергетика объектлари 24 соатлик иш режимига ўтказилди. Авария бригадаларининг шайлиги оширилиб, режали таъмирлаш ишлари максимал даражада жадаллаштирилади.

Камчиликларга йўл қўйган раҳбарлар лавозимидан озод этилди

Йиғилишда Тошкент шаҳридаги айрим подстанцияларда кузатилган носозликлар ва улар оқибатида аҳоли хонадонларида содир бўлган тизимли электр узилишлари ўта танқидий муҳокама қилинди.

Қатъий чора: Йўл қўйилган жиддий камчиликлар ва совуққонлик учун айрим масъулларнинг шахсий жавобгарлиги белгиланиб, бир қатор раҳбарлар эгаллаб турган лавозимидан озод этилди. Тизимнинг қолган раҳбарлари эса аввал берилган топшириқлар ижроси юзасидан охирги марта қатъий огоҳлантирилди.

Хавфсизлик чораси: Иссиқда газ ортиш ишлари тўхтатилади

Кутилаётган юқори ҳарорат шароитида саноат ва ёнғин хавфсизлигини таъминлаш мақсадида алоҳида чекловлар жорий этилмоқда. Хусусан, ҳаво ҳарорати энг юқори бўлган вақтларда ёнғин ва портлаш хавфини камайтириш учун суюлтирилган газни ортиш-тушириш ишлари вақтинча тўхтатиб турилади. Бензин ва дизель ёнилғиси инфратузилмасида ҳам хавфсизлик талаблари кескин кучайтирилади.

Мазкур қоидаларнинг бажарилишини назорат қилиш мақсадида ФВВ, Бош прокуратура, «Ўзенергоинспекция» ва Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси ҳамкорликда республика бўйлаб кучайтирилган рейдлар ўтказади.

Аҳоли билан тезкор алоқа ва коррупцияга чек қўйиш

Йиғилиш якунида тизим мулозимларига истеъмолчилардан келиб тушадиган мурожаатларни сонияларда кўриб чиқиш, авариявий ҳолатлар юз берганда аҳолини ўз вақтида ва шаффоф хабардор қилиш топшириғи берилди. Шунингдек, тизимда коррупцияга қарши муросасиз кураш давом эттирилиши алоҳида урғуланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энди Ўзбекистонда 10 миндан ортиқ мактаб Canva платформасидан бепул фойдалана оладиЭнди Ўзбекистонда 10 миндан ортиқ мактаб Canva платформасидан бепул фойдалана оладиБугун, 08:13Тошкентдан катта ташаббус: ислом мероси учун янги алянсТошкентдан катта ташаббус: ислом мероси учун янги алянсКеча, 23:07Шавкат Мирзиёев Қатар Амирига таъзия билдирдиШавкат Мирзиёев Қатар Амирига таъзия билдирдиКеча, 20:12Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилиндиЎзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилиндиКеча, 20:02Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирдиҲарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирдиКеча, 16:28Тошкентда қурилиш фаол давом этаётганига қарамай, нархлар нега ошиб бормоқда?Тошкентда қурилиш фаол давом этаётганига қарамай, нархлар нега ошиб бормоқда?Кеча, 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?