Ўзбекистонда энергетика тизими кучайтирилган режимга ўтказилди
Ёзги аномал иссиқ кунларда электр энергиясига бўлган талабнинг кескин ортиши муносабати билан Ўзбекистон энергетика тизими фавқулодда кучайтирилган иш режимига ўтказилади. Бу ҳақда Энергетика вазирлигида бўлиб ўтган Республика штабининг кенгайтирилган йиғилишида маълум қилинди.
Бош прокуратура, ФВВ, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳамда соҳа корхоналари раҳбарлари иштирок этган тадбирда истеъмолчиларни узлуксиз энергия билан таъминлаш бўйича кескин чоралар белгиланди. Zamin.uz йиғилишнинг энг муҳим тафсилотларини тақдим этади.
Рекорд юклама: Прогнозлар нимани кўрсатмоқда?
Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, яқин кунларда кутилаётган иссиқ об-ҳаво натижасида мамлакатда энергия истеъмоли тарихий кўрсаткичларга етиши мумкин:
Суткалик электр энергияси истеъмоли: 280 миллион кВт·соат;
Максимал юклама: 13–13,3 гигаватт (ГВт).
Ушбу вазиятни талафотларсиз ўтказиш мақсадида барча энергетика объектлари 24 соатлик иш режимига ўтказилди. Авария бригадаларининг шайлиги оширилиб, режали таъмирлаш ишлари максимал даражада жадаллаштирилади.
Камчиликларга йўл қўйган раҳбарлар лавозимидан озод этилди
Йиғилишда Тошкент шаҳридаги айрим подстанцияларда кузатилган носозликлар ва улар оқибатида аҳоли хонадонларида содир бўлган тизимли электр узилишлари ўта танқидий муҳокама қилинди.
Қатъий чора: Йўл қўйилган жиддий камчиликлар ва совуққонлик учун айрим масъулларнинг шахсий жавобгарлиги белгиланиб, бир қатор раҳбарлар эгаллаб турган лавозимидан озод этилди. Тизимнинг қолган раҳбарлари эса аввал берилган топшириқлар ижроси юзасидан охирги марта қатъий огоҳлантирилди.
Хавфсизлик чораси: Иссиқда газ ортиш ишлари тўхтатилади
Кутилаётган юқори ҳарорат шароитида саноат ва ёнғин хавфсизлигини таъминлаш мақсадида алоҳида чекловлар жорий этилмоқда. Хусусан, ҳаво ҳарорати энг юқори бўлган вақтларда ёнғин ва портлаш хавфини камайтириш учун суюлтирилган газни ортиш-тушириш ишлари вақтинча тўхтатиб турилади. Бензин ва дизель ёнилғиси инфратузилмасида ҳам хавфсизлик талаблари кескин кучайтирилади.
Мазкур қоидаларнинг бажарилишини назорат қилиш мақсадида ФВВ, Бош прокуратура, «Ўзенергоинспекция» ва Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси ҳамкорликда республика бўйлаб кучайтирилган рейдлар ўтказади.
Аҳоли билан тезкор алоқа ва коррупцияга чек қўйиш
Йиғилиш якунида тизим мулозимларига истеъмолчилардан келиб тушадиган мурожаатларни сонияларда кўриб чиқиш, авариявий ҳолатлар юз берганда аҳолини ўз вақтида ва шаффоф хабардор қилиш топшириғи берилди. Шунингдек, тизимда коррупцияга қарши муросасиз кураш давом эттирилиши алоҳида урғуланди.
…